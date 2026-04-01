Vége lehet az olcsó kínai rendelésnek? Brüsszel durva szigorításra készül a Temu és a Shein ellen

Újabb front nyílhat az EU és a kínai e-kereskedelmi óriások között. Egy európai parlamenti delegáció Pekingben tárgyalt a piac torzulásairól és a fogyasztóvédelmi aggályokról, miközben Brüsszel már szigorítaná a vám- és szabályozási rendszert. A célkeresztben a Temu, a Shein és az Alibaba áll. A tervezett lépések alapjaiban változtathatják meg az olcsó online rendelés eddigi gyakorlatát, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Nyolc év szünet után ismét európai parlamenti delegáció látogatott Kínába, ahol a képviselők többek között a kínai e-kereskedelmi platformok működésével kapcsolatos problémákat vetették fel. A kilencfős küldöttséget Anna Cavazzini vezette, aki az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke. A delegáció Pekingben egyeztetett a kínai piacfelügyeleti hatóság (SAMR) tisztviselőivel, valamint az Országos Népi Gyűlés képviselőivel is.

A látogatás időzítése nem véletlen: néhány nappal korábban az Európai Unió átfogó vámreformot fogadott el, amely kifejezetten a Kínából közvetlenül szállító online platformokat célozza. A szabályozás olyan szereplőket érint, mint a Shein, a Temu vagy az Alibaba. Ezek a cégek a jövőben jelentős bírságokra számíthatnak, ha illegális vagy nem biztonságos termékeket értékesítenek az uniós piacon.

Az egyik kulcskérdés a jelenlegi vámmentességi szabályozás: az EU nem vet ki vámot a 150 euró alatti csomagokra, ami jelentősen hozzájárult a kínai platformok gyors térnyeréséhez. A statisztikák szerint 2025-ben már 5,8 milliárd ilyen kis értékű csomag érkezett az unióba, amelyek több mint 90 százaléka Kínából származott.

A delegáció a kínai partnerekkel folytatott tárgyalások során több problémát is felvetett. Kiemelt téma volt a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság, különösen a szabványoknak nem megfelelő vagy veszélyes áruk tömeges beáramlása. Emellett szóba került a kényszermunka kérdése, a kiskorúak online védelme, valamint az európai vállalatok kínai piacra lépésének nehézségei is.

A program részeként a képviselők találkoznak a Shein, az Alibaba és a Temu képviselőivel is. A Shein különösen reflektorfénybe került, miután februárban vizsgálat indult a platformon árusított, gyermekeket ábrázoló szexbabák miatt.

A látogatást Peking a kétoldalú kapcsolatok javításának lehetőségeként értékelte. Ennek részeként Kína korábban feloldotta több uniós képviselő elleni szankcióit is. Ezeket még 2021-ben vezették be válaszul azokra az uniós intézkedésekre, amelyeket a kínai hatóságok ellen hoztak a hszincsiangi emberi jogi visszaélések miatt.