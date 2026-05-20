Történelmi bejelentést tett a Google: 25 éve nem történt ilyen a legnépszerűbb keresővel, mindenkit érint a változás

A Google bejelentette, hogy átfogó frissítést kap a keresője. A mesterséges intelligenciával bővített funkciók mostantól közvetlenül a hagyományos keresőbe kerülnek. Emellett megjelennek az úgynevezett intelligens ágensek, amelyek a háttérben dolgozva önállóan végeznek kereséseket a felhasználó helyett. A vállalat szerint ez a legnagyobb változás a kereső 25 éves történetében - írja a Business Insider.

A kedden élesített újítás lényege, hogy a Google a korábban csak az "MI-módban" elérhető funkciókat beemeli a hagyományos keresőbe. A keresőmező mostantól hosszabb és összetettebb lekérdezéseket is képes kezelni. Emellett lehetővé teszi fájlok, videók, képek, sőt megnyitott Chrome-lapok feltöltését is, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tehetünk fel. A találatok között továbbra is megjelennek a hagyományos webes hivatkozások és az MI-alapú összefoglalók. Az újdonság az, hogy a mesterséges intelligenciára épülő eszközök mostantól sokkal szorosabban integrálódnak a keresési folyamatba.

Liz Reid, a Google keresésért felelős alelnöke elmondta, hogy a változtatás részben a megfigyelt felhasználói viselkedésre reagál. A tapasztalatok szerint a legtöbben nem akarják előre eldönteni, hogy hagyományos vagy MI-alapú keresést szeretnének indítani. Ez a választási kényszer korábban sokakat eltántorított az MI-funkciók használatától. Az új megoldásnak köszönhetően az MI-alapú összefoglalókból közvetlenül feltehető egy kapcsolódó kérdés. Ez a lépés automatikusan, minden külön beállítás nélkül átviszi a felhasználót az MI-módba.

A keresőmező emellett gépelés közben is MI-alapú javaslatokat kínál fel. A Google szerint ezek a prediktív szövegajánlások lényegesen túlmutatnak a korábbi automatikus kiegészítésen.

A másik jelentős újdonság az úgynevezett "MI-ágensek" bevezetése. Ezek a háttérben futó intelligens programok folyamatosan figyelik a weboldalakat, a közösségi médiás bejegyzéseket, a webáruházakat és az egyéb forrásokat egy megadott keresési feladat érdekében. A felhasználó például beállíthat egy ágenst arra, hogy keressen egy konkrét cipőmodellt a megfelelő méretben. Miután megadta a paramétereket, az ágens tervet készít, önállóan végrehajtja a keresést, és értesítést küld, ha megtalálta a kívánt terméket. Ez a funkció várhatóan a nyár folyamán válik elérhetővé.

Az MI-ágensek bevezetése ugyanakkor további bizonytalanságot jelenthet a márkák és a tartalom-előállítók számára. Ezek a szereplők már most is azzal küzdenek, hogy a mesterséges intelligencia drasztikusan átalakítja a webes láthatóságot, ami sok esetben az organikus forgalom csökkenéséhez vezet.