2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
36 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nemzetközi szupermarketlánc, a Lidl zárt főbejárata hajnalban a spanyolországi Felanitx mallorcai városban.
Vásárlás

Beszállt a OnlyFans-bizniszbe a Lidl: "Rossz az, aki rosszra gondol…"

Pénzcentrum
2026. július 1. 10:31

A Lidl legújabb kampánya jól mutatja, hogy ma már egy ügyes popkulturális utalás sokszor többet ér, mint egy hagyományos reklám.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Lidl ezen a héten úgy döntött, hogy nem elég ventilátort és saját márkás strandrucikat árulni – inkább felült a gerillamerketing kétértelmű vonatára. A recept egyszerű: ventilátorok Lidl-fürdőgatyában, fürdőbugyiban és strandpapucsban, némi paróka, egy kis smink, a kép alján pedig egy jókora OnlyFans felirat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezután már csak a kötelező ártatlankodás maradt:

Rossz az, aki rosszra gondol…

Na, persze.

A marketingesek pontosan tudják, hogy ma az OnlyFans hallatán senki sem a ventilátorokra asszociál. A platform neve mára egyet jelent a fizetős 18+-os tartalmakkal, ahol nem egy ismert magyar celeb – köztük Molnár Anikó, vagy épp VV Virág – keres szemmel láthatóan nagyon szép pénzeket.

Erre a kulturális reflexre épít a Lidl is. Ráadásul egy ügyes keresztpromóval a saját strandszezonos termékeit is reflektorfénybe tolja. És működik!? Mindenki megosztja, mindenki nevet, mindenki eljátssza, hogy „ő persze csak a ventilátorokat nézte”.

A Lidl A Lidl "OnlyFans-reklámja" 2026 nyarán. Szöveg: "Rossz az, aki rosszra gondol, mi CSAK VENTILÁTOROKRÓL beszélünk! Vigyázz magadra ebben a hatalmas hőségben, szerezz be egy ventilátort a Lidlben!"

A Lidl pedig hátradőlhet. A ventilátor és a strandkollekció lehet akciós, de a figyelem most ingyen jött. Ez a kampány ugyanis nem a hőségről szól. Hanem arról, hogy a mai marketingben néha elég egy pajzán félmosoly – a többit pedig elvégzi a közönség fantáziája.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A marketing már nem kopogtat, berúgja az ajtót

A közösségi média alapjaiban írta át a marketing szabályait. Míg korábban egy reklámnak volt ideje történetet mesélni, ma néhány másodperc alatt kell megállítania a végtelen görgetést. A szakma ezt már „scroll-stopping” kreatívnak nevezi: olyan tartalomnak, amely kizökkenti a felhasználót az automatikus továbbgörgetésből. A figyelem lett a legértékesebb valuta, ezért a márkák egyre merészebb vizuális megoldásokhoz, popkulturális utalásokhoz, provokatív humorhoz és mémekhez nyúlnak.

A marketingesek szerint ma már nem az algoritmus a legnagyobb kihívás, hanem az emberi figyelem megszerzése. Az úgynevezett attention economy (figyelemgazdaság) korszakában a fogyasztók naponta ezernyi ingerrel találkoznak, ezért a hagyományos reklámüzeneteket az agy szinte automatikusan kiszűri. A siker kulcsa az első néhány másodperc: ha a tartalom nem lep meg, nem mosolyogtat meg vagy nem provokál, már el is tűnt a hírfolyamban.

A Lidl OnlyFans-utaló kampánya is ezt a logikát követi. Nem pusztán ventilátort vagy strandruhát reklámoz, hanem egy olyan kulturális utalást használ, amely azonnal megállítja a görgetést és beszélgetést generál. A közösségi médiában ugyanis ma már sokszor nem az a legjobb reklám, amelyik a legtöbbet mondja, hanem az, amelyikről a legtöbbet beszélnek.

A nagy kérdés az, hogy meddig működik a provokáció. Mert bár tény, hogy a negatív reklám is reklám – csak néha visszanyal a fagyi. Jó példa erre a Nissan magyarországi kampánya, amelyben Ganxsta Zolee és Stohl András szerepelt. A reklám a nőkkel kapcsolatos szexista poénok miatt váltott ki felháborodást, ezért a márka végül visszavonta a kampányt és bocsánatot kért. Hasonlóan tanulságos eset volt a BioTechUSA reklámja is, amelyet sokan rasszista sztereotípiákat idézőnek tartottak. A vita után a cég szintén elnézést kért.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #reklám #márka #marketing #áruházlánc #kampány #közösségi média #fogyasztók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:31
10:07
09:57
09:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
2026. július 1.
Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat
2026. június 30.
Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2
4 napja
Most érkezett! Július 1-től 4,9%-ra csökken az alapvető élelmiszerek áfája – megéri majd ide járni bevásárolni
3
4 hete
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
1 hónapja
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
5
4 hete
Drága luxusterméket akcióz be a Lidl: ez lesz a nyár slágere, indul az értékesítés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 10:07
Emelkednek a víz- és csatornadíjak Magyarországon: óriási a vízhiány, ezt bizony meg kell fizetni
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 09:57
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. július 1. 10:31
Megdöbbentő hazugságok terjednek a bolti élelmiszerekről: sokan be is dőlnek nekik