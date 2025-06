Túl szép, hogy igaz legyen? Utánajártunk a Temu 0 Ft-os tableteinek: sok buktató van, erre kell figyelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újabb őrület terjed a közösségi médiában: Temu-tabletet ígérnek teljesen ingyen, mindössze néhány kattintásért vagy regisztrációért cserébe. Sokan gyanakodnak is, hiszen túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen – és részben igazuk is van. Bár a Temu valóban futtat hasonló promóciókat, ezek szigorú feltételekhez kötöttek, és a csalók is gyorsan rárepültek a lehetőségre. Utánajártunk, mi az, ami valós, és mi az, amit jobb nagy ívben elkerülni.

Az internetes csalások régóta jelen vannak a közösségi médiában és a hirdetési felületeken. Talán sokak számára ismerős a néhány éve Instagramon terjedő kamu reklám, amelyben a Decathlon nevében kínáltak „megszűnt készletből” túrakerékpárokat és sátrakat 100-200 forintért. A csalás olyan mértékben elharapódzott, hogy a cég kénytelen volt a Facebookon is figyelmeztetni a vásárlókat a veszélyre. Ennek ellenére sokan bedőltek neki, holott első ránézésre is túl szép volt az ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Most hasonló forgatókönyv mentén terjed egy újabb hirdetéshullám, ezúttal a Temu nevű online piactér nevében. A hirdetések szerint teljesen ingyen kaphatunk tabletet – egyes verziók szerint csak regisztrációért, máskor valamilyen játékért vagy néhány barát meghívásáért cserébe. Jogosan gyanakodhat bárki: tényleg létezik ilyen ajánlat, vagy csak egy újabb átverés? A válasz nem is olyan egyszerű: a kampány mögött ezúttal valóban áll egy hivatalos Temu-promóció – de a történet messze nem olyan kerek, mint ahogyan azt a hirdetések sugallják. A hirdetések egyébként YouTube videók előtt/közben jelennek meg, hacsak valaki nem YouTube prémiumot vagy reklámblokkoló bővítményt használ közben. A forgatókönyv hasonló ahhoz, mint ami ebben az AI generált rövidvideóban is látható, illetve hallható: Létezik a „Temu tablet akció” – de sok a buktató 2025 tavaszán a Temu valóban indított egy promóciós kampányt, amelynek keretében új felhasználók bizonyos feltételek teljesítése után ajándékot, többek között tabletet választhatnak. A kampány néhány eleme tényleg valós, de: csak új regisztrációval érhető el,

szinte mindig megköveteli több új felhasználó meghívását,

kötelező vásárlási minimumhoz kötött (pl. ~13 000 Ft),

és nem minden esetben a reklámban látható tabletet kapod meg. A tablet tehát nem automatikusan jár, hanem egy hosszabb „játék” eredménye, amelyhez akár 3–6 ember együttműködésére is szükség lehet. A rendszer csak akkor aktiválja az ajándékot, ha minden feltétel teljesül – addig az eszköz „csak” ott szerepel a fiókban, mint elérhető opció. Emellett a választék sem garantált: egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a választott termék helyett végül csak a legolcsóbb opciót kapták meg, vagy az egész ajánlat „átalakult” kuponra vagy apróbb kedvezményre. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Akkor most kamu vagy sem? A válasz: is-is. A kampány önmagában nem feltétlenül átverés, ha valaki pontosan követi az utasításokat, tényleg meghív új felhasználókat, és vásárol is egy bizonyos összeghatár felett. Többen jelezték, hogy ilyen módon valóban sikerült hozzájutniuk ajándék tablethez. Ugyanakkor nem úgy működik, ahogy a hirdetések nagy része sugallja. Nem elég rákattintani, regisztrálni, és már jön is a csomag. A legtöbb reklám szándékosan elhallgatja a részleteket – például azt, hogy vásárolni is kell hozzá, és az ajándék aktiválása sokszor nehézkes. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a lista: ezek a leggyakoribb csalási típusok Magyarországon, amikkel az adataidra vadásznak Az óvatlanság jelenti a legnagyobb veszélyt. Vannak valódi átverések is? Pont az ilyen, részben valós kampányok teszik még veszélyesebbé a helyzetet: a csalók is tudják, hogy az emberek elkezdenek hinni ezeknek a híreknek, és ráülnek a promóciós hullámra. Ezért jelennek meg hirdetések, amelyek látszólag ugyanazt kínálják – csakhogy ezek nem a Temuhoz tartoznak, hanem: hamis weboldalakra vezetnek,

adatokat próbálnak kicsalni (név, cím, bankkártya),

vagy „ellenőrző fizetést” kérnek, amely valójában előfizetési csapda. Tehát míg a hivatalos Temu-appban elérhető promóció tényleg működhet, egy külső linkről, ismeretlen oldalon kattintgatva komoly veszélybe sodorhatjuk magunkat. Ezeket a csalásokat nehéz megkülönböztetni a valós ajánlatoktól, mert gyakran ugyanazokat a képeket és szövegeket használják. Nemcsak a küföldi platformok, hanem a magyar piacterek felhasználói is az átverések legkülönbözőbb formájával próbálnak pénzt lehúzni a magyarokról. Korábban a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége hívta fel a problémára a figyelmet, amit ebben a cikkben közöltünk.

Címlapkép: Getty Images

