Meglepő dologra derült fény a legolcsóbb webshopokról: rengeteg magyar dőlt be az áraknak, aztán jött a hidegzuhany

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A közép-európai fogyasztók körében továbbra is rendkívül népszerűek az ázsiai online piacterek, különösen a Temu. Egy friss kutatás szerint a vásárlók több mint fele már rendelt a platformról, ugyanakkor sokan csalódtak a termékek minőségében vagy a kapott árukban. Az alacsony ár továbbra is a legfontosabb vonzerő, de az új uniós vámszabályok könnyen átrendezhetik a piacot. A fogyasztók jelentős része ugyanis jelezte, hogy a drágulás esetén ritkábban vásárolna ezeken az oldalakon.
A Heureka Group és az Árukereső friss kutatása részletes képet ad arról, hogyan viszonyulnak a közép-európai fogyasztók az olyan ázsiai online platformokhoz, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress. Az eredmények kettős képet mutatnak: az alacsony árak erős vonzereje mellett komoly aggodalmak és negatív tapasztalatok is megjelennek, az új uniós vámszabályok pedig alapvetően változtathatják meg a helyzetet.
A Temu vezet, de sokan ki sem próbálták
A megkérdezettek több mint fele, 51,59 százaléka vásárolt már a Temun az elmúlt 12 hónapban, ami a platform egyértelmű piaci dominanciáját mutatja a többi ázsiai szereplőhöz képest. Az AliExpress 24,61 százalékkal a második helyen áll, míg a Shein a válaszadók 11,9 százalékánál szerepel. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a megkérdezettek egyharmada, 33,62 százaléka egyáltalán nem vásárol ezeken a platformokon.
A vásárlási gyakoriság alapján ezek az oldalak inkább alkalmi megoldást jelentenek: a felhasználók 61,69 százaléka csak néhány havonta rendel, és csupán 5,56 százalékuk vásárol legalább hetente. A legnépszerűbb kategóriák a lakástextil és kiegészítők (53,79 százalék), az elektronika (51,77 százalék) és a hobbi cikkek (49,83 százalék).
Az ár mindent visz, de a bizalom ingatag
A kutatás egyértelműen megerősíti, hogy az alacsony ár a döntő motiváció: a vásárlók 87,67 százaléka ezt jelölte meg fő okként. Ezzel szemben a marketing, az influenszerek vagy az unalom csak elenyésző szerepet játszik a döntésekben.
Az aggodalmak azonban jelen vannak. A megkérdezettek 43,42 százaléka a termékbiztonságot és a minőséget tartja a legnagyobb kockázatnak, miközben a negatív tapasztalatok is sokaknál megjelennek: a vásárlók 33,4 százaléka tapasztalt már a vártnál gyengébb termékminőséget, 17,44 százalékuk kapott a leírástól eltérő terméket, és 16,14 százalékuknál nem megfelelő volt a méret vagy az illeszkedés. Ugyanakkor a válaszadók 41,6 százaléka semmilyen problémát nem tapasztalt. A bizalom tehát kulcsfontosságú tényező, és az adatok egyértelműen mutatják, hogy a vásárlók olyan kapaszkodókat keresnek, mint a hiteles vásárlói értékelések. Akik nem akarnak kockázatot vállalni, számukra biztonságosabb alternatívák is elérhetők a piacon.
„Jó iránytű lehet a régóta meglévő felhasználói vélemények áttekintése, valamint az olyan elismert hazai minősítések, mint a Megbízható Bolt program. Ezek gyors képet adnak a vásárlóknak arról, hogy egy üzletnek megbízható múltja van-e, és hogy az emberek problémamentesen vásárolnak-e onnan" – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
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Az új vámszabályok megrendíthetik az árelőnyt
A július elején életbe lépett uniós vámszabályok, amelyek 3 eurós egységvámot vetnek ki az EU-n kívülről érkező, 150 euró alatti csomagokra, várhatóan érzékelhetően befolyásolják majd a vásárlói magatartást. A kutatás szerint a megkérdezettek 57,25 százaléka valószínűnek vagy nagyon valószínűnek tartja, hogy az új szabályok hatására ritkábban vásárol majd ezeken a platformokon.
Ez különösen azért figyelemre méltó, mert a vásárlók elsöprő többsége, 87,67 százaléka kizárólag az alacsony ár miatt választja ezeket az oldalakat. Ha ez az előny csökken, a lojalitás is megkérdőjelezhető.
„A kutatás jól mutatja, hogy az ázsiai platformok sikere szinte kizárólag az áron alapul, nem pedig a bizalmon vagy a vásárlói élményen. Amint ez az árelőny mérséklődik, a fogyasztók nagy valószínűséggel újraértékelik döntéseiket, és olyan platformok felé fordulnak, ahol a megbízhatóság és a minőség is garantált. Ez hosszú távon kedvez a hiteles, ellenőrzött webshopoknak és az átlátható vásárlást segítő platformoknak" – tette hozzá Szták András.
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