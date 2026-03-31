Fontos változás élesedik a magyar utakon húsvétkor: erről minden autósnak tudnia kell
Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban a szakmai szervezetek közbenjárásának köszönhetően az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.
Az ünnepi kamionstop két szakaszban érvényes: először április 2-án, csütörtökön 22 órától április 3-án, pénteken 22 óráig, majd április 4-én, szombaton 22 órától április 6-án, hétfőn 22 óráig tart az ünnepi iődszakra tekintettel. A hatályos rendelkezések értelmében azonban a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg fel is függesztheti a korlátozást - derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből.
Szakmai kezdeményezésre az éjszakai időszakokban – 22 és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamra – felfüggesztik a tilalmat, így a kamionstop a gyakorlatban a következő időpontokban él majd az ünnepi időszakban:
- 2026. április 3. (péntek) 6:00–22:00
- 2026. április 5. (vasárnap) 6:00–22:00
- 2026. április 6. (hétfő) 6:00–22:00
A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket.
