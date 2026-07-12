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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 28. héten vasárnap, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/28. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 29. hét következő, keddi sorsolásán már 325 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
8; 10; 11; 13; 18; 36.
Mivel ma nem született telitalálat, így a 29. játékhéten 325 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 384 555 forint
- 4 találat: egyenként 9 010 forint
- 3 találat: egyenként 3 035 forint
Jokerszám: 378034
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 29. héten 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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