32 év után bezár a legendás pesti élelmiszerüzlet: még nem tudni, mi lesz a helyén

Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt. A hely különlegessége nem az árukészletben, hanem a hangulatban rejlett: technozene, hajnali vásárlók és eladók, akik gyakran hasonló állapotban voltak, mint a vevők.

A napokban végleg bezárt a Mester utcai technoközért, amely sokak számára nemcsak egy bolt, hanem egy városi jelenség volt. A kis üzlet évtizedeken át működött a IX. kerületben, és különösen az éjszakai órákban vált ismertté: hajnali négykor is lehetett itt vásárolni, miközben a háttérben hangos technozene szólt. A bolt atmoszférája, a szeletelt áruk és a gyakran szokatlan kiszolgálás miatt sokan emlékezetes helyszínként tartották számon.

Bede Márton újságíró az Instagramon így kommentálta a bezárást: „Lassan semmi sem marad ebben az országban, amiért érdemes itt élni.” Posztjában megemlíti, hogy a helyen még szenteste is dübörgött a zene. A technoközért bezárása után vélhetően egy újabb vietnámi bolt nyílik a helyén, ahol „mindent kapni jó áron, és kedvesek az eladók” – írja Bede.