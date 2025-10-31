2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
32 év után bezár a legendás pesti élelmiszerüzlet: még nem tudni, mi lesz a helyén
Vásárlás

32 év után bezár a legendás pesti élelmiszerüzlet: még nem tudni, mi lesz a helyén

Pénzcentrum
2025. október 31. 15:40

Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt. A hely különlegessége nem az árukészletben, hanem a hangulatban rejlett: technozene, hajnali vásárlók és eladók, akik gyakran hasonló állapotban voltak, mint a vevők.

A napokban végleg bezárt a Mester utcai technoközért, amely sokak számára nemcsak egy bolt, hanem egy városi jelenség volt. A kis üzlet évtizedeken át működött a IX. kerületben, és különösen az éjszakai órákban vált ismertté: hajnali négykor is lehetett itt vásárolni, miközben a háttérben hangos technozene szólt. A bolt atmoszférája, a szeletelt áruk és a gyakran szokatlan kiszolgálás miatt sokan emlékezetes helyszínként tartották számon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bede Márton újságíró az Instagramon így kommentálta a bezárást: „Lassan semmi sem marad ebben az országban, amiért érdemes itt élni.” Posztjában megemlíti, hogy a helyen még szenteste is dübörgött a zene. A technoközért bezárása után vélhetően egy újabb vietnámi bolt nyílik a helyén, ahol „mindent kapni jó áron, és kedvesek az eladók” – írja Bede.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #kisbolt #bezárás #élelmiszerüzlet #IX. kerület

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:41
16:28
16:14
16:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 16:07
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 14:58
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
Agrárszektor  |  2025. október 31. 16:31
Hidegfront érkezik a hétvégén, mutatjuk milyen időjárás vár ránk