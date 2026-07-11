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Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
A hazai drogérialáncok között továbbra is éles harc folyik a piaci fölényért. Az elmúlt üzleti évek beszámolóit áttekintve azt láthatjuk, hogy az árbevétel mindhárom láncnál növekedett, az adózott eredmény viszont csökkenést mutat a megelőző üzleti évek eredményéhez képest. A Müller az egyik, a dm a másik oldalról szorongatja a Rossmannt, már egészen a sarkára hágtak a kentaurnak.
Az utóbbi évek nyilvános beszámolói arra engednek következtetni, hogy a három meghatározó hazai drogérialánc - a dm, a Müller és a Rossmann - erőviszonyai átrendeződőben vannak. A korábbi éveket a dm dominanciája jellemezte belföldi nettó árbevétel tekintetében, de ott loholt a sarkában a Rossmann, a jóval kisebb bolthálózattal rendelkező Müller pedig jellemzően a nagyobbak árbevételének a felét sem érte el. Az utóbbi három-négy évben a dm jobban ellépett a Rossmanntól, de a kentaur továbbra is a nyomában van, míg a Müller belföldi árbevétele jócskán lemaradt. Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy a Müller 64,9 milliárdos belföldi árbevétele mellett exportból szerzett még 53,94 milliárdot is, míg a vetélytársak exportbevétele arányaiban sokkal kisebb részt tesz ki a bevételekből.
Az adózott eredmények tekintetében is kiélezett a verseny: a Rossmann visszaesése és a Müller növekedése azt eredményezte, hogy utóbbi a 2023-ban beérte, 2024-ben pedig meg is előzte a piros kentaurt. 2025-re a Rossmann visszavette az elsőbbséget, de a különbség minimális. Mindhárom boltlánc eredménye elmaradt a megelőző üzleti évek eredményétől, a dm visszaesése jócskán lefaragott az előnyéből.
Az üzleti beszámolókból nemcsak az árbevétel és az adózott eredmény derül ki. Az is látszik, hány főt foglalkoztattak a cégek átlagosan, illetve mennyi pénzt költöttek bérekre. Ez alapján számolhatunk egy átlagos foglalkoztatott/bérköltséget, ami nagyságrendileg elárulja, hogy melyik drogérialáncnál lehet több vagy kevesebb az átlagbér. Hangsúlyozzuk, hogy ebben az összegben benne van a felsővezetők bére egészen a hierarchia legalján lévő dolgozókig, és tényleg csak hozzávetőleges szám, nem szabad tehát "készpénznek" venni.
Általános szabálynak látszott a beszámolók alapján, hogy a dm foglalkoztatja a több dolgozót, viszont a Rossmann-nál jobbak a bérek. A 2024-re eső üzleti évben a dm-nél jelentősen növekedett a bérekre fordított költségek, így "átlagbér" tekintetében beérték és egy hajszállal megelőzték a Rossmannt. Az elmúlt üzleti évben azonban a Rossmann-nak sikerült ebben a mutatóban visszavennie a vezetést és átlépni a 600 ezres küszöböt.
Hiába mutatkozik csökkenés az adózott eredményeket nézve, az árbevételek és a foglalkoztatottak száma is tovább nőtt az elmúlt üzleti évben. A Müller már túllépte az 1000 fős létszámot az elmúlt üzleti évben. Ebből arra következtethetünk, hogy még mindig a bővülés útján van a hazai drogériapiac és még mindig tart a verseny.
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A bolthálózatok terjeszkedése szintén árulkodhat arról, melyik drogéria áll most az élen a versenyben. A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. 2024-ben ünnepelte 30 éves magyarországi jelenlétének évfordulóját, jelenleg 266 boltja működik az országban, tavaly nyár óta újabb 8 egységet nyitottak.
A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzleteinek száma a honlap szerint tavaly óta változatlanul 263 és 3673 dolgozójuk van jelenleg. A vállalat története ugyancsak 1993-ban indult Magyarországon: július 8-án nyitották első üzletüket Budapesten. Sokáig a dm rendelkezett a legtöbb bolttal hazánkban, de most úgy tűnik, a Rossmann került az élre.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. jóval később, 2007-ben kezdte meg terjeszkedését Magyarországon, ma pedig tavaly óta változatlanul 34 üzlettel rendelkezik. A jóval kisebb bolthálózat ellenére a Müller jól állja a sarat a Rossmann-nal és dm-mel szemben a piaci versenyben.
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