2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról.
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását - az indok meglepő
Az IKEA-üzletek túlnyomó többségét működtető Ingka Group 800 munkahely megszüntetését jelentette be a vállalat központi részlegeinél. A lépés egy átfogó szervezeti egyszerűsítés része. Ezzel a cég a gyorsabb döntéshozatalt és a költségcsökkentést kívánja elérni - írja a retailday.eu.
Az Ingka Group a globális IKEA-értékesítés 87 százalékáért felel. A cég vezetése szerint a vállalat túlságosan bonyolulttá vált az olyan kiskereskedelmi környezetben, amely gyorsaságot és rugalmasságot követel. Juvencio Maeztu vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az egyszerűség az IKEA egyik alapértéke. Ezt az elvet most a szervezeti működés középpontjába kívánják helyezni. A döntéshozatalt közelebb akarják vinni a vásárlókhoz, valamint az őket kiszolgáló munkatársakhoz.
A leépítés kizárólag a háttérrészlegeket érinti, az áruházi munkavállalókat nem. Sőt, az Ingka Group ezzel párhuzamosan jelentős terjeszkedésbe kezdett. Ennek eredményeként 2020 óta az üzletek és a vásárlói kapcsolattartási pontok száma 375-ről több mint 640-re nőtt 32 országban.
Csak az elmúlt pénzügyi évben 54 új egységet nyitottak, köztük kisebb, belvárosi üzleteket és külvárosi áruházakat. Szeptemberig további 20 új üzlet megnyitását tervezik, amelyekkel összesen 500 új munkahelyet teremtenek.
A háttérrészlegeken zajló létszámcsökkentés és az üzlethálózat egyidejű bővítése jól tükrözi a bútorkereskedelmi óriás stratégiáját. A vállalat a vezetői és adminisztratív szinteken takarékoskodik, miközben a vásárlókkal közvetlen kapcsolatban álló területeken tovább növekszik.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
Mitől tartunk egy szakmát túlfizetettnek? Csak az átlagtól jelentősen magasabb fizetés miatt, vagy más szempontok is közrejátszanak? A Pénzcentrum kutatásának friss eredményei.
Hatalmas fordulat a munkaerőpiacon: hiába vagy jó a szakmádban, enélkül hamarosan esélyed sem lesz elhelyezkedni
A szakmai tudás továbbra is fontos, de egyre több cég állítja, hogy a siker kulcsa ma már az emberi készségekben rejlik.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
A brit kiskereskedelemben újabb jelentős béremelési hullám indult, amely a szigetországban dolgozó tízezres nagyságrendű magyar közösséget is közvetlenül érinti.
Egyre nagyobb a szakadék a munkáltatók elvárásai és a diákok valós igényei között a hazai munkaerőpiacon.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
Mikor ébrednek az emberek átlagosan az egyes európai országokban? Hogyan függ össze a reggeli rutin a munkakezdéssel, az ingázással és a társadalmi ritmussal? Mutatjuk!
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Évente átlagosan körülbelül 20 ezer munkahelyi baleset történik Magyarországon, mutatjuk, hol a legnagyobb a kockázat.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
A kecskeméti Mercedes-gyárban is számos tényező befolyásolja a fizetéseket, mutatjuk, mik ezek, és hogy milyen bérekkel számolhatnak az itt dolgozók.
Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a munka világát? Vajon melyik ágazatokban lesz a legnagyobb változás a következő években? Mutatjuk!
A megkötött egyezség értelmében a dolgozók 2026-ban nem kapnak alapbéremelést, de egymillió forintos egyszeri juttatásban részesülnek.
Meglepő adat: a rugalmas munkát keresők fele szakképzett, mégis alig használja ki őket a piac.
Hogyan próbálja az Európai Unió a magasan képzett, EU-n kívüli szakembereket Európába vonzani? Mely országok adják ki a legtöbb engedélyt, és mi a helyzet hazánkban?...
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2025-ös szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. Miközben egyre kevesebben dolgoznak idehaza.
több mint 1400 válaszadó adatai alapján készült kutatás szerint tovább nőtt a diákok átlagos órabére, ugyanakkor sokaknál egyáltalán nem történt fizetésemelés.
Növekvő bizonytalanság Magyarországon: meglepő dolog derült ki arról, mi vár valójában a hazai munkahelyekre
A magyarországi cégek többsége nem számít jelentős létszámcsökkenésre 2026-ban.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
Hazai nagyvállalatokhoz intéztünk körkérdést annak kapcsán: a cégek vezetői pozícióit milyen arányban töltik be nők.
Akár közel 800 ezret is hazavihetsz pizza sütéssel Budapesten: most szakácsot keres ez a népszerű hely
Akár havi 700–780 ezer forintot is kereshet az, aki szakácsként helyezkedik el ennél a budapesti vendéglátóhelynél.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
A tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is.
-
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
