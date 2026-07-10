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Egészség

Te is vettél ebből a népszerű instant tésztából? Megdöbbentő hírek jöttek a külföldön vizsgált termékekről

Pénzcentrum
2026. július 10. 17:33

A White Lake Kft. közlése szerint a külföldön vizsgált REEVA‑tételek egyike sem jutott el Magyarországra, a hazai boltokban kizárólag ellenőrzött és biztonságos termékek érhetők el.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy hete a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy európai hatóságok vizsgálatot indítottak egyes REEVA instant termékek külföldi gyártási tételeivel kapcsolatban. A White Lake Kft., a márka magyarországi forgalmazója most közölte: a hazai forgalomban lévő REEVA termékek egyike sem érintett az ügyben.

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A vállalat tájékoztatása szerint a vizsgálat alá vont, konkrét és korlátozott külföldi gyártási tételekből egyetlen darab sem érkezett Magyarországra. A cég minden egyes hazai szállítmány eredetét, gyártási kódját és útját szigorúan dokumentálja, így garantálható, hogy a magyar boltokban kizárólag kifogástalan minőségű termékek érhetők el.

A gyártó belső ellenőrzést indított, és a kérdéses mintákat független, elismert európai – köztük német és lengyel – laboratóriumokban is megvizsgáltatta. A nemzetközi tesztek minden esetben negatív eredményt hoztak, vagyis semmilyen szennyeződést nem mutattak ki. A magyarországi forgalmazóhoz sem érkezett egészségügyi panasz vagy bejelentés, csak a fogyasztók tájékozódási igényére reagáltak.

A cég hangsúlyozta: a hazai üzletekben és online áruházakban kapható REEVA termékek teljes mértékben biztonságosak, továbbra is bizalommal fogyaszthatók.

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A forgalmazó arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlók könnyen ellenőrizhetik, hivatalos magyarországi forrásból származik‑e a termék: ha a csomagolás hátoldalán szerepel a magyar fogyasztói kapcsolat címe, akkor a termék ellenőrzött, biztonságos hazai forgalomból származik.
Címlapkép: Getty Images
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