Súlyos milliókat bukott a társkereső magyar nő: undorító módszerrel tette őt földönfutóvá a csaló

Társkereső oldalakon vadászott gyanútlan nőkre egy többszörösen büntetett csaló, aki befolyásos kapcsolataira hivatkozva tízmilliókat csalt ki áldozataitól. V. Gábor egyik áldozatát teljesen kiforgatta a vagyonából, amikor lakásvásárlás ürügyén 49 millió forintot vett el tőle, ami miatt az asszony átmenetileg hajléktalanná is vált. A férfi ellen minősített csalás miatt emeltek vádat, így hamarosan bíróság elé kell állnia.

A visszaeső bűnöző 2022-től regisztrált különféle társkereső platformokra, ahol delegációs sofőrnek és bizalmi állásban lévő munkatársnak adta ki magát. Azzal próbálta lenyűgözni a kiszemelt nőket, hogy állítása szerint a pápalátogatás alkalmával a szentatyát, a Forma–1 idején pedig az autóversenyzőket fuvarozta, amit különféle fényképekkel is igyekezett bizonyítani. Miután elnyerte a nők bizalmát, kiterjedt kapcsolataira hivatkozva kedvező ingatlanügyleteket és hitelügyintézést ígért nekik.

A rábízott összegeket azonban nem a megbízások teljesítésére, hanem saját megélhetésére és adósságai rendezésére fordította. Volt olyan áldozata, akitől közel másfél millió, míg a legsúlyosabb esetben 49 millió forintot csalt ki - számolt be a Blikk.

A legnagyobb összeget elveszítő áldozat, a hatvanas éveiben járó Melinda barátnői unszolására regisztrált a társkereső oldalra. A férfival hamar megtalálták a közös hangot, és a személyes találkozó sem váratott magára sokat. Amikor az asszony elárulta, hogy válófélben lévő férjétől szeretne elköltözni, V. Gábor azonnal felajánlotta a segítségét, és egy rendkívül kedvező árú lakás megvásárlását ígérte neki. Kezdetben csupán 300 ezer forintot kért az ügyintézésre, ám az ingatlant egyszer sem mutatta meg személyesen. Később különféle kifogásokkal, például az előző lakó utáni takarításra, zárcserére és a riasztó beszerelésére hivatkozva újabb és újabb összegeket csalt ki a nőből. A bizalom fenntartása érdekében a saját fia bankszámlaszámát adta meg a tranzakciókhoz, és telefonon is folyamatosan elérhető maradt.

A legsúlyosabb anyagi veszteség akkor érte Melindát, amikor férje halálát követően eladta a családi házukat. Az ebből származó 34 millió forintot egy összegben adta át a férfinak, aki ekkor már azzal hitegette, hogy ebből a pénzből akár két lakást is tud vásárolni, így az asszony albérletben élő lányának a lakhatása is megoldódna. Az ígéretekből azonban semmi sem valósult meg, és Melinda három hónapra hajléktalanná vált, végül pedig kénytelen volt hitelt felvenni, hogy egyáltalán ki tudjon fizetni magának egy albérletet.

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Az asszony ekkor magánnyomozót fogadott, aki hamar kiderítette, hogy V. Gábor hivatásos szélhámos, és korábban már másokat is becsapott. A károsultak végül felvették egymással a kapcsolatot, és közösen tettek feljelentést a rendőrségen.

A Budaörsi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen. V. Gábor nem ismeretlen a hatóságok előtt, hiszen korábban már többször elítélték csalás és más bűncselekmények miatt, legutóbbi börtönbüntetéséből pedig 2019-ben szabadult. Ha az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, az ügyészség indítványa alapján 3 év 9 hónap szabadságvesztésre számíthat.