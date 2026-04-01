2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Toronto, Kanada - 2025. április 18.: Kínai e-kereskedelmi alkalmazások okostelefonon - Temu, Shein és AliExpress.
Vásárlás

Vége lehet az olcsó kínai rendelésnek? Brüsszel durva szigorításra készül a Temu és a Shein ellen

Pénzcentrum
2026. április 1. 10:35

Újabb front nyílhat az EU és a kínai e-kereskedelmi óriások között. Egy európai parlamenti delegáció Pekingben tárgyalt a piac torzulásairól és a fogyasztóvédelmi aggályokról, miközben Brüsszel már szigorítaná a vám- és szabályozási rendszert. A célkeresztben a Temu, a Shein és az Alibaba áll. A tervezett lépések alapjaiban változtathatják meg az olcsó online rendelés eddigi gyakorlatát, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Nyolc év szünet után ismét európai parlamenti delegáció látogatott Kínába, ahol a képviselők többek között a kínai e-kereskedelmi platformok működésével kapcsolatos problémákat vetették fel. A kilencfős küldöttséget Anna Cavazzini vezette, aki az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke. A delegáció Pekingben egyeztetett a kínai piacfelügyeleti hatóság (SAMR) tisztviselőivel, valamint az Országos Népi Gyűlés képviselőivel is.

A látogatás időzítése nem véletlen: néhány nappal korábban az Európai Unió átfogó vámreformot fogadott el, amely kifejezetten a Kínából közvetlenül szállító online platformokat célozza. A szabályozás olyan szereplőket érint, mint a Shein, a Temu vagy az Alibaba. Ezek a cégek a jövőben jelentős bírságokra számíthatnak, ha illegális vagy nem biztonságos termékeket értékesítenek az uniós piacon.

Az egyik kulcskérdés a jelenlegi vámmentességi szabályozás: az EU nem vet ki vámot a 150 euró alatti csomagokra, ami jelentősen hozzájárult a kínai platformok gyors térnyeréséhez. A statisztikák szerint 2025-ben már 5,8 milliárd ilyen kis értékű csomag érkezett az unióba, amelyek több mint 90 százaléka Kínából származott.

A delegáció a kínai partnerekkel folytatott tárgyalások során több problémát is felvetett. Kiemelt téma volt a fogyasztóvédelem és a termékbiztonság, különösen a szabványoknak nem megfelelő vagy veszélyes áruk tömeges beáramlása. Emellett szóba került a kényszermunka kérdése, a kiskorúak online védelme, valamint az európai vállalatok kínai piacra lépésének nehézségei is.

A program részeként a képviselők találkoznak a Shein, az Alibaba és a Temu képviselőivel is. A Shein különösen reflektorfénybe került, miután februárban vizsgálat indult a platformon árusított, gyermekeket ábrázoló szexbabák miatt.

A látogatást Peking a kétoldalú kapcsolatok javításának lehetőségeként értékelte. Ennek részeként Kína korábban feloldotta több uniós képviselő elleni szankcióit is. Ezeket még 2021-ben vezették be válaszul azokra az uniós intézkedésekre, amelyeket a kínai hatóságok ellen hoztak a hszincsiangi emberi jogi visszaélések miatt.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kínai #európai unió #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #vám #online vásárlás #kína #szankciók #temu #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
