2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdálkodó a nyers tejet tartályba tölti a tejgazdaságban.
Vásárlás

Gyakorlatilag összeomlott a magyar tejipar: drámai felhívást tettek közzé a termelők

Pénzcentrum
2026. március 9. 18:50

A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács: a termelők azt kérik a kereskedőktől és a feldolgozóktól, hogy április és június között kizárólag magyar tejet tegyenek akciós vagy elsőáras termékként a polcokra, különben szerintük vidéki gazdaságok ezrei kerülhetnek végveszélybe. A termelők literenként már csak 50–100 forintot kapnak, és azt állítják: nincs hova hátrálniuk, a jelenlegi helyzet a teljes ágazat összeomlásával fenyeget.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács  elnökségének tejtermelő tagjai felhívással fordulnak a tejágazati partnerekhez, vagyis a tejfeldolgozókhoz és a kereskedőkhöz. Azt kérik, illetve követelik, hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében 2026. április 1. és június 30. között a kiskereskedelmi élelmiszerboltok úgynevezett „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar folyadéktejet – friss, ESL vagy UHT – helyezzenek ki a polcokra. Egyben határozottan felszólítják a hazai tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a szükséges árumennyiséget megfelelő áron.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlemény szerint az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott, amit tovább súlyosbított a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet: a száj- és körömfájás járványügyi helyzete, a piaci árszabályozás és az importtal szembeni kitettség. A termelők azt írják, hogy végtelenül reménytelen helyzetbe kerültek, nincs hova hátrálniuk. A tavalyi 200 forintos árszintről

mára sok termelőnek csupán 50–100 forintot fizetnek literenként, ha egyáltalán fizetnek.

A felhívás hangsúlyozza, hogy a termelők tisztában vannak a piac természetes változásaival, hiszen a rendszerváltás óta számtalanszor kellett alkalmazkodniuk. Az elmúlt húsz évben megkétszerezték a hatékonyságukat, ugyanakkor több mint tízezer tejtermelő kényszerült felhagyni a termeléssel, ami súlyos egzisztenciális, kulturális és környezeti veszteséget okozott a vidéki térségekben. A jelenlegi helyzetben nem szeretnék a tönkrement társaik sorsára jutni.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A dokumentum szerint felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adják át a megtermelt tejet, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják. A termelők nem kívánnak igazságot tenni a termékpálya szereplői között, de úgy tekintenek azokra, akik nem csatlakoznak a felhíváshoz, mint akik érdekeltek a magyar tejtermelők tönkretételében, és ennek megfelelően fognak eljárni velük szemben.

A felhíváshoz minden kereskedő és feldolgozó szabadon, saját elhatározásából csatlakozhat, de a termelők eltökéltek abban, hogy határozott és látványos fellépést tesznek azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a kérésüknek. A csatlakozási szándékot 2026. március 20-ig lehet jelezni a Tej Terméktanács Titkárságára megküldött egyoldalú nyilatkozattal.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #magyarország #tej #kiskereskedelem #import #tejipar #mezőgazdaság #agrárium #tejtermékek #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:04
19:00
18:50
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hete
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
1 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
2 napja
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 19:00
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 18:05
Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!
Agrárszektor  |  2026. március 9. 18:34
Végzetes hiba a kertben: nem mindegy, mit, milyen földbe ültetsz