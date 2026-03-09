Gyakorlatilag összeomlott a magyar tejipar: drámai felhívást tettek közzé a termelők

A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács: a termelők azt kérik a kereskedőktől és a feldolgozóktól, hogy április és június között kizárólag magyar tejet tegyenek akciós vagy elsőáras termékként a polcokra, különben szerintük vidéki gazdaságok ezrei kerülhetnek végveszélybe. A termelők literenként már csak 50–100 forintot kapnak, és azt állítják: nincs hova hátrálniuk, a jelenlegi helyzet a teljes ágazat összeomlásával fenyeget.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségének tejtermelő tagjai felhívással fordulnak a tejágazati partnerekhez, vagyis a tejfeldolgozókhoz és a kereskedőkhöz. Azt kérik, illetve követelik, hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében 2026. április 1. és június 30. között a kiskereskedelmi élelmiszerboltok úgynevezett „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar folyadéktejet – friss, ESL vagy UHT – helyezzenek ki a polcokra. Egyben határozottan felszólítják a hazai tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a szükséges árumennyiséget megfelelő áron.

A közlemény szerint az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott, amit tovább súlyosbított a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet: a száj- és körömfájás járványügyi helyzete, a piaci árszabályozás és az importtal szembeni kitettség. A termelők azt írják, hogy végtelenül reménytelen helyzetbe kerültek, nincs hova hátrálniuk. A tavalyi 200 forintos árszintről

mára sok termelőnek csupán 50–100 forintot fizetnek literenként, ha egyáltalán fizetnek.

A felhívás hangsúlyozza, hogy a termelők tisztában vannak a piac természetes változásaival, hiszen a rendszerváltás óta számtalanszor kellett alkalmazkodniuk. Az elmúlt húsz évben megkétszerezték a hatékonyságukat, ugyanakkor több mint tízezer tejtermelő kényszerült felhagyni a termeléssel, ami súlyos egzisztenciális, kulturális és környezeti veszteséget okozott a vidéki térségekben. A jelenlegi helyzetben nem szeretnék a tönkrement társaik sorsára jutni.

A dokumentum szerint felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adják át a megtermelt tejet, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják. A termelők nem kívánnak igazságot tenni a termékpálya szereplői között, de úgy tekintenek azokra, akik nem csatlakoznak a felhíváshoz, mint akik érdekeltek a magyar tejtermelők tönkretételében, és ennek megfelelően fognak eljárni velük szemben.

A felhíváshoz minden kereskedő és feldolgozó szabadon, saját elhatározásából csatlakozhat, de a termelők eltökéltek abban, hogy határozott és látványos fellépést tesznek azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a kérésüknek. A csatlakozási szándékot 2026. március 20-ig lehet jelezni a Tej Terméktanács Titkárságára megküldött egyoldalú nyilatkozattal.