Váratlan fordulat a húsvéti bevásárlásnál: ezekért az ajándékokért indul meg a roham az utolsó héten

A húsvéti ajándékozás továbbra is stabil része a kisgyermekes családok tavaszi költéseinek: egy friss friss kutatás szerint a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán ajándékra, és a vásárlást jellemzően az ünnep előtti héten intézi. A húsvéti kosárban leggyakrabban édesség, játék és könyv kap helyet, miközben a szezon keresletét elsősorban a kreatív, a társas- és a szabadtéri játékok alakítják.
A húsvét a játékpiacon nemcsak szezonális ajándékozási alkalom, hanem a tavaszi vásárlási időszak egyik első fontos fordulópontja is. A családok ilyenkor a kisebb ünnepi meglepetések mellett már olyan termékeket is keresnek, amelyek a kültéri programokhoz kapcsolódnak.
A húsvéti csomagban az édesség a leggyakoribb, emellett a kisgyermekes családok háromnegyedénél játék is kerül a meglepetések közé. Könyv vagy mesekönyv nagyjából minden második családban része a húsvéti ajándéknak. A Regio felmérés eredményeiből az is látszik, hogy az ünnepi ajándékozás ritkán áll meg egyetlen terméknél. Legtöbbször kétféle meglepetés kerül a csomagba, de tízből közel három családban 3, és nagyjából minden ötödiknél négyféle ajándék is helyet kap benne. A költés ugyanakkor jellemzően visszafogott marad: a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán összességében ajándékra, ezen belül is az 5-10 ezer forintos sáv a legnépszerűbb.
A kreatív, társas és szabadtéri játékok adják a szezon fő kategóriáit
A húsvéti játékvásárlásban a kreatív termékek állnak az első helyen, mögöttük a társasjátékok, majd a szabadtéri és az építőjátékok következnek. A kategóriák sorrendje jól mutatja, hogy a szezonban már nemcsak az ünnepi meglepetések, hanem a tavaszi, kültéri használatra szánt termékek is érdemben alakítják a keresletet.
Korosztályos bontásban is jól kirajzolódnak a különbségek. A 3 év alattiaknál a kreatív és a szabadtéri játékok a legerősebbek, az óvodásoknál a kreatív-fejlesztő termékek, a társasok és a LEGO kerül előtérbe. A 7-10 éves korosztályban ugyanez a hármas dominál, de itt már a sporteszközök szerepe is erősebb, míg a 11-14 éveseknél a társasjáték áll az első helyen, ezt követi a LEGO és a kreatív kategória.
A húsvéti időszak a játékpiacon minden évben átvezet a tavaszi szezonba. Az édességek és a kisebb ajándékok mellett ilyenkor felértékelődnek azok a termékek is, amelyek a szabadban használhatók. Saját értékesítési adataink alapján az online (13 500 forint) és az áruházi (11 000 forint) átlagos kosárérték, valamint a kutatás eredményei egyaránt azt mutatják, hogy a családok ebben az időszakban nem egy kisebb meglepetésben, hanem többféle ajándékot tartalmazó csomagban gondolkodnak
– mondta Györe Márió, a cég marketingvezetője.
A húsvéti időszak kiadásait az ajándékozás mellett a tavaszi szünet is alakítja. A szülők 44 százaléka tervez utazást erre az időszakra, méghozzá egyértelműen belföldi fókusszal: a kisgyermekesek döntő többsége (92%) magyarországi úti célt választ. A család egészére számolt keret az esetek többségében visszafogott marad: az utazók több mint fele (57%) 50 ezer forint alatt tervez, minden ötödik pedig 50-100 ezer forint közötti összeggel számol.
Az utak hossza is ehhez igazodik: az utazók 55 százaléka egynapos kirándulást tervez, 31 százalékuk pedig 2-3 napos úttal számol. A leggyakrabban említett célpontok között Budapest, Eger, a balatoni városok, Debrecen és Nyíregyháza szerepel, ami alapján a családok idén tavasszal elsősorban rövid, jól szervezhető belföldi programokat keresnek, gyakran kirándulással vagy rokonlátogatással összekötve.
TOP 10 játékkategória 2026 húsvéti időszakában
Társasjáték, kártya
- LEGO
- Autó, jármű
- Kreatív, fejlesztő
- Szabadtéri játékok
- Sportszer
- Plüss
- Játékfigura
- Baba, babakocsi
- Bébijáték, kellék
TOP 10 játék 2026 húsvéti időszakában
- Lotti Karotti Deluxe társasjáték
- LEGO termékek
- Ugri nyuszi
- Róka móka társasjáték
- HITSTER társasjátékok
- Mini cuki kutyusok
- ZINGO társasjáték
- Műanyag játszóház
- Kosárlabda palánk készlet
- Pancs Mancs társasjáték
