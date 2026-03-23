Országos áruházlánc húzza le végleg a rolót Magyarországon: ezzel teljes a kivonulás

A Hervis 2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról. A döntés hátterében az áll, hogy az anyacég eladja a teljes magyarországi és romániai üzlethálózatát a brit Frasers Groupnak. A boltok a jövőben Sports Direct néven működnek tovább, így a jövőben már új kötösben kell keresni a megszokott Hervis akciók-at.

A vállalat tájékoztatása szerint az online áruház 2026. március 31-én éjfélkor végleg leáll. A fizikai üzletek azonban az átállás időszakában is nyitva maradnak. A vásárlók április 1-jétől a szavatossági igényeiket és az esetleges termékvisszaküldéseket személyesen a boltokban intézhetik. Az elállási nyilatkozatokat a cég ügyfélszolgálati e-mail-címére várják.

A visszaküldendő árukat postai úton is el lehet juttatni a Hervis budapesti, a Mammut bevásárlóközpontban található üzletébe. Fontos változás, hogy a webshop bezárásával egyidejűleg a vállalat minden korábban rögzített személyes vásárlói adatot véglegesen töröl. - jelentette a Portfolio.

A webáruház lekapcsolása szorosan kapcsolódik a kiskereskedelmi hálózat értékesítéséhez. A felek 2025 novemberében írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében a hazánkban már jelen lévő Frasers Group felvásárolja a 29 magyar és a 49 román üzletet. A tranzakció lezárásához még szükség van a versenyhatósági jóváhagyásra. Az engedélyek megszerzése után, várhatóan 2026-tól a boltok már Sports Direct márkanév alatt várják a vásárlókat. A SPAR Ausztria tulajdonában lévő Hervis a megállapodásból kimaradó osztrák, szlovén és horvát piacokon változatlan formában folytatja a működését.