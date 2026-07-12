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Lagocephalus sceleratus
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Mérgező ragadozó lepte el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: erről mindenkinek tudnia kell 2026-ban

Pénzcentrum
2026. július 12. 15:35

Egyre komolyabb gondot okoz Görögországban az invazív, mérgező ezüstcsíkos gömbhal, amely tönkreteszi a halászhálókat, kiszorítja az őshonos fajokat, és veszélyes harapásra is képes. A hatóságok ezért pénzjutalmat fizetnek a kifogásáért, miközben a szakemberek szerint a nyaralóknak egyelőre nincs okuk különösebb aggodalomra.

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A Szuezi-csatornán keresztül a 2000-es évek elején jutott be a Földközi-tengerbe, először Törökországban okozott problémákat, most pedig már Görögország partjainál is egyre gyakrabban bukkan fel a mérgező ezüstcsíkos gömbhal (Lagocephalus sceleratus), amely eredetileg az Indiai-óceán és a Csendes-óceán térségében őshonos.

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A harapós tengeri ragadozó visszaszorítása érdekében a görög kormány pénzjutalmat vezetett be a kifogásáért. Az ország egyes régióiban – többek között Krétán és a Dél-Égei-tenger térségében – a hivatásos halászok ezentúl kilogrammonként körülbelül 5 eurót kapnak minden kifogott ezüstcsíkos gömbhal után.

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Ez komoly ösztönző, mivel a hal rendszeresen kifalja a hálókból a zsákmányt, miközben éles fogaival szét is rágja azokat. Emellett olyan gyorsan szaporodik, hogy egyre inkább kiszorítja az őshonos halfajokat.

Harapós, mérgező és fogyasztásra alkalmatlan

A hal Görögországban az utóbbi időben nagy figyelmet kapott, mivel erősen mérgező, ezért emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ráadásul rendkívül éles, csőrszerű fogai vannak, amelyek korábban már súlyos harapásos sérüléseket is okoztak.

A Görögországba utazók és a helyi strandolók számára ugyanakkor a Görög Tengerkutató Központ (HCMR) megnyugtató hírt közölt: eddig mindössze egyetlen olyan esetet regisztráltak, amikor úszót harapott meg a hal – ez 2022-ben történt.

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Törökországban évek óta működik hasonló program, amely már kézzelfogható eredményeket hozott. A török mezőgazdasági és erdészeti minisztérium adatai szerint 2025-ben mintegy 290 ezer ezüstcsíkos gömbhalat fogtak ki, amivel becslések szerint 22 millió új egyed kifejlődését sikerült megelőzni.

Az ezüstcsíkos gömbhal a tetrodotoxin (TTX) nevű rendkívül erős idegmérget tartalmazza, amely blokkolja az idegi ingerületátvitelt, és főzéssel sem semlegesíthető. A HCMR szerint ennek ellenére a fürdőzőkre leselkedő veszély továbbra is alacsony. Sérüléseket például jóval gyakrabban okoz a Földközi-tengerben élő pettyes sárkányhal.

 
Címlapkép: Getty Images
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