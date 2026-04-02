closed sign
HelloVidék

Ennyi volt: 33 év után bezárt Gabi néni ikonikus boltja a vidéki nagyváros szívében

HelloVidék
2026. április 2. 09:45

Nincs annál szomorúbb egy város életében, mint amikor egy üzlet, amely generációk mindennapjainak volt része, lehúzza a rolót. Szekszárd belvárosában most egy ilyen történet ért véget: 33 év után bezárt a helyiek által jól ismert Dekor Center, vagy ahogy sokan hívták, Gabi néni papírboltja.

A bolt kirakatában hetek óta ott volt a jelzés: végkiárusítás, minden féláron. A törzsvásárlók sorra tértek be, sokan csak búcsúzni, kérdezni, emlékezni. A tulajdonos, Pech Gabriella azonban egyértelműen fogalmazott: nem volt más választás - írt a Teol.hu.

A vállalkozás története több mint három évtizedre nyúlik vissza. A kezdetekben dekorációs alapanyagokat – öntapadó fóliákat, kartonokat, tapétákat – árultak, hiszen a tulajdonosok maguk is dekoratőrként dolgoztak. Később a kínálat papír-írószer termékekkel bővült, az üzlet pedig egyre nagyobb lett: az Arany János utcából a Széchenyi utcába, majd 2000-ben a Liszt Ferenc térre költöztek, ahol már saját tulajdonú üzletben működtek.

A 2010-es gazdasági válság azonban fordulópontot hozott. A forgalom fokozatosan csökkent, miközben a multinacionális áruházak és az online kereskedelem egyre nagyobb szeletet hasított ki a piacból. A tulajdonos szerint nemcsak a vásárlási szokások változtak meg, hanem a személyes kapcsolat is eltűnt a boltosok és vevők között.

„Régen iskolakezdéskor alig fértek be az emberek az üzletbe” – idézte fel. Mára viszont a vásárlók többsége az olcsóbb, gyakran gyengébb minőségű termékeket keresi, vagy az interneten szerzi be a szükséges árukat.

A bolt mégis sokkal több volt egyszerű üzletnél: egyfajta közösségi térként működött, ahol egy egész generáció nőtt fel. Sokan ma már saját gyermekeikkel tértek vissza ugyanoda vásárolni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"Sok mindenért haragszom. Ez a mostani kereskedelem már nem az, ami volt. De majd meggyógyul a lelkem. Szép volt, jó volt, ennyi volt." - tette hozzá. A bezárás ugyanakkor nem jelenti a teljes visszavonulást: a vállalkozás megmarad, de új irányt vesz az élet. A tulajdonos a jövőben inkább a hobbijainak – festésnek, rajzolásnak, kulturális programoknak – szeretne élni, és Szekszárdot is elhagyja.

 
