Már a riválisok is perelik a kémbotrány főszereplőjét: az utolsó szög ez a Soton koporsójába?

A Southampton kizárása az angol másodosztályú rájátszás döntőjéből jogi láncreakciót indított el: a Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az élvonalba - írta meg a The Guardian.

Az angol labdarúgó-liga (EFL) független fegyelmi testülete szerdán megerősítette, hogy a Southamptont kémkedési botránya miatt kizárják a Championship-rájátszás szombati döntőjéből. A csapat helyére az elődöntőben vesztes Middlesbrough lép.

A döntés több érintett klubot is felháborított, így a jogi következmények egyelőre beláthatatlanok. A Southampton közben azt is bejelentette, hogy bár természetesen fellebbeztek a kizárás és a jövő évi pontlevonás ellen, a liga fegyelmi bizottsága szinte azonnal elutasította.

A rájátszásból korábban kieső Millwall, valamint a bajnokságban hetedikként végző, ezért arról lemaradó Wrexham jelenleg a jogi lehetőségeit mérlegeli, és kártérítési pert fontolgat. Álláspontjuk szerint a Southampton kémtevékenysége már a rájátszás előtt is zajlott, emiatt úgy vélik, az érintett mérkőzéseket a vétkes csapat nélkül kellett volna megrendezni. A klubok most az EFL írásbeli indoklását várják: ennek ismeretében vizsgálják meg, hogy szabályosan alkalmazták-e a liga előírásait, illetve történt-e hiba a fegyelmi eljárás során.

A Hull City tulajdonosa, Acun Ilıcalı szerdán közölte: jogi tanácsadóik szerint csapatának a Southampton kizárása nyomán automatikusan fel kellene jutnia a Premier League-be. Úgy vélik, ez lenne a helyes eljárás ahelyett, hogy szombaton a Middlesbrough ellen kellene pályára lépniük. A Hull ezt aligha tudja 48 órán belül érvényesíteni, de vereség esetén szintén kártérítési pert indíthat. A döntő pénzügyi tétje ugyanis hatalmas, a győztes legalább 200 millió fonttal gazdagodik.

A testület két szankciót is alkalmazott a Southamptonnal szemben. A döntőből való kizárás mellett a következő másodosztályú idényre négypontos büntetéssel is sújtották a csapatot. Erre azután került sor, hogy a klub elismerte: kémkedett a Middlesbrough, az Oxford és az Ipswich ellen. Ebből arra lehet következtetni, hogy a fegyelmi testület a rájátszást külön versenysorozatként kezelte. Az EFL szabályzata ugyanakkor nem rendelkezik a kizárt csapat pótlásának pontos módjáról. Az iránymutatás csupán annyit ír elő, hogy a döntőt a két elődöntő győztesének kell vívnia, ami a szombati mérkőzésen biztosan nem fog teljesülni.

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) magánszemélyek ellen is fegyelmi eljárást indíthat, miután megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a Southampton ügyében. A játékoskeret szerint a klub menedzserének, Tonda Eckertnek a pozíciója tarthatatlanná vált. Leo Scienza, a csapat egyik játékosa "szívszorítónak" nevezte a kizárást, és úgy fogalmazott, hogy a szurkolók "határozottan jobbat érdemeltek volna".