Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
32 év után bezár a legendás pesti élelmiszerüzlet: még nem tudni, mi lesz a helyén
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt. A hely különlegessége nem az árukészletben, hanem a hangulatban rejlett: technozene, hajnali vásárlók és eladók, akik gyakran hasonló állapotban voltak, mint a vevők.
A napokban végleg bezárt a Mester utcai technoközért, amely sokak számára nemcsak egy bolt, hanem egy városi jelenség volt. A kis üzlet évtizedeken át működött a IX. kerületben, és különösen az éjszakai órákban vált ismertté: hajnali négykor is lehetett itt vásárolni, miközben a háttérben hangos technozene szólt. A bolt atmoszférája, a szeletelt áruk és a gyakran szokatlan kiszolgálás miatt sokan emlékezetes helyszínként tartották számon.
Bede Márton újságíró az Instagramon így kommentálta a bezárást: „Lassan semmi sem marad ebben az országban, amiért érdemes itt élni.” Posztjában megemlíti, hogy a helyen még szenteste is dübörgött a zene. A technoközért bezárása után vélhetően egy újabb vietnámi bolt nyílik a helyén, ahol „mindent kapni jó áron, és kedvesek az eladók” – írja Bede.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!
Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt.
2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját – az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
