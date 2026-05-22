HelloVidék

Gazdik, ezt imádni fogjátok: itt a 2026-os országos lista a legjobb kutyás strandokról + Térkép

2026. május 22. 11:30

A nyár a legtöbb gazdi számára ma már nem teljes négylábú családtag nélkül – és szerencsére ezt egyre több helyen, már a vízpartokon is felismerik.

A kutyások száma folyamatosan emelkedik Magyarországon - mára minden harmadik háztartás kutyás - a négylábú családtagok pedig ma már a legtöbb családban a nyaralásból sem maradhatnak ki. A kutyabarát szállások, éttermek és kávézók száma szerencsére évről évre nő, a nyári szezon egyik legnagyobb kihívása azonban továbbra is a minősített kutyás fürdetőhelyek kérdése. Bár az elmúlt években jelentősen javult a helyzet, országosan továbbra is mindössze 21 hivatalos kutyabarát strand és fürdetőhely várja a gazdikat és kutyáikat – különösen a Balatonnál lenne nagyobb igény új helyszínekre. A tavalyi évhez képest megszűnt a nyékládházi Plázs illetve az Ebadta Selypi pancsolda, helyettük felkerült a Velencei Pagony Kemping és Strand és Siófok nem kijelölt fürdőhelyei.

„A kutyás strandok népszerűsége évről évre nő, egyes helyek már most is telítettek a hétvégéken. Jól látszik, hogy lenne igény további kutyabarát partszakaszokra, különösen a Balatonnál.” – mondja Kutyabarathelyek.hu társalapítója, Máté Krisztián.

Miért nehéz új kutyás strandot nyitni?

Sokan gondolják, hogy egy kutyás partszakasz kijelölése egyszerű feladat, a gyakorlatban azonban komoly szabályozási és infrastrukturális feltételeknek kell megfelelni. Az egyik legfontosabb előírás, hogy megfelelő távolságot kell tartani a humán strandoktól – jellemzően legalább 100 métert –, emellett számos vízparti terület magántulajdonban van, ami tovább nehezíti az új helyszínek kialakítását. A megfelelő parkolás, hulladékkezelés, biztonságos vízbejutás és a természetvédelmi szempontok szintén fontos tényezők. „Egy jól működő kutyás strand kialakítása szakmai előkészítést igényel. Nemcsak a szabályozásoknak kell megfelelni, hanem a gazdik, a kutyák és a környezet igényeit is össze kell hangolni.” – teszi hozzá Máté Krisztián.

A Kutyabarathelyek.hu csapata immár több mint 10 éve dolgozik azon, hogy minél több minőségi kutyabarát szolgáltatás jöjjön létre Magyarországon. Tapasztalataik szerint egy jól kialakított kutyás fürdetőhely nemcsak a helyi gazdiknak jelent pluszt, hanem komoly turisztikai vonzerővel is bírhat. „Ha egy település új kutyás strand kialakításán gondolkodik, mi minden szakmai segítséget szívesen megadunk hozzá az elmúlt évtized tapasztalatai alapján.” – hangsúlyozza a szakmai csapat.

21 hely, ahol idén kedvencünk csobbanhat

A négylábú kedvencekkel eltöltött minőségi idő egyre fontosabb szempont - az országszerte működő 21 hivatalos kutyabarát strand és fürdetőhely ezt a célt szolgálja a Balatontól a Tisza-tóig, a Dunakanyartól Kelet-Magyarországig. A legismertebb balatoni helyszínek között továbbra

is ott van a Fonyódi Kutyás Fürdetőhely, a Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely és a Keszthelyi Kutyás Strand, de egyre népszerűbbek a Tisza-tó környéki és dunai kutyás partszakaszok is. A legtöbb hely ma már nemcsak egyszerű fürdetőhely: több strandon agility pálya, kutyás programok, árnyékos pihenők, játékok és rámpás vízbejutás, sőt akár SUP-bérlés a kutyussal közös SUP-ozáshoz is várja a vendégeket. A részletes kutyastrand információkhoz kattints!

Mire kell figyelni a közös strandolásnál?

A kutyás strandok használata felelősséggel jár. Fontos, hogy csak egészséges, oltott, chippel rendelkező és rendszeresen féregtelenített kutyát vigyünk közösségi fürdetőhelyre. A nyári melegben különösen figyelni kell a kutya fokozatos hűtésére a vízbe engedés előtt, a megfelelő árnyékolásra a parton és ivóvíz folyamatos biztosítására. A szakemberek szerint a forró aszfalt, a túlhevülés és a hirtelen hideg víz egyaránt veszélyt jelenthet a kutyák számára. A gazdiknak arra is ügyelniük kell, hogy kutyájuk ne zavarja sem a többi strandolót, sem a természetes élővilágot.

A kutyabarát jövő már elkezdődött

Bár a kutyás strandok száma az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt, a szakértők szerint még mindig messze vagyunk attól, hogy a kínálat valóban lefedje a növekvő igényeket. A tendencia ugyanakkor biztató: egyre több önkormányzat és turisztikai szereplő ismeri fel, hogy a kutyás vendégek ma már komoly célcsoportot jelentenek. A kutyabarát szolgáltatások pedig nemcsak plusz kényelmet, hanem valódi versenyelőnyt is adhatnak egy településnek.
