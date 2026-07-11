Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?

A hazai drogérialáncok között továbbra is éles harc folyik a piaci fölényért. Az elmúlt üzleti évek beszámolóit áttekintve azt láthatjuk, hogy az árbevétel mindhárom láncnál növekedett, az adózott eredmény viszont csökkenést mutat a megelőző üzleti évek eredményéhez képest. A Müller az egyik, a dm a másik oldalról szorongatja a Rossmannt, már egészen a sarkára hágtak a kentaurnak.

Az utóbbi évek nyilvános beszámolói arra engednek következtetni, hogy a három meghatározó hazai drogérialánc - a dm, a Müller és a Rossmann - erőviszonyai átrendeződőben vannak. A korábbi éveket a dm dominanciája jellemezte belföldi nettó árbevétel tekintetében, de ott loholt a sarkában a Rossmann, a jóval kisebb bolthálózattal rendelkező Müller pedig jellemzően a nagyobbak árbevételének a felét sem érte el. Az utóbbi három-négy évben a dm jobban ellépett a Rossmanntól, de a kentaur továbbra is a nyomában van, míg a Müller belföldi árbevétele jócskán lemaradt. Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy a Müller 64,9 milliárdos belföldi árbevétele mellett exportból szerzett még 53,94 milliárdot is, míg a vetélytársak exportbevétele arányaiban sokkal kisebb részt tesz ki a bevételekből.

Az adózott eredmények tekintetében is kiélezett a verseny: a Rossmann visszaesése és a Müller növekedése azt eredményezte, hogy utóbbi a 2023-ban beérte, 2024-ben pedig meg is előzte a piros kentaurt. 2025-re a Rossmann visszavette az elsőbbséget, de a különbség minimális. Mindhárom boltlánc eredménye elmaradt a megelőző üzleti évek eredményétől, a dm visszaesése jócskán lefaragott az előnyéből.

Az üzleti beszámolókból nemcsak az árbevétel és az adózott eredmény derül ki. Az is látszik, hány főt foglalkoztattak a cégek átlagosan, illetve mennyi pénzt költöttek bérekre. Ez alapján számolhatunk egy átlagos foglalkoztatott/bérköltséget, ami nagyságrendileg elárulja, hogy melyik drogérialáncnál lehet több vagy kevesebb az átlagbér. Hangsúlyozzuk, hogy ebben az összegben benne van a felsővezetők bére egészen a hierarchia legalján lévő dolgozókig, és tényleg csak hozzávetőleges szám, nem szabad tehát "készpénznek" venni.

Általános szabálynak látszott a beszámolók alapján, hogy a dm foglalkoztatja a több dolgozót, viszont a Rossmann-nál jobbak a bérek. A 2024-re eső üzleti évben a dm-nél jelentősen növekedett a bérekre fordított költségek, így "átlagbér" tekintetében beérték és egy hajszállal megelőzték a Rossmannt. Az elmúlt üzleti évben azonban a Rossmann-nak sikerült ebben a mutatóban visszavennie a vezetést és átlépni a 600 ezres küszöböt.

Hiába mutatkozik csökkenés az adózott eredményeket nézve, az árbevételek és a foglalkoztatottak száma is tovább nőtt az elmúlt üzleti évben. A Müller már túllépte az 1000 fős létszámot az elmúlt üzleti évben. Ebből arra következtethetünk, hogy még mindig a bővülés útján van a hazai drogériapiac és még mindig tart a verseny.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Gyakran jársz Rossmannban, dm-ben? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is! Mennyire ismered a három nagy drogéria kulisszatitkait? dm, Rossmann és Müller kvízünk még a legdurvább vásárlókon is kifog. Töltsd ki most!

A bolthálózatok terjeszkedése szintén árulkodhat arról, melyik drogéria áll most az élen a versenyben. A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. 2024-ben ünnepelte 30 éves magyarországi jelenlétének évfordulóját, jelenleg 266 boltja működik az országban, tavaly nyár óta újabb 8 egységet nyitottak.

A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzleteinek száma a honlap szerint tavaly óta változatlanul 263 és 3673 dolgozójuk van jelenleg. A vállalat története ugyancsak 1993-ban indult Magyarországon: július 8-án nyitották első üzletüket Budapesten. Sokáig a dm rendelkezett a legtöbb bolttal hazánkban, de most úgy tűnik, a Rossmann került az élre.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. jóval később, 2007-ben kezdte meg terjeszkedését Magyarországon, ma pedig tavaly óta változatlanul 34 üzlettel rendelkezik. A jóval kisebb bolthálózat ellenére a Müller jól állja a sarat a Rossmann-nal és dm-mel szemben a piaci versenyben.