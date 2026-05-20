A dolgozók több mint fele már munkában is használja a mesterséges intelligenciát, miközben az emberek 70%-a nem tudja megkülönböztetni az AI-generált tartalmakat a valóságtól.
Történelmi bejelentést tett a Google: 25 éve nem történt ilyen a legnépszerűbb keresővel, mindenkit érint a változás
A Google bejelentette, hogy átfogó frissítést kap a keresője. A mesterséges intelligenciával bővített funkciók mostantól közvetlenül a hagyományos keresőbe kerülnek. Emellett megjelennek az úgynevezett intelligens ágensek, amelyek a háttérben dolgozva önállóan végeznek kereséseket a felhasználó helyett. A vállalat szerint ez a legnagyobb változás a kereső 25 éves történetében - írja a Business Insider.
A kedden élesített újítás lényege, hogy a Google a korábban csak az "MI-módban" elérhető funkciókat beemeli a hagyományos keresőbe. A keresőmező mostantól hosszabb és összetettebb lekérdezéseket is képes kezelni. Emellett lehetővé teszi fájlok, videók, képek, sőt megnyitott Chrome-lapok feltöltését is, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tehetünk fel. A találatok között továbbra is megjelennek a hagyományos webes hivatkozások és az MI-alapú összefoglalók. Az újdonság az, hogy a mesterséges intelligenciára épülő eszközök mostantól sokkal szorosabban integrálódnak a keresési folyamatba.
Liz Reid, a Google keresésért felelős alelnöke elmondta, hogy a változtatás részben a megfigyelt felhasználói viselkedésre reagál. A tapasztalatok szerint a legtöbben nem akarják előre eldönteni, hogy hagyományos vagy MI-alapú keresést szeretnének indítani. Ez a választási kényszer korábban sokakat eltántorított az MI-funkciók használatától. Az új megoldásnak köszönhetően az MI-alapú összefoglalókból közvetlenül feltehető egy kapcsolódó kérdés. Ez a lépés automatikusan, minden külön beállítás nélkül átviszi a felhasználót az MI-módba.
A keresőmező emellett gépelés közben is MI-alapú javaslatokat kínál fel. A Google szerint ezek a prediktív szövegajánlások lényegesen túlmutatnak a korábbi automatikus kiegészítésen.
A másik jelentős újdonság az úgynevezett "MI-ágensek" bevezetése. Ezek a háttérben futó intelligens programok folyamatosan figyelik a weboldalakat, a közösségi médiás bejegyzéseket, a webáruházakat és az egyéb forrásokat egy megadott keresési feladat érdekében. A felhasználó például beállíthat egy ágenst arra, hogy keressen egy konkrét cipőmodellt a megfelelő méretben. Miután megadta a paramétereket, az ágens tervet készít, önállóan végrehajtja a keresést, és értesítést küld, ha megtalálta a kívánt terméket. Ez a funkció várhatóan a nyár folyamán válik elérhetővé.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az MI-ágensek bevezetése ugyanakkor további bizonytalanságot jelenthet a márkák és a tartalom-előállítók számára. Ezek a szereplők már most is azzal küzdenek, hogy a mesterséges intelligencia drasztikusan átalakítja a webes láthatóságot, ami sok esetben az organikus forgalom csökkenéséhez vezet.
A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.
Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia
A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek.
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz
Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.
A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban
Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást.
A hatóság szerint azt sem lehet teljesen kizárni, hogy az űreszköz egyes darabjai elérik a felszínt.
Mesterséges intelligencia veszi át az uralmat egy országban: még az alapító is a legrosszabbra készül, ennek csúnya vége lehet
Egy évvel azután, hogy Dan Thomson techvállalkozó bejelentette, mesterséges intelligencia irányítása alá helyez egy Fülöp-szigeteki szigetet, a kísérlet lassan formát ölt.
Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak
A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez.
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza.
Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.
Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt
Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában.
Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Az AI-forradalom következménye: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.
Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterjelöltje bizottsági meghallgatásán vázolta fel egy észt mintára épülő, modern magyar digitális állam vízióját.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
A jelszó világnapja nem csak egy újabb felesleges dátum a naptárban: ez az a nap, amikor kénytelenek vagyunk szembenézni a ténnyel, hogy digitális várunkat gyakran...
Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít