Felülnézet a feldíszített húsvéti asztalra a családdal körülötte
Vásárlás

Hiába a drágulás, ilyenkor megindulnak a magyarok: brutális roham várható a napokban

Pénzcentrum
2026. április 1. 16:34

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó fogyasztási szokások – beleértve a locsolkodást, a tojásfestést és az édességfogyasztást – nem csupán kulturális hagyományként jellenek meg, hanem a szezonális kereslet markáns megnyilvánulásaként is. Hiszen ez az időszak nemcsak a családoknak, hanem a kereskedelemben dolgozóknak is egy kiemelt időszak. Vannak kijelölt szektorok, mint például az édességárusok, akik az éves forgalmuk jelentős részét ezekben a napokban bonyolíthatják. A kereslet hatékony kiszolgálása adatvezérelt tervezést, a fogyasztói magatartás folyamatos monitorozását, valamint precíz készletgazdálkodást igényel. Mindezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az ünnepi időszak mind a háztartások, mind az ellátási lánc szereplői számára zökkenőmentesen működjön.

A húsvét világszerte – így Magyarországon is – a hagyományokról és a családi együttlétekről szól. Ennek megfelelően, még a kedvezőtlenebb gazdasági kilátások ellenére is, az emberek hajlandók költeni arra, hogy megélhessék az ünnep pillanatait. Az Amerikai Kiskereskedelmi Szövetség adatai szerint tavaly közel 24 milliárd dollárt költöttek az Egyesült Államokban a húsvéti időszakban. Ez mintegy másfél milliárd dollárral haladta meg az előző évi összeget, és csak kis mértékben maradt el a 2023-as rekordtól.

A legfontosabb költési kategóriák az élelmiszer, az ajándék, a ruházat, az édesség, a virág és a dekoráció, ami azt mutatja, hogy a húsvét egyszerre étkezési, ajándékozási és otthoni élmény, ahol a legerősebb motiváció továbbra is a hagyomány, a középpontban pedig a család és a gyermekek állnak. A vásárlók erősen árérzékenyek, ezért nagy százalékban a diszkontboltokat keresik, az alacsonyabb jövedelmű háztartások pedig visszafogottabban költenek bizonyos húsvéti kategóriákban.

A Magyar Édességgyártók Szövetségének 2025-ös felméréséből is kiderül, hogy az emberek nem mondanak le teljesen az ünnepről, csak tudatosabban költenek: a hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest. Ez jól mutatja azt, hogy mekkora hatással lehet egy-egy kiskereskedőre az ünnep, és milyen kiemelten kell készülniük ezekre az alkalmakra.

„A húsvéti időszak sikere nem pusztán azon múlik, van-e elegendő szezonális termék a polcokon, hanem azon is, hogy a vállalkozások mennyire tudják előre felmérni a vásárlói igényeket. Ilyenkor különösen felértékelődik az optimalizált készletezés, a jól időzített akciók és az, hogy a cégek gyorsan és rugalmasan tudjanak reagálni a fogyasztói szokások változására. A kisebb vállalkozások számára ez nemcsak pluszbevételi lehetőség, hanem fontos alkalom arra is, hogy erősítsék a kapcsolatukat a vásárlóikkal. Az ünnepi időszakok így egyszerre jelentenek kereskedelmi csúcspontot és márkaépítési lehetőséget is” – mondta Kórász Tamás, a KPMG tanácsadási üzletág társvezetője.

Digitális eszközökkel pörgethető fel a húsvéti kereskedelem

A kiskereskedelmi vállalkozások bevétele és sikere szempontjából különösen meghatározók az olyan időszakok, amelyek valamilyen jeles naphoz kapcsolódnak. Ilyenkor érezhetően megugrik a fogyasztás: a családok összegyűlnek, többen utaznak, és megnő a kereslet az olyan „speciális” ajándékok iránt, mint Valentin-napon a virág, húsvétkor pedig a tojás és a csokoládé. A KPMG fogyasztási cikkekkel és kiskereskedelemmel foglalkozó globális tanulmánya szerint azok a vállalatok, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével fejlesztik adatfeldolgozási képességeiket, jelentős profitnövekedést érhetnek el.

A tanulmányban megkérdezettek borúsan tekintenek a jövőre, ezért nehézségekre számítanak az üzleti életben is. Szerintük a sikerhez a vállalatoknak előre kell gondolkodniuk, és rugalmasan alkalmazkodniuk a vásárlók változó igényeihez és preferenciáihoz. Ebben pedig a technológia nyújthat segítséget.

A kutatásban résztvevő válaszadók 73%-a arról számolt be, hogy az AI-technológiák bevezetését követően sikerült üzleti értéket realizálni az adatok könnyebb kiaknázásával, az optimalizált működéssel, a személyre szabott marketinggel és a készletek pontosabb feltöltésével.

„A mesterséges intelligencia lehetőségeinek maximalizálása kézzelfogható hasznot hozhat a kiskereskedelemben, főleg az olyan kiemelt időszakokban, mint a húsvét. A húsvéti kampányok így sokkal személyesebbek, az árak dinamikusabbak és a trendekhez igazodók, a munkaerő pedig erre az időszakra optimalizált lehet” – emeli ki az adat optimalizálás gyakorlati hasznát Kórász Tamás.

Online vagy offline? Mindegy: A vevőnek csak az ajánlat számít

A KPMG szakembere szerint a mai fogyasztók bárhol és bármikor vásárolnak. Azok a vállalatok pedig, amelyek elavult szegmentációs gyakorlatokat alkalmaznak – tág fogyasztói csoportokat határozva meg (vagy egyáltalán nem szegmentálnak) – egyre komolyabb kihívásokkal néznek szembe a mai dinamikusan változó piacokon és az online szféra folyamatos tágulása mellett. Az online tér bővülése ugyan növelte a vállalatok elérését, lehetővé téve nagyobb fogyasztói tömegek célzását, ugyanakkor a versenyt is sokkal élesebbé tette.

Ezt támasztja alá a KPMG Egyesült Államokban végzett azon kutatása, mely szerint az akció a fontos, mindegy, hogy az az online térben történik vagy sem. A megkérdezettek az előző évhez képest 7%-kal többen nyilatkoztak úgy, hogy mindegy számukra a vásárlás helyszíne, az online vásárlásokat preferálók arányának 6%-os csökkenése mellett. Legyen szó akár a húsvétról, a vevők újra értékelik a bolti élményt, és az ajánlatra fókuszálnak – függetlenül attól, hogy a képernyőt nézik vagy a polcok között sétálnak.

A húsvéti készülődés során az online rendelésnél nem csak az ár, hanem a logisztikai biztonság is mérlegre kerül. Megérkezik időben a csomag? Épségben marad a csokinyúl, vagy darabokban landol a futárnál? Sokan épp e bizonytalanság miatt választják a biztos utat: beszaladnak a boltba, hogy saját szemükkel lássák az ajándékot. Ugyanakkor az online tér csábítása megkerülhetetlen, ha a kényelem jelentős megtakarítással párosul. Amennyiben a webshop garantálja a biztonságos szállítást és a kedvező árat, a vásárlók többsége szívesen vállalja a várakozást a spórolás és a házhoz szállítás kényelme érdekében.
