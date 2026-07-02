Aljas módon visszaéltek a népszerű orvos nevével: botrány, mibe keverték bele, feljelentést tesz

Czirják Janka orvos-influenszer nevével és arcával élnek vissza csalók a Facebookon - szúrta ki a Szeretlek Magyarország. A mesterséges intelligenciával generált hirdetésekben különféle gyógyszereket népszerűsítenek a nevében, ezért a tartalomgyártó jogi lépéseket tesz, és a követői segítségét kéri a hamis profilok bejelentésében, valamint a bizonyítékok gyűjtésében.

Czirják Janka egy szerdán közzétett TikTok-videóban, láthatóan zaklatottan számolt be egy csalásról, amelynek áldozata lett

Mint elmondta, hogy az egyik követője hívta fel a figyelmét arra, hogy a Facebookon mesterséges intelligencia segítségével készített, rendkívül meggyőző videókban használják fel a képmását.

A csalók célja, hogy az orvos ismertségét és szakmai hitelességét kihasználva különféle gyógyszernek látszó termékeket értékesítsenek a gyanútlan felhasználóknak.

Mivel a csalás célzott, fizetett hirdetések formájában terjed, a tartalomgyártó maga nem találkozik ezekkel a bejegyzésekkel, így kizárólag a követőitől kapott képernyőmentésekre tud támaszkodni. A videóban, amelyben nem titkolta, mennyire felkavarták a történtek, határozottan elhatárolódott a hirdetésektől és az azokban kínált termékektől.

Czirják Janka bejelentette, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben, és arra kérte követőit, hogy semmiképpen se dőljenek be a hamis hirdetéseknek. Arra buzdítja a felhasználókat, hogy ha találkoznak a megtévesztő tartalmakkal, azonnal jelentsék az érintett profilokat, és készítsenek képernyőmentést a bejegyzésekről.

Kérte, hogy ezeket a felvételeket juttassák el hozzá, mivel a bizonyítékok kulcsfontosságúak lesznek a jogi eljárás során.