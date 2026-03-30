Aranyos vicces lány húsvéti tojásokkal és nyuszifülekkel a kertben. húsvéti koncepció. Nevető gyermek húsvéti tojásvadászaton. Gyermek a parkban tojásokkal teli kosárral, tavaszi koncepció.
Vásárlás

Váratlan fordulat a húsvéti bevásárlásnál: ezekért az ajándékokért indul meg a roham az utolsó héten

Pénzcentrum
2026. március 30. 17:34

A húsvéti ajándékozás továbbra is stabil része a kisgyermekes családok tavaszi költéseinek: egy friss friss kutatás szerint a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán ajándékra, és a vásárlást jellemzően az ünnep előtti héten intézi. A húsvéti kosárban leggyakrabban édesség, játék és könyv kap helyet, miközben a szezon keresletét elsősorban a kreatív, a társas- és a szabadtéri játékok alakítják.

A húsvét a játékpiacon nemcsak szezonális ajándékozási alkalom, hanem a tavaszi vásárlási időszak egyik első fontos fordulópontja is. A családok ilyenkor a kisebb ünnepi meglepetések mellett már olyan termékeket is keresnek, amelyek a kültéri programokhoz kapcsolódnak.

A húsvéti csomagban az édesség a leggyakoribb, emellett a kisgyermekes családok háromnegyedénél játék is kerül a meglepetések közé. Könyv vagy mesekönyv nagyjából minden második családban része a húsvéti ajándéknak. A Regio felmérés eredményeiből az is látszik, hogy az ünnepi ajándékozás ritkán áll meg egyetlen terméknél. Legtöbbször kétféle meglepetés kerül a csomagba, de tízből közel három családban 3, és nagyjából minden ötödiknél négyféle ajándék is helyet kap benne. A költés ugyanakkor jellemzően visszafogott marad: a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán összességében ajándékra, ezen belül is az 5-10 ezer forintos sáv a legnépszerűbb.

A kreatív, társas és szabadtéri játékok adják a szezon fő kategóriáit

A húsvéti játékvásárlásban a kreatív termékek állnak az első helyen, mögöttük a társasjátékok, majd a szabadtéri és az építőjátékok következnek. A kategóriák sorrendje jól mutatja, hogy a szezonban már nemcsak az ünnepi meglepetések, hanem a tavaszi, kültéri használatra szánt termékek is érdemben alakítják a keresletet.

Korosztályos bontásban is jól kirajzolódnak a különbségek. A 3 év alattiaknál a kreatív és a szabadtéri játékok a legerősebbek, az óvodásoknál a kreatív-fejlesztő termékek, a társasok és a LEGO kerül előtérbe. A 7-10 éves korosztályban ugyanez a hármas dominál, de itt már a sporteszközök szerepe is erősebb, míg a 11-14 éveseknél a társasjáték áll az első helyen, ezt követi a LEGO és a kreatív kategória.

A húsvéti időszak a játékpiacon minden évben átvezet a tavaszi szezonba. Az édességek és a kisebb ajándékok mellett ilyenkor felértékelődnek azok a termékek is, amelyek a szabadban használhatók. Saját értékesítési adataink alapján az online (13 500 forint) és az áruházi (11 000 forint) átlagos kosárérték, valamint a kutatás eredményei egyaránt azt mutatják, hogy a családok ebben az időszakban nem egy kisebb meglepetésben, hanem többféle ajándékot tartalmazó csomagban gondolkodnak

 – mondta Györe Márió, a cég  marketingvezetője.

A húsvéti időszak kiadásait az ajándékozás mellett a tavaszi szünet is alakítja. A szülők 44 százaléka tervez utazást erre az időszakra, méghozzá egyértelműen belföldi fókusszal: a kisgyermekesek döntő többsége (92%) magyarországi úti célt választ. A család egészére számolt keret az esetek többségében visszafogott marad: az utazók több mint fele (57%) 50 ezer forint alatt tervez, minden ötödik pedig 50-100 ezer forint közötti összeggel számol.

Az utak hossza is ehhez igazodik: az utazók 55 százaléka egynapos kirándulást tervez, 31 százalékuk pedig 2-3 napos úttal számol. A leggyakrabban említett célpontok között Budapest, Eger, a balatoni városok, Debrecen és Nyíregyháza szerepel, ami alapján a családok idén tavasszal elsősorban rövid, jól szervezhető belföldi programokat keresnek, gyakran kirándulással vagy rokonlátogatással összekötve.

TOP 10 játékkategória 2026 húsvéti időszakában

Társasjáték, kártya      

  1. LEGO  
  2. Autó, jármű    
  3. Kreatív, fejlesztő          
  4. Szabadtéri játékok       
  5. Sportszer         
  6. Plüss   
  7. Játékfigura      
  8. Baba, babakocsi           
  9. Bébijáték, kellék
     

TOP 10 játék 2026 húsvéti időszakában 

  1. Lotti Karotti Deluxe társasjáték
  2. LEGO termékek
  3. Ugri nyuszi      
  4. Róka móka társasjáték
  5. HITSTER társasjátékok
  6. Mini cuki kutyusok      
  7. ZINGO társasjáték        
  8. Műanyag játszóház      
  9. Kosárlabda palánk készlet        
  10. Pancs Mancs társasjáték
Címlapkép: Getty Images
