Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Amberg, Németország - 2019. február 17.: Hervis üzlet Ambergben, Bajorországban, Németországban. A Hervis az egyik legnagyobb sportfelszerelési üzletlánc Ausztriában. A céget 1973-ban alapították, székhelye az ausztriai Walsban találha
Országos áruházlánc húzza le végleg a rolót Magyarországon: ezzel teljes a kivonulás

2026. március 23. 14:25

A Hervis 2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról. A döntés hátterében az áll, hogy az anyacég eladja a teljes magyarországi és romániai üzlethálózatát a brit Frasers Groupnak. A boltok a jövőben Sports Direct néven működnek tovább, így a jövőben már új kötösben kell keresni a megszokott Hervis akciók-at.

A vállalat tájékoztatása szerint az online áruház 2026. március 31-én éjfélkor végleg leáll. A fizikai üzletek azonban az átállás időszakában is nyitva maradnak. A vásárlók április 1-jétől a szavatossági igényeiket és az esetleges termékvisszaküldéseket személyesen a boltokban intézhetik. Az elállási nyilatkozatokat a cég ügyfélszolgálati e-mail-címére várják.

A visszaküldendő árukat postai úton is el lehet juttatni a Hervis budapesti, a Mammut bevásárlóközpontban található üzletébe. Fontos változás, hogy a webshop bezárásával egyidejűleg a vállalat minden korábban rögzített személyes vásárlói adatot véglegesen töröl. - jelentette a Portfolio.

A webáruház lekapcsolása szorosan kapcsolódik a kiskereskedelmi hálózat értékesítéséhez. A felek 2025 novemberében írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében a hazánkban már jelen lévő Frasers Group felvásárolja a 29 magyar és a 49 román üzletet. A tranzakció lezárásához még szükség van a versenyhatósági jóváhagyásra. Az engedélyek megszerzése után, várhatóan 2026-tól a boltok már Sports Direct márkanév alatt várják a vásárlókat. A SPAR Ausztria tulajdonában lévő Hervis a megállapodásból kimaradó osztrák, szlovén és horvát piacokon változatlan formában folytatja a működését.

Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
