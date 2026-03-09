2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó

Pénzcentrum
2026. március 9. 10:32

A magyarok szinte teljes egésze vásárolt már műszaki cikket az interneten. Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják. A legnagyobb bosszúságot a sérült csomagok és az egész napos futárra várás okozza. Erre válaszul már megjelent a piacon az egy munkanapos, gyorsított kézbesítés is.

A MediaMarkt reprezentatív felmérése rávilágít, hogy az online vásárlások utolsó fázisa, a csomagátvétel módja élesen megosztja a társadalmat. A nők több mint fele a kényelmet szem előtt tartva a házhoz szállítást részesíti előnyben. Ezzel szemben a férfiak közel 43 százaléka a saját időbeosztásához jobban illeszkedő csomagautomatákat választja.

Hasonló ellentét figyelhető meg a generációk és a lakóhely szerint is. A 16–29 évesek körében egyértelműen az automaták vezetnek. A 60 év felettiek és a kisebb településeken élők viszont stabilan a futáros kézbesítésben bíznak. Bár az átlagos rendeléseknél a többség az automatákat vagy a házhoz szállítást kéri, a drágább termékeknél más a helyzet. A 200 ezer forint feletti műszaki cikkek esetében a vásárlók több mint harmada a biztonság kedvéért inkább személyesen, az üzletben veszi át a rendelést.

Kapcsolódó cikkeink:

A vásárlói elégedetlenség legfőbb forrása, ha a termék vagy annak csomagolása sérülten érkezik. Ez az emberek több mint felét zavarja a leginkább. Szintén komoly problémát jelent az egész napos várakozás a futárra. A megkérdezettek 84 százaléka elvárja a pontosan tervezhető, szűkebb idősávos kézbesítést. Sőt, a minőségi logisztikáért vagy a szakszerű beüzemelésért sokan felárat is hajlandók lennének fizetni.

Ami a jövő technológiáit illeti, a magyarok meglepően nyitottak. Az emberek több mint fele szívesen rábízná a csomagját emberi beavatkozás nélkül működő önvezető robotokra vagy drónokra. A környezettudatosság kérdésében azonban komoly ellentmondás, egyfajta "zöld paradoxon" tapasztalható.

Bár a vásárlók 60 százaléka állítja, hogy fontos számára a fenntarthatóság a csomagküldés során, a vásárlás pillanatában ez háttérbe szorul. Amikor konkrét döntést kell hozni, mindössze 3 százalékuk helyezi ezt a szempontot a kényelem, a gyorsaság és az ár elé.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #futár #csomagautomata #online vásárlás #fenntarthatóság #magyarok #technológia #csomagszállítás #logisztika #mediamarkt #vásárlási szokások

1
4 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
1 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
2 napja
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
