IKEA óriásplakát a saját háztartási gépek kiskereskedése előtt. Az IKEA egy nemzetközi lakberendezési termékeket gyártó vállalat, amely összeszerelésre kész bútorokat tervez és értékesít.
Vásárlás

Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége

Pénzcentrum
2026. március 25. 15:35

A megfizethetőség és az elérhetőség jegyében az IKEA folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, és újabb városokban teszi elérhetővé személyre szabott lakberendezési megoldásait. Ennek részeként az IKEA 2026 júniusában Tervezőstúdiót nyit Szegeden, ahol a szakértő munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.

A szegedi IKEA Tervezőstúdióban a vásárlók nemcsak inspirációt és szakértői útmutatást kaphatnak otthonuk berendezéséhez, hanem a termékkínálat egyes elemeit személyesen is megtekinthetik, így könnyebben hozhatnak megalapozott döntéseket.

„Célunk, hogy minél több ember számára tegyük elérhetővé a jól megtervezett, funkcionális és megfizethető otthoni megoldásokat. A szegedi Tervezőstúdió megnyitásával még közelebb kerülünk a dél-alföldi vásárlókhoz, és lehetőséget adunk arra, hogy személyes támogatással, inspiráló környezetben tervezzék meg otthonukat. Szakértő kollégáink abban segítik az érdeklődőket, hogy a saját igényeikre szabott, hosszú távon is jól működő megoldásokat találjanak, ezeket pedig személyre szabható szolgáltatásokkal juttassuk el a vásárlóinkhoz, építve szegedi átvételi pontunk kapacitására” – mondta el Petheő Gergely, a budaörsi IKEA áruház vezetője.

Az új Stúdió megnyitásával az ügyfelek az online vásárlási folyamat során is támogatást kapnak, a megrendelt termékeket pedig a legközelebbi Átvételi Pontra vagy közvetlenül otthonukba kérhetik házhoz szállítással. A tervezési és tanácsadási szolgáltatásra az érdeklődők az IKEA.hu oldalon tudnak időpontot foglalni.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #IKEA #belföld #szeged #bútor #online vásárlás #üzlet #szolgáltatás #bútoráruház #ikea magyarország #szolgáltatások

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
1
4 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
2
4 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
3
2 hete
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
4
3 hete
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 15:14
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 14:31
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
Agrárszektor  |  2026. március 25. 15:27
Külföldre viszik ezeket a magyar élelmiszereket: így vennék be a piacokat