Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó

A magyarok szinte teljes egésze vásárolt már műszaki cikket az interneten. Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják. A legnagyobb bosszúságot a sérült csomagok és az egész napos futárra várás okozza. Erre válaszul már megjelent a piacon az egy munkanapos, gyorsított kézbesítés is.

A MediaMarkt reprezentatív felmérése rávilágít, hogy az online vásárlások utolsó fázisa, a csomagátvétel módja élesen megosztja a társadalmat. A nők több mint fele a kényelmet szem előtt tartva a házhoz szállítást részesíti előnyben. Ezzel szemben a férfiak közel 43 százaléka a saját időbeosztásához jobban illeszkedő csomagautomatákat választja.

Hasonló ellentét figyelhető meg a generációk és a lakóhely szerint is. A 16–29 évesek körében egyértelműen az automaták vezetnek. A 60 év felettiek és a kisebb településeken élők viszont stabilan a futáros kézbesítésben bíznak. Bár az átlagos rendeléseknél a többség az automatákat vagy a házhoz szállítást kéri, a drágább termékeknél más a helyzet. A 200 ezer forint feletti műszaki cikkek esetében a vásárlók több mint harmada a biztonság kedvéért inkább személyesen, az üzletben veszi át a rendelést.

A vásárlói elégedetlenség legfőbb forrása, ha a termék vagy annak csomagolása sérülten érkezik. Ez az emberek több mint felét zavarja a leginkább. Szintén komoly problémát jelent az egész napos várakozás a futárra. A megkérdezettek 84 százaléka elvárja a pontosan tervezhető, szűkebb idősávos kézbesítést. Sőt, a minőségi logisztikáért vagy a szakszerű beüzemelésért sokan felárat is hajlandók lennének fizetni.

Ami a jövő technológiáit illeti, a magyarok meglepően nyitottak. Az emberek több mint fele szívesen rábízná a csomagját emberi beavatkozás nélkül működő önvezető robotokra vagy drónokra. A környezettudatosság kérdésében azonban komoly ellentmondás, egyfajta "zöld paradoxon" tapasztalható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a vásárlók 60 százaléka állítja, hogy fontos számára a fenntarthatóság a csomagküldés során, a vásárlás pillanatában ez háttérbe szorul. Amikor konkrét döntést kell hozni, mindössze 3 százalékuk helyezi ezt a szempontot a kényelem, a gyorsaság és az ár elé.