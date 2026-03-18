Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk
A 40 és 75 év közötti magyarok harmada küzd rendszeres magánnyal, miközben rengeteg időt – hetente majdnem egy teljes napot – fordítanak mások gondozására. Egy friss felmérés rámutat: a korosztály tagjai a folyamatos teherviselés mellett szinte egyáltalán nem tudnak a saját testi-lelki egészségükkel foglalkozni. Mindeközben óriási igényük lenne a megtartó közösségekre.
Tízből hat középkorú és idősebb magyar rendszeresen támogatja kiskorú gyermekét vagy idős rokonát. Minden ötödik érintett pedig a "szendvicsgeneráció" tagjaként egyszerre több korosztályról is gondoskodik. Ez a láthatatlan munka heti átlagosan közel 24 órát emészt fel. Főként érzelmi támogatásból, közös időtöltésből, házimunkából, valamint ügyintézésből áll.
A teher egyenlőtlenül oszlik el, hiszen aránytalanul nagy mértékben hárul a nőkre, az egyedülállókra és a kistelepüléseken élőkre. A másokra fordított figyelem ellenére a korosztály harmada gyakran érzi magát elszigeteltnek, sokszor még társas helyzetekben is.
A folyamatos gondoskodás mellett az érintettek saját jólléte erősen háttérbe szorul. A megkérdezettek mindössze négy százaléka érzi úgy, hogy elegendő ideje és pénze jut az egészségére. Sokan általánosságban is elégedetlenek az anyagi helyzetükkel, valamint a fizikai és lelki állapotukkal. Ha tehetnék, és lenne rá erőforrásuk, a legtöbben utazásra, egészségesebb étkezésre és rendszeres mozgásra fordítanának nagyobb figyelmet.
A kutatásból kiderül, hogy az életminőséget a baráti kapcsolatok határozzák meg a leginkább. Ezek a kötelékek még a párkapcsolatnál is erősebb hatást gyakorolnak. Bár a válaszadók kétharmadának van bizalmas barátja, nagyobb közösségekbe már csak minden ötödik ember jár. A nyitottság viszont egyértelműen megvan. Az emberek háromnegyede szívesen csatlakozna helyi programokhoz, hogy enyhítse a magányt, és minőségi emberi kapcsolatokat építsen.
A szakemberek tapasztalatai szerint a 40 év felettieknek hatalmas szükségük van olyan terekre, ahol lelassíthatnak. Itt megtanulhatnak tudatosabban gondoskodni magukról is. Mivel Magyarországon ma már többen vannak a 45 év felettiek, mint a fiatalabbak, a tudatos és aktív idősödés támogatása egyre sürgetőbb feladat. Ennek a szemléletnek a lényege, hogy ez az életszakasz ne a leépülés kezdetét jelentse. Ehelyett az új lehetőségek és az önmagunkra figyelés időszaka kell, hogy legyen.
