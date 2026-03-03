A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg. Bár elsőre akár szerencsés véletlennek is tűnhet a váratlan küldemény, a háttérben gyakran egy kifinomult online csalási forma, az úgynevezett brushing scam állhat – figyelmeztetnek kiberbiztonsági szakértők.
A globális e-kereskedelmi forgalom 2025-ben meghaladta a 6,4 billió dollárt, a vásárlások jelentős része mára az online piactereken folyik. Az ismert, sokak által használt és rengeteg visszajelzéssel bíró platformok kényelmet és biztonságot ígérnek, ugyanakkor komoly visszaélések célpontjai is: az Amazon például csak 2024-ben több mint 275 millió hamis értékelést blokkolt.
Mi az a brushing scam?
A brushing csalás során egy eladónak tűnő csaló egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek, kizárólag azért, hogy a piactéren „valódi vásárlásként” jelenjen meg a tranzakció, és így hamis, ötcsillagos értékelést lehessen hozzákapcsolni.
A módszer jellemzően így működik:
- a csalók adatlopásokból vagy nyilvános forrásokból származó neveket és címeket használnak,
- ezekkel hamis felhasználói fiókot hoznak létre,
- saját terméküket „megvásárolják”, majd a csomagot az áldozat címére küldik,
- végül pozitív értékelést írnak, mesterségesen javítva a termék megítélését.
A címzett sokszor csak akkor szembesül az egésszel, amikor megérkezik a kéretlen csomag.
Miért veszélyes ez?
„A brushing scam nem csupán a vásárlói értékelési rendszerek kijátszásáról szól. Az, hogy valaki célponttá válik, arra utalhat, hogy a személyes adatai már megjelentek kiberbűnözői körökben, és a csalók akár egy komolyabb visszaélést készítenek éppen elő” – figyelmeztet Csizmazia-Darab István, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője.
Egyes esetekben a csomag egy adathalász oldalra vezető QR-kódot is tartalmazhat, ami akár egy kártékony szoftver telepítésére próbál rávenni. Emellett nagyon fontos következmény, hogy az ilyen csalások hosszútávon aláássák az online piacterekbe vetett bizalmat is.
Több hasonló, akár a rendőrség látókörébe került kibercsalásról szól az ESET kiberbiztonsági podcastjének legfrissebb adása, ahol rendőrségi szakértő is beszélt a csalók módszereiről, a védekezés szerepéről.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hogyan ismerhető fel?
Gyanúra adhat okot, ha:
- nem rendeltünk, vagy a feladótól nem rendeltünk semmi
- nincs nyoma vásárlásnak sem az e-mailekben, sem a fiókunkban
- olcsó, gyenge minőségű terméket kaptunk, amit nem rendeltünk meg,
- hiányos vagy homályos a feladó megjelölése,
- QR-kód található a csomagon, vagy benne
Mit tegyünk, ha kéretlen csomagot kapunk?
A kiberbiztonsági szakértők az alábbi lépéseket javasolják:
- Győződjünk meg róla, hogy valóban nem egy családi vagy baráti ajándékról van szó, és ha így van, ne vegyük át a csomagot
- Semmiképp ne olvassuk be a kéretlen csomagban található QR-kódokat, ne próbáljuk meg a csomagot visszaküldeni a feladónak
- Érdemes ellenőrizni a bankszámlánkat és a bankkártyánk forgalmát is
- Kapcsoljuk be a többfaktoros hitelesítést a banki, e-mail és vásárlási fiókoknál
- Jelentsük az esetet az érintett piactérnek
Hogyan előzhetők meg az ilyen csalások?
A megelőzés kulcsa a személyes adatok védelme. Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint:
- rendszeresen cseréljünk jelszót
- egyedi jelszavakat, kétfaktoros hitelesítést, jelkulcsot használjunk bejelentkezésekhez
- minimalizáljuk a közösségi médiában megosztott személyes adatokat, információkat, melyek alapján könnyen profilozhatók vagyunk
Használjunk védelmi szoftvert, ami nemcsak kiszűri a rosszindulatú programokat és blokkolja a gyanús webhelyeket, adathalász kísérleteket, de több ezer webhelyet vizsgálva át - beleértve a dark web-et és feketepiaci csevegőszobákat - felismeri és értesít minket, ha személyes adataink illetéktelen kezekbe kerültek.
Csizmazia-Darab István hangsúlyozza, hogy ez csupán egy a számos technika közül, amelyet a csalók a személyes adatok megszerzésére és jogosulatlan felhasználására alkalmaznak. A tudatosság ma már nem elegendő, a megelőzés a feltétele annak, hogy a felhasználók biztonságosan élvezhessék a digitális szolgáltatások és az online vásárlás nyújtotta kényelmet.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.
Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád.
Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába
Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.
Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet.
Óriási átalakulás jöhet a hazai kiskereskedelemben: ez lehet a kkv-k csodafegyvere - retteghet a Lidl, Aldi, Penny?
Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás.
Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között.
A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni
A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.