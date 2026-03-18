2026. március 18. szerda Sándor, Ede
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
adófelajánlás, idősek, szülők
Egészség

Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk

Pénzcentrum
2026. március 18. 17:00

A 40 és 75 év közötti magyarok harmada küzd rendszeres magánnyal, miközben rengeteg időt – hetente majdnem egy teljes napot – fordítanak mások gondozására. Egy friss felmérés rámutat: a korosztály tagjai a folyamatos teherviselés mellett szinte egyáltalán nem tudnak a saját testi-lelki egészségükkel foglalkozni. Mindeközben óriási igényük lenne a megtartó közösségekre.

Tízből hat középkorú és idősebb magyar rendszeresen támogatja kiskorú gyermekét vagy idős rokonát. Minden ötödik érintett pedig a "szendvicsgeneráció" tagjaként egyszerre több korosztályról is gondoskodik. Ez a láthatatlan munka heti átlagosan közel 24 órát emészt fel. Főként érzelmi támogatásból, közös időtöltésből, házimunkából, valamint ügyintézésből áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teher egyenlőtlenül oszlik el, hiszen aránytalanul nagy mértékben hárul a nőkre, az egyedülállókra és a kistelepüléseken élőkre. A másokra fordított figyelem ellenére a korosztály harmada gyakran érzi magát elszigeteltnek, sokszor még társas helyzetekben is.

A folyamatos gondoskodás mellett az érintettek saját jólléte erősen háttérbe szorul. A megkérdezettek mindössze négy százaléka érzi úgy, hogy elegendő ideje és pénze jut az egészségére. Sokan általánosságban is elégedetlenek az anyagi helyzetükkel, valamint a fizikai és lelki állapotukkal. Ha tehetnék, és lenne rá erőforrásuk, a legtöbben utazásra, egészségesebb étkezésre és rendszeres mozgásra fordítanának nagyobb figyelmet.

A kutatásból kiderül, hogy az életminőséget a baráti kapcsolatok határozzák meg a leginkább. Ezek a kötelékek még a párkapcsolatnál is erősebb hatást gyakorolnak. Bár a válaszadók kétharmadának van bizalmas barátja, nagyobb közösségekbe már csak minden ötödik ember jár. A nyitottság viszont egyértelműen megvan. Az emberek háromnegyede szívesen csatlakozna helyi programokhoz, hogy enyhítse a magányt, és minőségi emberi kapcsolatokat építsen.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakemberek tapasztalatai szerint a 40 év felettieknek hatalmas szükségük van olyan terekre, ahol lelassíthatnak. Itt megtanulhatnak tudatosabban gondoskodni magukról is. Mivel Magyarországon ma már többen vannak a 45 év felettiek, mint a fiatalabbak, a tudatos és aktív idősödés támogatása egyre sürgetőbb feladat. Ennek a szemléletnek a lényege, hogy ez az életszakasz ne a leépülés kezdetét jelentse. Ehelyett az új lehetőségek és az önmagunkra figyelés időszaka kell, hogy legyen.
Címlapkép: Getty Images
#generáció #egészség #öngondoskodás #kutatás #anyagi helyzet #magyarok #társadalom #időskor #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
