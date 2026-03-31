| | | |
Húsvéti mozi és tv műsor 2026: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt

2026. március 31. 19:04

Várhatóan húsvétra visszatér a 20-22 fokos kiránduló idő az országban, helyenként még várható borult időjárás, zápor és és élénk szél. Aki úgy döntene, hogy inkább a négy fal között pihenne, vagy csak beltéri programra vállalkozik, mutatjuk, mit lehet majd nézni a tévében, moziban. A Pénzcentrum 2026-ban is átnézte, mit ígér a húsvéti mozi- és tévéműsor a hosszú hétvégén, illetve ajánlunk tematikus filmeket is streamingről, vagy a házitékából.

A húsvéti időjárás 2026-ban az ország nagy részén kedvezni fog a kültéri programoknak, azonban bármikor jöhet egy tavaszi zivatar, szelesebb, borult nap, ami elmossa a terveket. Arra az esetre, ha négy fal között rekedtünk, vagy csak nincs sok kedvünk kimozdulni, érdemes tudni, milyen értelmes műsort adnak idén a tévében, unott kapcsolgatás helyett. Húsvétkor és a tavaszi szünetben jellemzően sokan mennek moziba is, lesz is mit nézni nagyvásznon is.

Húsvéti moziműsor 2026-ban

A virágvasárnap hétvégéjén a legnézetebb film A Hail Mary-küldetés volt, egy nagyszabású sci-fi film Ryan Gosling főszereplésével. Ezt a filmet még húsvétkor is sok mozi tartja majd műsoron. A legnagyobb bevételt produkáló filmek sorában második a TAVASZI SZÉL – az ébredés lett, harmadik pedig az Itt érzem magam otthon című magyar thriller, melyre már 242 ezer jegyet váltottak. Ezeket a filmeket szintén még el lehet csípni húsvétkor is nagyvásznon. Az animációs filmek közül negyedik lett a GOAT - Will, a bajnok; hetedik a legújabb Pixar, az Agyugrász; tizedik pedig a Pipiána Hoppsz és a mormota titka

A filmek versenyében a hétvégén ötödik lett az Aki bújt 2:Jövök!, hetedik az Emlékek róla, nyolcadik a Hogyan lopjunk vissza egymilliót? és kilencedik a sorban a Meg fognak ölni című horror a Filmforgalmazók Egyesülete adatai szerint. A héten debütál továbbá a Super Mario Galaxis: A film, a Kész dráma Robert Pattinsonnal és Zendayával a főszerepben, és Pálfi György új filmje, a Tyúk. Debütál továbbá A Kreml mágusa Paul Dano és Jude Law főszereplésével, valamint Az elnök tortája

Ebben az időszakban sok kisgyermekes család tervez mozizást. Számukra érdekes lehet, hogy sok moziban műsoron lesz még a Királyok királya alkotóinak új animációs fimje, a Dávid, mely a bibliai Dávid történetét dolgozza fel. Kisgyermekes családoknak kiváló választás lehet az Arco - Fiú a jövőből, melyen a felnőttek sem fogják elunni magukat. Egy pár helyen még adják a Zootropolis 2-t is.

Húsvéti tévéműsor 2026-ban

A tévéműsor kínálata évről évre vérszegényebb, de még mindig el lehet csípni 1-2 jó filmet az ünnepek alatt. Akárcsak a korábbi években, a húsvéti időszakban idén is főleg kaland- és fantasyfilmek uralják a műsort. Nagypénteken az RTL-en délelőtt leadják a Babe 2-t, utána a Hopp című animációs filmet a húsvéti nyúllal a főszerepben, este pedig a Nyúl Péter 2 megy majd. 20:55-től pedig a Neveletlen hercegnőt adják. A TV2-n 14:25-től megy majd a Trója, a Super TV2-n a változatosság kedvéért a Rossz anyák lesz este 8-tól.

A Cool műsorán megy este a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei. A Mozi+ adja a Drágán add az életed 18:30-tól, utána pedig A Wall Street farkasát. Csak éjfél után kezdődik itt az 1999-es klasszikus, A múmia. A Moziverzum műsorán este lemegy a Halálsoron, ha valaki még nem látta volna százszor. A Film Cafén adják délután a Brian életét, utána a Gravitációt és este a Hotel Transylvani 2-t. 21 órától pedig lemegy a Dirty Dancing is. 

Nagyszombaton a TV2 műsorán 14:15-kor kezdődik A hobbit: Váratlan utazás, és vasárnap és hétfőn jön a trilógia másik két része is hasonló időpontban. 

15:25-kor az RTL-en lesz a Miről álmodik a lány?, este pedig az élőszereplős Hamupipőke - folytatva ezzel az idei hercegnős tematika. A Coolon egymás után lesz 15 órától az Így neveld a sárkányodat 1., 2. és 3. része, utána a Gru 3. A Mozi+ délután megint A múmiát adja, utána a Még drágább az életed, majd a Jurassic World lesz műsoron. A Moziverzumon a Wasabi - Mar mint a mustár megy este, a Film Cafén 21 órától a Barátság extrákkal. 

Húsvét vasárnap az RTL-es a Nyúl Péter és a Nyúl Péter 2 közé beékelték a Derült égből fasírtot, este 8-tól megy az Aranyhaj és a nagy gubanc, majd az Evan, a minden6ó. A TV2-n 12:20-től megy a Nanny McPhee, utána pedig A hobbit trilógia második része. Este pedig a Magic Mike utolsó tánca lesz látható. 

A Film+ halálos vasárnapot kínál húsvétkor: 14:45-kor kezdődik a Halálos iramban 8, aztán lemegy a 9. rész és a Hobbs és Shaw is. Utána stílusosan 23 órától még befél a Halálos fegyver is. A HBO a tavaszi szünet alkalmából a Téli szünet című filmet tűzi este műsorra. A Mozi+ műsorán folytatódik a Die Hard-maraton a 3. résszel. A télies filmek sorát erősíti a Film Mania Az emlékek őre című filmmel. Több csatornán is különböző Pókember-filmekkel próbálják megfogni húsvétkor a nézők figyelmét. 

Húsvét hétfőn a Dunán megy majd este 7-től az 1939-es Óz, a csodák csodája, utána pedig a Hyppolit, a lakáj. Az RTL-en újrázik délután a Hamupipőke és a Neveletlen hercegnő, 19 órától pedig a Kívánság című Disney-musical lesz. 21 órától pedig az élőszereplős Aladdin. A TV2-n a Nanny McPhee 2. lesz délután, illetve folytatódik A hobbit-maraton. 

Az M5-t adja a Kon-Tiki című kalandfilmet 19 órától, ami Thor Heyerdahl expedíciójáról szól, melynek során csaptával átszelte a Csendes óceánt egy tutajjal, ezzel bebizonyítva, hogy a polinéz szigetvilág őslakói Dél Amerikából származtak.

A Super TV2 műsorán megy majd 17:15-től az Utazás a rejtélyes szigetre, a Cool műsorán pedig 18:40-től kezdődik a Beugró a Paradicsomba. A Film Mania 21 órától adja a Rambót. A Film Cafén 17 órától kezdődik a Gyalog galopp, 21 órától pedig az új Jumanji film második része. 

Milyen filmeket érdemes nézni húsvétkor?

Ha a tévében nem találunk kedvünkre való filmet, még mindig szemezgethetünk a streaminges kínálatból vagy az online tékákból. Esetleg elővehetjük a DVD-gyűjteményt és tesztelhetjük, működik-e még a lejátszó.

A húsvét tematikát több oldalról is meg lehet közelíteni. Ha nyúl vonalon indulunk el, számos családi/gyerekfilm is akadhat az utunkba. A tévében is adják majd a Nyúl Péter első és második részét - valamint a Hoppot - de megnézhetjük melléjük a Miss Pottert, ami a Nyúl Péter írójáról szól.  Az öt legenda című animációs filmben szintén feltűnik a húsvéti nyúl is. A Wallace & Gromit: Az elvetemült veteménylény kevésbé húsvéti, de nyúl van benne, illetve A bársony nyuszi - ami egyébként legalább rövid is - nyuszis, de részben inkább karácsonyi. Kézenfekvő megoldás a Zootropolis is, aminek most jött ki a második része, illetve a Pipiána Hoppsz-filmek, vagy a jó öreg Tapsi hapsi. A régi Disney-s Robin Hoodban is vannak nyuszik.

Amit viszont kisgyereknek ne mutassunk meg semmiképp, az a Gesztenye, a honalapító. Nyulakról szól és animációs, de félelmetes lehet kicsik számára. A Roger nyúl a pácban szintén felnőtteknek ajánlott.

Érdekes módon a lovagos-kardozós és hercegnős filmek egyre inkább kötődnek a húsvéthoz. A tévében megy majd a Gyalog galopp, paródiajellege miatt is ide kapcsolódik a Lovagregény, és A herceg menyasszonya sem véletlenül lett kultuszfilm, melyhez hasonló a valamivel újabb Csillagpor. A tévében lesz némi Gyűrűk Ura és A hobbit-maraton idén is, de a változatosság kedvéért bekapcsolhatjuk DVD-ről a Willow-t, vagy a már egyre ritkábban sugárzott Sárkányszív című filmet. 

Idén most kevesebb az Artúr-mondakörös tematikájú film a tévében is, pedig korábban kifejezetten sokat játszottak ezek közül. Érdekes, elvont kalandfilm A zöld lovag, illetve a régi Excaliburt is érdemes elővenni. A rajzfilmek közül érdemes említeni a Disney-féle A kőbe szúrt kardot és A bűvös kard - Camelot nyomábant a Warnertől Artúr-témában. 

A Jézus életével kapcsolatos filmek szintén aktuálisak ilyenkor, ezek közül a legjobbak a Ben Hur, a Jézus Krisztus szupersztár, a Krisztus utolsó megkísértése, vagy akár a régi filmremekek kedvelőinek a Tarkovsky-féle Andrej Rubljov. Vígjáték vonalon beférhet a Brian élete, vagy akár A lator 1979-ből. A rajzfilmek közül az Egyiptom hercege vág a témába, illetve a tavaly bemutatott Királyok királya.

Vannak továbbá olyan filmek is, amik (részben) húsvét alatt játszódnak, de nem feltétlenül kap ez nagy hangsúlyt a filmben. Ilyen például a Három óriásplakát Ebbing határában, a Csokoládé, az Acélmagnóliák, az Annie Hall, az Egy különc srác feljegyzései, vagy a Vidéki ballada az amerikai álomról. Illetve akad sok más film is, ami felölel egy egész évet, pl. a jó öreg Bridget Jones.
