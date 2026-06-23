Így áll a forint a főbb devizákkal szemben kedden este.
Durván visszavette várakozásait az MNB: ekkora lehet az infláció 2026-ban Magyarországon
A Magyar Nemzeti Bank töredékére csökkentette az idei évre várt infláció mértékét, így a tavaszi előrejelzésben szereplő 3,8 százalék helyett már 1,8 százalékos drágulási ütemmel számol. Mivel a jegybank a gazdasági növekedés kilátásait is kedvezőbben ítéli meg, a javuló makrogazdasági helyzet további kamatcsökkentések előtt nyithatja meg az utat - írta meg a Portfolio.
A jegybank a piaci várakozásoknak megfelelően monetáris lazítást hozó legutóbbi kamatdöntő ülése után hozta nyilvánosságra frissített előrejelzéseit. A hamarosan megjelenő átfogó Inflációs jelentés főbb számaiból kiderül, hogy az MNB az eddigieknél sokkal optimistább a hazai gazdaság helyzetét illetően, ami a jövőbeli kamatcsökkentések ütemét is nagymértékben meghatározhatja.
Az idei évre várt átlagos inflációt a korábbi 3,8 százalékról 1,8 százalékra mérsékelte a jegybank, ami alig három hónap alatt két százalékpontos csökkenést jelent. A hosszabb távú kilátások is javultak, hiszen a 2027-es pénzromlást a korábbi 3,7 százalék helyett már csak 2,3 százalékra prognosztizálják.
A jelentős fordulat hátterében egyrészt olyan nemzetközi folyamatok állnak, mint az iráni konfliktussal kapcsolatos kedvező fejlemények és a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának fokozatos helyreállása, amelyek érdemben enyhítették a globális nyomást. Másrészt a hazai mutatók is a vártnál kedvezőbben alakultak. A májusi inflációs adat kellemes meglepetést okozott, mivel az elemzők által előrejelzett élelmiszer-drágulás helyett árcsökkenés következett be, amit elsősorban a forint erősödése támogatott.
Az áremelkedés lassulása mellett a gazdasági teljesítmény is kedvezőbben alakulhat. A jegybank az idei évre a korábbi 1,7 százalék helyett már 2 százalékos GDP-növekedéssel számol, amely a jövő évben akár 3 százalékra is felgyorsulhat. A legutóbbi kamatdöntés indoklásáról és a makrogazdasági folyamatokról Varga Mihály tart sajtótájékoztatót.
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