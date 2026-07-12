A vállalat tájékoztatása szerint az időnként felbukkanó foltok a korábbról már ismert talajvízszennyezésből származnak.
Mérgező ragadozó lepte el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: erről mindenkinek tudnia kell 2026-ban
Egyre komolyabb gondot okoz Görögországban az invazív, mérgező ezüstcsíkos gömbhal, amely tönkreteszi a halászhálókat, kiszorítja az őshonos fajokat, és veszélyes harapásra is képes. A hatóságok ezért pénzjutalmat fizetnek a kifogásáért, miközben a szakemberek szerint a nyaralóknak egyelőre nincs okuk különösebb aggodalomra.
A Szuezi-csatornán keresztül a 2000-es évek elején jutott be a Földközi-tengerbe, először Törökországban okozott problémákat, most pedig már Görögország partjainál is egyre gyakrabban bukkan fel a mérgező ezüstcsíkos gömbhal (Lagocephalus sceleratus), amely eredetileg az Indiai-óceán és a Csendes-óceán térségében őshonos.
A harapós tengeri ragadozó visszaszorítása érdekében a görög kormány pénzjutalmat vezetett be a kifogásáért. Az ország egyes régióiban – többek között Krétán és a Dél-Égei-tenger térségében – a hivatásos halászok ezentúl kilogrammonként körülbelül 5 eurót kapnak minden kifogott ezüstcsíkos gömbhal után.
Ez komoly ösztönző, mivel a hal rendszeresen kifalja a hálókból a zsákmányt, miközben éles fogaival szét is rágja azokat. Emellett olyan gyorsan szaporodik, hogy egyre inkább kiszorítja az őshonos halfajokat.
Harapós, mérgező és fogyasztásra alkalmatlan
A hal Görögországban az utóbbi időben nagy figyelmet kapott, mivel erősen mérgező, ezért emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ráadásul rendkívül éles, csőrszerű fogai vannak, amelyek korábban már súlyos harapásos sérüléseket is okoztak.
A Görögországba utazók és a helyi strandolók számára ugyanakkor a Görög Tengerkutató Központ (HCMR) megnyugtató hírt közölt: eddig mindössze egyetlen olyan esetet regisztráltak, amikor úszót harapott meg a hal – ez 2022-ben történt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Törökországban évek óta működik hasonló program, amely már kézzelfogható eredményeket hozott. A török mezőgazdasági és erdészeti minisztérium adatai szerint 2025-ben mintegy 290 ezer ezüstcsíkos gömbhalat fogtak ki, amivel becslések szerint 22 millió új egyed kifejlődését sikerült megelőzni.
Az ezüstcsíkos gömbhal a tetrodotoxin (TTX) nevű rendkívül erős idegmérget tartalmazza, amely blokkolja az idegi ingerületátvitelt, és főzéssel sem semlegesíthető. A HCMR szerint ennek ellenére a fürdőzőkre leselkedő veszély továbbra is alacsony. Sérüléseket például jóval gyakrabban okoz a Földközi-tengerben élő pettyes sárkányhal.
A Pénzcentrum 2026. július 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem sokon múlt a tragédia: vizsgálják a Ryanair-járatán történt balesetet, vannak még tisztázatlan részletek
A nemzetközi polgári repülési szabályok értelmében a vizsgálatot annak az országnak kell lefolytatnia, amelynek légterében az incidens történt.
Már ezt a strandot is elvették a budapestiektől: alig akad már hely, ahol a fővárosban lehet egyet csobbanni
bezárás közvetlen oka egy márciusi bírósági ítélet, amelynek nyomán a terület közel 87 százalékát birtokló, állami tulajdonú MNV átvette az üzemeltetést a korábbi fenntartótól.
Elbúcsúzhatnak a MÁV-utasai a tötymörgéstől? Ezen a vonalon indul az éjszakai karbantartás: hamarosan lesz eredménye
A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.
A Pénzcentrum 2026. július 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
A Happy City Index szerint a dán főváros példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van.
Helyzet van a Balatonnál: a kritikus vízállás miatt azonnal meg kellett változtatni a legendás verseny útvonalát
Módosítani kellett az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásverseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt.
A balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2026. címet, az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség (BSZ) Kék Hullám Zászló...
Fülsiketítő zaj veri fel a magyarok álmát szombat reggel: kiderült, miért fognak dübörögni a hajtóművek
Szombat reggel 9 óra és 9 óra 45 perc között megnövekedett zajhatásra kell számítani Kecskemét, Tököl és Budapest térségében.
Lerántjuk a leplet a szállodák legnagyobb titkáról: borzasztó mocskos a legtöbb szoba, hiába csillog minden
A csillogó fürdőszoba és a hófehér ágynemű könnyen elhiteti velünk, hogy egy hotelszoba minden pontja makulátlanul tiszta, ám a valóság ennél árnyaltabb.
Zivatar mossa el a kellemes nyári hétvégét ebben a két megyében: az ország többi részén marad az aszály, egy kósza zápor sem lesz
Országos, áztató eső a következő 6-8 nap során sem várható, csak elszórt záporok, így az aszályhelyzet tovább romlik majd.
Horror a Ryanair járatán: a magasban tört be a repülő ablaka, egy utas fejét beszippantotta, majdnem kizuhant
Betört egy utasszállító repülőgép ablaka utazómagasságon a Ryanair FR‑1879-es járatán, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő utast.
Szigorúbb szabályokat vezetett be a német parlament, a Bundestag csütörtökön az elektromos rollereket kölcsönző cégekre
Elképesztően pofátlan lehúzás a horvát tengerparton: ezt az árcédulát nehéz elhinni, ha valaki nem a saját szemével látja
Az eset kapcsán a hozzászólók jelentős része magát a teljes horvát idegenforgalmi szektort kritizálta.
A Pénzcentrum 2026. július 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem várt fordulatot tartogat a hétvégi időjárás Magyarországon: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Kellemes, 30 fok körüli nyári idő várható a hétvégén, ráadásul míg szombaton még a napsütés dominál.
Több férőhelyes vonatok és éjszakai mentesítőjárat segíti a fesztiválozók hazajutását Villányból.
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
A nyaralás könnyen rémálommá válhat, ha valaki nem ismeri a helyi szabályokat.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.