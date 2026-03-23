Az IKEA óriásplakátja a saját háztartási gépek kiskereskedése előtt. Az IKEA egy nemzetközi lakberendezési termékeket gyártó vállalat, amely összeszerelésre kész bútorokat tervez és értékesít.
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását - az indok meglepő

Pénzcentrum
2026. március 23. 16:15

Az IKEA-üzletek túlnyomó többségét működtető Ingka Group 800 munkahely megszüntetését jelentette be a vállalat központi részlegeinél. A lépés egy átfogó szervezeti egyszerűsítés része. Ezzel a cég a gyorsabb döntéshozatalt és a költségcsökkentést kívánja elérni - írja a retailday.eu.

Az Ingka Group a globális IKEA-értékesítés 87 százalékáért felel. A cég vezetése szerint a vállalat túlságosan bonyolulttá vált az olyan kiskereskedelmi környezetben, amely gyorsaságot és rugalmasságot követel. Juvencio Maeztu vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az egyszerűség az IKEA egyik alapértéke. Ezt az elvet most a szervezeti működés középpontjába kívánják helyezni. A döntéshozatalt közelebb akarják vinni a vásárlókhoz, valamint az őket kiszolgáló munkatársakhoz.

A leépítés kizárólag a háttérrészlegeket érinti, az áruházi munkavállalókat nem. Sőt, az Ingka Group ezzel párhuzamosan jelentős terjeszkedésbe kezdett. Ennek eredményeként 2020 óta az üzletek és a vásárlói kapcsolattartási pontok száma 375-ről több mint 640-re nőtt 32 országban.

Csak az elmúlt pénzügyi évben 54 új egységet nyitottak, köztük kisebb, belvárosi üzleteket és külvárosi áruházakat. Szeptemberig további 20 új üzlet megnyitását tervezik, amelyekkel összesen 500 új munkahelyet teremtenek.

A háttérrészlegeken zajló létszámcsökkentés és az üzlethálózat egyidejű bővítése jól tükrözi a bútorkereskedelmi óriás stratégiáját. A vállalat a vezetői és adminisztratív szinteken takarékoskodik, miközben a vásárlókkal közvetlen kapcsolatban álló területeken tovább növekszik.
