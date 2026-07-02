A szakértő élesen bírálta a felelős vezetőket.
Aljas módon visszaéltek a népszerű orvos nevével: botrány, mibe keverték bele, feljelentést tesz
Czirják Janka orvos-influenszer nevével és arcával élnek vissza csalók a Facebookon - szúrta ki a Szeretlek Magyarország. A mesterséges intelligenciával generált hirdetésekben különféle gyógyszereket népszerűsítenek a nevében, ezért a tartalomgyártó jogi lépéseket tesz, és a követői segítségét kéri a hamis profilok bejelentésében, valamint a bizonyítékok gyűjtésében.
Czirják Janka egy szerdán közzétett TikTok-videóban, láthatóan zaklatottan számolt be egy csalásról, amelynek áldozata lett
@jankaczirjk
na engem is betalált ez az ai shit, légyszi jelentsétek az oldalt!!!♬ original sound - Dr. Czirják Janka
Mint elmondta, hogy az egyik követője hívta fel a figyelmét arra, hogy a Facebookon mesterséges intelligencia segítségével készített, rendkívül meggyőző videókban használják fel a képmását.
A csalók célja, hogy az orvos ismertségét és szakmai hitelességét kihasználva különféle gyógyszernek látszó termékeket értékesítsenek a gyanútlan felhasználóknak.
Mivel a csalás célzott, fizetett hirdetések formájában terjed, a tartalomgyártó maga nem találkozik ezekkel a bejegyzésekkel, így kizárólag a követőitől kapott képernyőmentésekre tud támaszkodni. A videóban, amelyben nem titkolta, mennyire felkavarták a történtek, határozottan elhatárolódott a hirdetésektől és az azokban kínált termékektől.
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Czirják Janka bejelentette, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben, és arra kérte követőit, hogy semmiképpen se dőljenek be a hamis hirdetéseknek. Arra buzdítja a felhasználókat, hogy ha találkoznak a megtévesztő tartalmakkal, azonnal jelentsék az érintett profilokat, és készítsenek képernyőmentést a bejegyzésekről.
Kérte, hogy ezeket a felvételeket juttassák el hozzá, mivel a bizonyítékok kulcsfontosságúak lesznek a jogi eljárás során.
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