Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat

A mesterséges intelligencia nem feleslegessé teszi az emberi munkaerőt, hanem épp ellenkezőleg, munkaerőhiányt fog okozn.
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Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat. A csalók ezúttal egy állítólagos közlekedési bírságra hivatkozva próbálják rávenni az embereket arra, hogy egy gyanús linket nyissanak meg, majd banki vagy személyes adatokat adjanak meg. Figyelem, senki ne kattintson, azonnal törölni kell az üzenetet!
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat. A csalók ezúttal egy állítólagos közlekedési bírságra hivatkozva próbálják rávenni az embereket arra, hogy megnyissanak egy gyanús internetes hivatkozást, majd adatokat adjanak meg egy hamis oldalon.
Az üzenet külföldi telefonszámról érkezik, és azt állítja, hogy a címzett járművével kapcsolatban értesítést állítottak ki.
A csalók szerint 15 napon belül még csak az „alapbüntetést” kell befizetni, később azonban már több mint 43 ezer forintot számítanak fel. Az SMS azonnali fizetéssel sürgeti az áldozatot, és egy ismeretlen weboldalra vezető linket is tartalmaz.
A megtévesztés egyik különösen árulkodó eleme, hogy az üzenet arra kéri a címzettet, válaszoljon egy „Y” betűvel, majd másolja be a hivatkozást a Safari böngészőbe. Erre azért lehet szükségük a csalóknak, mert a mobiltelefonok és az üzenetküldő alkalmazások sok esetben automatikusan blokkolják vagy nem teszik kattinthatóvá a gyanús linkeket.
Ne kattints a linkre, és ne válaszolj az üzenetre
Az SMS nem hivatalos hatósági értesítés. A hivatkozás megnyitása után a csalók személyes adatokat, bankkártyaadatokat vagy internetbanki belépési információkat próbálhatnak megszerezni.
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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az üzenetre válaszolni sem érdemes, mert ezzel a felhasználó megerősítheti, hogy a telefonszám aktív, így később további csalási kísérletek célpontjává válhat.
Aki ilyen üzenetet kap, ne nyissa meg a linket, ne adjon meg semmilyen adatot, és törölje az SMS-t. Amennyiben valaki már megadta bankkártya- vagy banki adatait, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a pénzintézetével, és tiltsa le az érintett kártyát vagy hozzáférést.
Június 20-án (06.20.), a szolgáltató hivatalos előhívószámának napján a Yettel leállítja az adatforgalmi számlálókan.
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