2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Southampton, Egyesült Királyság. 2017. július 24. A St Marys Stadion külseje és főbejárata. A Southampton labdarúgóklub otthona.
Sport

Már a riválisok is perelik a kémbotrány főszereplőjét: az utolsó szög ez a Soton koporsójába?

Pénzcentrum
2026. május 21. 14:22

A Southampton kizárása az angol másodosztályú rájátszás döntőjéből jogi láncreakciót indított el: a Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az élvonalba - írta meg a The Guardian.

Az angol labdarúgó-liga (EFL) független fegyelmi testülete szerdán megerősítette, hogy a Southamptont kémkedési botránya miatt kizárják a Championship-rájátszás szombati döntőjéből. A csapat helyére az elődöntőben vesztes Middlesbrough lép.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés több érintett klubot is felháborított, így a jogi következmények egyelőre beláthatatlanok. A Southampton közben azt is bejelentette, hogy bár természetesen fellebbeztek a kizárás és a jövő évi pontlevonás ellen, a liga fegyelmi bizottsága szinte azonnal elutasította.

A rájátszásból korábban kieső Millwall, valamint a bajnokságban hetedikként végző, ezért arról lemaradó Wrexham jelenleg a jogi lehetőségeit mérlegeli, és kártérítési pert fontolgat. Álláspontjuk szerint a Southampton kémtevékenysége már a rájátszás előtt is zajlott, emiatt úgy vélik, az érintett mérkőzéseket a vétkes csapat nélkül kellett volna megrendezni. A klubok most az EFL írásbeli indoklását várják: ennek ismeretében vizsgálják meg, hogy szabályosan alkalmazták-e a liga előírásait, illetve történt-e hiba a fegyelmi eljárás során.

Kapcsolódó cikkeink:

A Hull City tulajdonosa, Acun Ilıcalı szerdán közölte: jogi tanácsadóik szerint csapatának a Southampton kizárása nyomán automatikusan fel kellene jutnia a Premier League-be. Úgy vélik, ez lenne a helyes eljárás ahelyett, hogy szombaton a Middlesbrough ellen kellene pályára lépniük. A Hull ezt aligha tudja 48 órán belül érvényesíteni, de vereség esetén szintén kártérítési pert indíthat. A döntő pénzügyi tétje ugyanis hatalmas, a győztes legalább 200 millió fonttal gazdagodik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A testület két szankciót is alkalmazott a Southamptonnal szemben. A döntőből való kizárás mellett a következő másodosztályú idényre négypontos büntetéssel is sújtották a csapatot. Erre azután került sor, hogy a klub elismerte: kémkedett a Middlesbrough, az Oxford és az Ipswich ellen. Ebből arra lehet következtetni, hogy a fegyelmi testület a rájátszást külön versenysorozatként kezelte. Az EFL szabályzata ugyanakkor nem rendelkezik a kizárt csapat pótlásának pontos módjáról. Az iránymutatás csupán annyit ír elő, hogy a döntőt a két elődöntő győztesének kell vívnia, ami a szombati mérkőzésen biztosan nem fog teljesülni.

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) magánszemélyek ellen is fegyelmi eljárást indíthat, miután megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a Southampton ügyében. A játékoskeret szerint a klub menedzserének, Tonda Eckertnek a pozíciója tarthatatlanná vált. Leo Scienza, a csapat egyik játékosa "szívszorítónak" nevezte a kizárást, és úgy fogalmazott, hogy a szurkolók "határozottan jobbat érdemeltek volna".

Anglia
Southampton
Piaci érték: 157,60M €
Jelenlegi helyezés: #4
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Millwall
46
24
11
11
64
49
15
83
4.
Southampton
46
22
14
10
82
56
26
80
5.
Middlesbrough
46
22
14
10
72
47
25
80
Adatlap létrehozva: 2026.05.21.
Címlapkép: Getty Images
#per #sport #anglia #labdarúgás #meccs #kártérítés #döntés #premier league #angol foci #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:21
15:14
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
4 napja
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
4 napja
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
6 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
4 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 15:33
Berobban a nyár Magyarországra: ezt a hőséget nem láttuk jönni