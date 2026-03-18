Vaskos pluszköltség érkezik az olcsó online rendelésekre: rengeteg magyarnak kell majd a zsebébe nyúlnia júliustól

Az Európai Unió július 1-jétől 3 eurós egységes vámot vezet be a kisértékű online rendelésekre. A lépés célja, hogy enyhítse a hatóságokra nehezedő nyomást, és kiegyenlítse a piaci versenyt. Szakértők szerint azonban az intézkedés aligha fogja érdemben visszaszorítani a Temuhoz és a Sheinhez hasonló platformokról érkező, folyamatosan növekvő csomagáradatot - számolt be a Portfolio.

Az elmúlt években az e-kereskedelmi óriáscégek robbanásszerű terjeszkedése példátlan feladat elé állította az uniós hatóságokat. A vámhivataloknak évente már több milliárd küldeményt kellene átvizsgálniuk biztonsági és vámügyi szempontból. Ez a jelenlegi kapacitások mellett hatalmas terhet jelent számukra.

A forgalom növekedése drasztikus. A becslések szerint 2025-ben 5,8 milliárd kisértékű küldemény érkezik az Európai Unióba. Ez a mennyiség több mint négyszerese a 2022-es adatoknak, és pusztán a 2024-es évhez viszonyítva is 20 százalékos ugrást jelent.

Bár a július 1-jén életbe lépő, a közvetlenül a fogyasztóknak kézbesített árukat terhelő 3 eurós vám célja a folyamat lassítása lenne, a Financial Times által megkérdezett vámügyi szakértők borúlátóak. Úgy vélik, a szabályozás kiskapui tovább bonyolíthatják az amúgy is nehézkes ellenőrzést.

Ennek következtében az új intézkedés várhatóan nem tudja majd jelentősen lefékezni az olcsó termékek tömeges beáramlását.