Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?

Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.

Az utóbbi időszakban Szegeden több olyan kisbolt bezárt, melyek tulajdonosai nemcsak üzletük anyagi kihívásaival, hanem személyes álmaik és identitásuk megszűnésével is szembesültek. Ezek a történetek nem ritkák: a gazdasági környezet változik, a verseny élesebb, az árak emelkednek, a vásárlóerő gyengül – és sokaknak egy kedves, hús-vér vállalkozás egyszerűen nem tartható fenn tovább - írta a Délmagyar.

A Szeged Plázában működő Elizabeth Art 13 év után júniusban végleg bezárt. A tulajdonos, Nagy Erzsébet Ibolya elmondta, hogy az elmúlt években kedvezőtlenebb lett a vállalkozói feltételrendszer: megnőttek a költségek, a vásárlói közönség inkább online rendelt a külföldi webáruházaktól – például a Temutól, SHEIN-től –, ahol alacsonyabbak az árak és gyakran olcsóbb vagy ingyenes szállítással dolgoznak. Emellett a bevételek 2024 közepétől folyamatosan csökkentek, végül már meg sem érte fenntartani az üzletet.



Nem kerülhette el a bezárást a La Femme divatüzlet a Kígyó utcában, valamint a 1001 Harisnya nevű bolt is bezárt. Az utóbbi több mint harminc év működés után állt le, részben azért, mert nem találtak olyan utódot, aki továbbvigye az üzletet, részben a tulajdonos nyugdíja miatt.

A Szent István tér 8/B alatt működő Röfi-Ker húsbolt is lehúzta a rolót. A helyiek szerint a forgalom csökkenése lehetett az ok – nem volt már fenntartható az üzlet szegedi egysége, különösen, ha figyelembe vesszük azokat a költségeket, amelyekkel együtt jár egy ilyen bolt működtetése. De az Oskola utcában bezárt egy csokibolt, az Édes Keserű, és egy ajándékbolt is – helyettük virág- és dizájnbolt nyílik, jelezvén, hogy a helyi piacon változó igények és kereslet mellett az üzlettípusok is átalakulnak.

Miért zárnak be ennyien Szegeden?

A boltbezárások mögött nem egyetlen ok áll, hanem egyre inkább egy összetett gazdasági és társadalmi folyamat. A legtöbb szegedi vállalkozó, akit a Délmagyarország és a Szegedi Nap is megszólaltatott az elmúlt hónapokban, ugyanazt a mintát írja le: az online kereskedelem térnyerését, a megemelkedett költségeket és a vásárlói szokások drámai átalakulását.

Az egyik legnagyobb csapás az online verseny lett. Az olyan globális platformok, mint a Temu vagy a SHEIN, olcsó árakkal, gyakori akciókkal és ingyenes házhoz szállítással szinte behozhatatlan előnyt szereztek a kisboltokkal szemben. A Szegedi Nap cikke szerint a Plázában működő Elizabeth Art művészellátó tulajdonosa is arról beszélt, hogy a vásárlók inkább a telefonjukról rendelnek, mintsem hogy személyesen bejöjjenek. „A fiatalok inkább online vesznek mindent, mert ott olcsóbb. Nekem meg ugyanazért az ecsetért háromszor annyit kell fizetnem a nagykerben” – mondta Szegedi Nap-nak.

Az is gyakori, hogy egyszerűen nincs, aki továbbvigye a boltot. A 1001 Harisnya, amely több mint harminc éven át működött Szegeden, szintén így zárt be. A tulajdonos nyugdíjba ment volna, de nem akadt senki, aki átvegye az üzletet. A Délmagyarország szerint ez egyre jellemzőbb: a magánvállalkozások második generációja már nem akar boltot vezetni, hanem inkább más pályát választ, biztosabb megélhetést keres.

Ezek a tényezők együtt alakítják ki azt a helyzetet, amelyben egy kisbolt működtetése már nem csupán üzlet, hanem küzdelem a túlélésért. És sokan, akik évtizedekig talpon maradtak, ma inkább a bezárást választják.