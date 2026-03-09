A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó
A magyarok szinte teljes egésze vásárolt már műszaki cikket az interneten. Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják. A legnagyobb bosszúságot a sérült csomagok és az egész napos futárra várás okozza. Erre válaszul már megjelent a piacon az egy munkanapos, gyorsított kézbesítés is.
A MediaMarkt reprezentatív felmérése rávilágít, hogy az online vásárlások utolsó fázisa, a csomagátvétel módja élesen megosztja a társadalmat. A nők több mint fele a kényelmet szem előtt tartva a házhoz szállítást részesíti előnyben. Ezzel szemben a férfiak közel 43 százaléka a saját időbeosztásához jobban illeszkedő csomagautomatákat választja.
Hasonló ellentét figyelhető meg a generációk és a lakóhely szerint is. A 16–29 évesek körében egyértelműen az automaták vezetnek. A 60 év felettiek és a kisebb településeken élők viszont stabilan a futáros kézbesítésben bíznak. Bár az átlagos rendeléseknél a többség az automatákat vagy a házhoz szállítást kéri, a drágább termékeknél más a helyzet. A 200 ezer forint feletti műszaki cikkek esetében a vásárlók több mint harmada a biztonság kedvéért inkább személyesen, az üzletben veszi át a rendelést.
A vásárlói elégedetlenség legfőbb forrása, ha a termék vagy annak csomagolása sérülten érkezik. Ez az emberek több mint felét zavarja a leginkább. Szintén komoly problémát jelent az egész napos várakozás a futárra. A megkérdezettek 84 százaléka elvárja a pontosan tervezhető, szűkebb idősávos kézbesítést. Sőt, a minőségi logisztikáért vagy a szakszerű beüzemelésért sokan felárat is hajlandók lennének fizetni.
Ami a jövő technológiáit illeti, a magyarok meglepően nyitottak. Az emberek több mint fele szívesen rábízná a csomagját emberi beavatkozás nélkül működő önvezető robotokra vagy drónokra. A környezettudatosság kérdésében azonban komoly ellentmondás, egyfajta "zöld paradoxon" tapasztalható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a vásárlók 60 százaléka állítja, hogy fontos számára a fenntarthatóság a csomagküldés során, a vásárlás pillanatában ez háttérbe szorul. Amikor konkrét döntést kell hozni, mindössze 3 százalékuk helyezi ezt a szempontot a kényelem, a gyorsaság és az ár elé.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus gyorsan túlmutathat a térség határain. Hatásai a magyar üzletekben is megjelenhetnek.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Aki ma valóban meg akarja szólítani a jövő fogyasztóit, annak hitelesen, rugalmasan és a trendek csapdáit elkerülve kell kommunikálnia.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon.
Szétválik a divatpiac: a státusz és a fenntarthatóság egyszerre formálja át a vásárlói döntéseket.
Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
Brutális drágulás fojtogatja a magyar boltokat: kiderült, mi mentheti meg a kereskedőket az összeomlástól
Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban értékes információkat a puszta zajtól? A siker kulcsa a jövőben egyre inkább az lesz, hogy képesek leszünk-e ezt kiszűrni.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
A tudatos spórolás ott kezdődik, hogy a kedvezmények mögötti gazdasági logikát is felismerjük.
A magyar sörpiac jól láthatóan olyan szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a többi európai országban is tapasztalható.
Kiderült a hazai kiskereskedelem nagy titka: rengeteg vállalkozás bukik el ezen a láthatatlan problémán
A komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti érettsége, és a hazai kudarcok többsége nem technológiai, hanem működési eredetű.
A kiskereskedelmi piac kisebb szereplői nem képesek felzárkózni a nagyvállalatok termelékenységéhez. De mit jelent ez foglalkoztatás szempontjából?
Fontos infókat közölt a magyar boltlánc: erről minden magyarnak tudnia kell, aki húsvéti nagybevásárlásra készül
A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország.
A retail media lehet a digitalizáció harmadik hulláma. Ezért nem működik ma a tegnap módszere, új korszak jön a kiskereskedelemben.
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe
A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka 83 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.