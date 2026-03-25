Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége

A megfizethetőség és az elérhetőség jegyében az IKEA folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, és újabb városokban teszi elérhetővé személyre szabott lakberendezési megoldásait. Ennek részeként az IKEA 2026 júniusában Tervezőstúdiót nyit Szegeden, ahol a szakértő munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.

A szegedi IKEA Tervezőstúdióban a vásárlók nemcsak inspirációt és szakértői útmutatást kaphatnak otthonuk berendezéséhez, hanem a termékkínálat egyes elemeit személyesen is megtekinthetik, így könnyebben hozhatnak megalapozott döntéseket.

„Célunk, hogy minél több ember számára tegyük elérhetővé a jól megtervezett, funkcionális és megfizethető otthoni megoldásokat. A szegedi Tervezőstúdió megnyitásával még közelebb kerülünk a dél-alföldi vásárlókhoz, és lehetőséget adunk arra, hogy személyes támogatással, inspiráló környezetben tervezzék meg otthonukat. Szakértő kollégáink abban segítik az érdeklődőket, hogy a saját igényeikre szabott, hosszú távon is jól működő megoldásokat találjanak, ezeket pedig személyre szabható szolgáltatásokkal juttassuk el a vásárlóinkhoz, építve szegedi átvételi pontunk kapacitására” – mondta el Petheő Gergely, a budaörsi IKEA áruház vezetője.

Az új Stúdió megnyitásával az ügyfelek az online vásárlási folyamat során is támogatást kapnak, a megrendelt termékeket pedig a legközelebbi Átvételi Pontra vagy közvetlenül otthonukba kérhetik házhoz szállítással. A tervezési és tanácsadási szolgáltatásra az érdeklődők az IKEA.hu oldalon tudnak időpontot foglalni.

