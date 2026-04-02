Ennyi volt: 33 év után bezárt Gabi néni ikonikus boltja a vidéki nagyváros szívében

Nincs annál szomorúbb egy város életében, mint amikor egy üzlet, amely generációk mindennapjainak volt része, lehúzza a rolót. Szekszárd belvárosában most egy ilyen történet ért véget: 33 év után bezárt a helyiek által jól ismert Dekor Center, vagy ahogy sokan hívták, Gabi néni papírboltja.

A bolt kirakatában hetek óta ott volt a jelzés: végkiárusítás, minden féláron. A törzsvásárlók sorra tértek be, sokan csak búcsúzni, kérdezni, emlékezni. A tulajdonos, Pech Gabriella azonban egyértelműen fogalmazott: nem volt más választás - írt a Teol.hu.

A vállalkozás története több mint három évtizedre nyúlik vissza. A kezdetekben dekorációs alapanyagokat – öntapadó fóliákat, kartonokat, tapétákat – árultak, hiszen a tulajdonosok maguk is dekoratőrként dolgoztak. Később a kínálat papír-írószer termékekkel bővült, az üzlet pedig egyre nagyobb lett: az Arany János utcából a Széchenyi utcába, majd 2000-ben a Liszt Ferenc térre költöztek, ahol már saját tulajdonú üzletben működtek.

A 2010-es gazdasági válság azonban fordulópontot hozott. A forgalom fokozatosan csökkent, miközben a multinacionális áruházak és az online kereskedelem egyre nagyobb szeletet hasított ki a piacból. A tulajdonos szerint nemcsak a vásárlási szokások változtak meg, hanem a személyes kapcsolat is eltűnt a boltosok és vevők között.

„Régen iskolakezdéskor alig fértek be az emberek az üzletbe” – idézte fel. Mára viszont a vásárlók többsége az olcsóbb, gyakran gyengébb minőségű termékeket keresi, vagy az interneten szerzi be a szükséges árukat.

A bolt mégis sokkal több volt egyszerű üzletnél: egyfajta közösségi térként működött, ahol egy egész generáció nőtt fel. Sokan ma már saját gyermekeikkel tértek vissza ugyanoda vásárolni.

"Sok mindenért haragszom. Ez a mostani kereskedelem már nem az, ami volt. De majd meggyógyul a lelkem. Szép volt, jó volt, ennyi volt." - tette hozzá. A bezárás ugyanakkor nem jelenti a teljes visszavonulást: a vállalkozás megmarad, de új irányt vesz az élet. A tulajdonos a jövőben inkább a hobbijainak – festésnek, rajzolásnak, kulturális programoknak – szeretne élni, és Szekszárdot is elhagyja.