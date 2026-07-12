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Szórakozás

Magyar siker a neves filmfesztiválon: történelmi-társadalmi dráma érdemelte ki az elismerést Karlovy Varyban

MTI
2026. július 12. 14:21

A Lehullott gyümölcs című, mianmari-cseh-francia koprodukcióban készült filmnek ítélték oda szombaton a nyugat-csehországi Karlovy Varyban a 60. Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristály Glóbuszt. A mianmari Aung Phyoe rendezte filmdráma azt mutatja, hogyan maradnak élők a női vágyak egy olyan országban, ahol a nők közti közeli kapcsolat és szerelem társadalmilag elfogadhatatlan. 

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Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléjén a versenyprogramban győztes filmnek a Kristály Glóbusz mellé 25 ezer dolláros pénzjutalom is jár, amelyen fele-fele arányban a rendező és a producer osztoznak meg.

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A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült és a 12 alkotást felvonultató versenyprogramban bemutatott Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című szlovák-cseh-magyar koprodukciós dráma, mely az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik súlyos társadalmi problémáját, a roma asszonyok kényszersterilizációjának gyakorlatát dolgozza fel és mutatja be, FIPRESCI-díjat kapott. (A FIPRESCI a filmkritikusok nemzetközi szövetsége.)

A zárógálán kiemelkedő életművéért Kristály Glóbuszt kapott Juliette Binoche francia filmcsillag.

A korábban Oscar- és César-díjjal is kitüntetett művésznő személyesen vette át az újabb elismerést. A fesztiválprogramban tiszteletére három olyan filmet is levetítettek, amelyekben ő játszotta a főszerepet.

A filmszemle megnyitásakor Dustin Hoffman amerikai színész kapott életműdíjas Kristály Glóbuszt a világ filmművészetéhez való rendkívül kiemelkedő hozzájárulásáért. A filmszemle folyamán életműdíjas Kristály Glóbuszt kapott Robert Richardson amerikai operatőr is.

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Fesztiválelnöki díjat az idén négyen kaptak, köztük a magyar nézők előtt is jól ismert Magda Vásáryová neves szlovák színésznő és volt diplomata. A további elismeréseket Jesse Eisenberg, Maggie Gyllenhaal és Jeffrey Wright amerikai színészek vették át.

A kilencnapos szemlén az idén 137 filmet vetítettek, ami megfelel a tavaly bemutatott filmek számának. Több mint húsz alkotásnak Karlovy Varyban volt a világpremierje. A filmvetítéseket összesen több mint 130 ezren nézték meg.
Címlapkép: Getty Images
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