Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
Már a riválisok is perelik a kémbotrány főszereplőjét: az utolsó szög ez a Soton koporsójába?
A Southampton kizárása az angol másodosztályú rájátszás döntőjéből jogi láncreakciót indított el: a Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az élvonalba - írta meg a The Guardian.
Az angol labdarúgó-liga (EFL) független fegyelmi testülete szerdán megerősítette, hogy a Southamptont kémkedési botránya miatt kizárják a Championship-rájátszás szombati döntőjéből. A csapat helyére az elődöntőben vesztes Middlesbrough lép.
A döntés több érintett klubot is felháborított, így a jogi következmények egyelőre beláthatatlanok. A Southampton közben azt is bejelentette, hogy bár természetesen fellebbeztek a kizárás és a jövő évi pontlevonás ellen, a liga fegyelmi bizottsága szinte azonnal elutasította.
A rájátszásból korábban kieső Millwall, valamint a bajnokságban hetedikként végző, ezért arról lemaradó Wrexham jelenleg a jogi lehetőségeit mérlegeli, és kártérítési pert fontolgat. Álláspontjuk szerint a Southampton kémtevékenysége már a rájátszás előtt is zajlott, emiatt úgy vélik, az érintett mérkőzéseket a vétkes csapat nélkül kellett volna megrendezni. A klubok most az EFL írásbeli indoklását várják: ennek ismeretében vizsgálják meg, hogy szabályosan alkalmazták-e a liga előírásait, illetve történt-e hiba a fegyelmi eljárás során.
A Hull City tulajdonosa, Acun Ilıcalı szerdán közölte: jogi tanácsadóik szerint csapatának a Southampton kizárása nyomán automatikusan fel kellene jutnia a Premier League-be. Úgy vélik, ez lenne a helyes eljárás ahelyett, hogy szombaton a Middlesbrough ellen kellene pályára lépniük. A Hull ezt aligha tudja 48 órán belül érvényesíteni, de vereség esetén szintén kártérítési pert indíthat. A döntő pénzügyi tétje ugyanis hatalmas, a győztes legalább 200 millió fonttal gazdagodik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A testület két szankciót is alkalmazott a Southamptonnal szemben. A döntőből való kizárás mellett a következő másodosztályú idényre négypontos büntetéssel is sújtották a csapatot. Erre azután került sor, hogy a klub elismerte: kémkedett a Middlesbrough, az Oxford és az Ipswich ellen. Ebből arra lehet következtetni, hogy a fegyelmi testület a rájátszást külön versenysorozatként kezelte. Az EFL szabályzata ugyanakkor nem rendelkezik a kizárt csapat pótlásának pontos módjáról. Az iránymutatás csupán annyit ír elő, hogy a döntőt a két elődöntő győztesének kell vívnia, ami a szombati mérkőzésen biztosan nem fog teljesülni.
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) magánszemélyek ellen is fegyelmi eljárást indíthat, miután megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a Southampton ügyében. A játékoskeret szerint a klub menedzserének, Tonda Eckertnek a pozíciója tarthatatlanná vált. Leo Scienza, a csapat egyik játékosa "szívszorítónak" nevezte a kizárást, és úgy fogalmazott, hogy a szurkolók "határozottan jobbat érdemeltek volna".
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Millwall
|
46
|
24
|
11
|
11
|
64
|
49
|
15
|
83
|
4.
Southampton
|
46
|
22
|
14
|
10
|
82
|
56
|
26
|
80
|
5.
Middlesbrough
|
46
|
22
|
14
|
10
|
72
|
47
|
25
|
80
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
A szerb csatár megállapodása a végéhez közeledik a Juventusnál. és bár Luciano Spalletti vezetőedző mindenképpen megtartaná, az egyeztetések holtpontra jutottak.
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc
A vezetőedző szerint a Tottenham vasárnapi, a kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt.
A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte - most saját játékosaik is pert fontolgatnak.
Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?
A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg...
A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League...
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden
A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.
Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot.
Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén
A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG.
Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít