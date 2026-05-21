Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.
Hiába a rengeteg bejelentés, nem törlik a csaló hirdetéseket: rengeteg magyar pénze bánhatja
Miközben havonta több mint 200 millió európai felhasználót érhetnek el pénzügyi csaló hirdetések a legnagyobb online platformokon, a fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget ezek kiszűréséért. Emiatt az Európai Fogyasztói Szervezet és 29 további európai fogyasztóvédelmi szervezet, köztük a magyar FEOSZ, ezért panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, miután egy vizsgálat szerint a bejelentett csaló hirdetéseknek csupán 27 százalékát távolították el.
2026. május 20-21-én az Európai Fogyasztói Szervezet (BEUC), 27 ország 29 tagszervezetével együtt, panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és az illetékes nemzeti hatóságokhoz a Meta, a TikTok és a Google ellen. A szervezetek szerint a cégek nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését platformjaikon, ahogyan azt az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálya (DSA) előírja. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) is részt vesz a munkában.
2025 decembere és 2026 márciusa között a BEUC és fogyasztóvédelmi szervezetek 13 országban közel 900 olyan hirdetést jelentettek, amelyek feltehetően sértik az uniós jogot.
A bejelentett hirdetéseknek a platformok csupán a 27 százalékát távolították el a fogyasztóvédelmi szervezetek jelzései után, míg a jelentések 52 százalékát elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.
Ez azt jelenti, hogy több száz pénzügyi csalás továbbra is aktív, havonta több mint 200 millió európai fogyasztót ér el, és további pénzügyi veszteségeket, illetve egyéb károkat okozhat.
A fogyasztóvédelmi szervezetek ezért arra kérik az Európai Bizottságot és a Nemzeti Digitális Szolgáltatási Koordinátorokat (DSC-ket) - Magyarországon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot -, hogy vizsgálják ki, milyen intézkedéseket tett a Meta, a TikTok és a Google a pénzügyi csalásokkal kapcsolatos rendszerszintű kockázatok mérséklésére, és kötelezzék őket az irányelvek betartására. Tartós meg nem felelés esetén a Bizottságnak bírságokat kellene kiszabnia.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Agustín Reyna, a BEUC főigazgatója szerint: „A Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a Metának, a TikToknak és a Google-nek hatékony mechanizmusokat kell működtetnie a csaló hirdetések elleni fellépésre és a fogyasztókat érintő kockázatok csökkentésére. Kutatásunk sajnos riasztó eltéréseket mutat aközött, amit ezek a platformok állítanak, és ami a valóságban történik. A Meta, a TikTok és a Google nemcsak hogy nem távolítja el proaktívan a csaló hirdetéseket, hanem a bejelentett csalások esetén is alig tesz lépéseket. Elengedhetetlen, hogy a Metát, a TikTokot és a Google-t felelősségre vonják. Ha nem kezelik a platformjaikon terjedő pénzügyi csalásokat, a csalók továbbra is naponta milliószámra érhetik el az európai fogyasztókat, és emberek százai vagy ezrei veszíthetnek el több száz vagy akár több ezer eurót csalások miatt. ”
A BEUC és tagszervezetei által összegyűjtött bizonyítékok tovább növelik azon bizonyítékok már eddig is jelentős mennyiségét, amelyek azt mutatják, hogy ezek a platformok nem kezelik kielégítő módon a pénzügyi csaló hirdetéseket.
Te is kaptál nemrég ilyen üzenetet a telefonodra? Rá ne kattints a linkre, villámgyorsan lecsapolják a pénzt a bankszámládról!
Soha ne dőlj be az ilyen jellegű üzeneteknek!
Történelmi bejelentést tett a Google: 25 éve nem történt ilyen a legnépszerűbb keresővel, mindenkit érint a változás
A vállalat szerint ez a legnagyobb változás a kereső 25 éves történetében.
Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz
Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban,
A június 8-án elstartoló konferencia idei jelmondata a "Coming bright up", amellyel a cég fényes és ragyogó jövőt ígér.
A Sony több régióban is megemeli a PlayStation Plus előfizetési díjait. A drágulás más mértékű lesz a különböző csomagok esetében.
A korábbi 17 ezer forintos normál csomag helyébe a Residential Max lépett.
Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.
Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia
A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek.
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz
Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.
A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban
Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást.
A hatóság szerint azt sem lehet teljesen kizárni, hogy az űreszköz egyes darabjai elérik a felszínt.
Mesterséges intelligencia veszi át az uralmat egy országban: még az alapító is a legrosszabbra készül, ennek csúnya vége lehet
Egy évvel azután, hogy Dan Thomson techvállalkozó bejelentette, mesterséges intelligencia irányítása alá helyez egy Fülöp-szigeteki szigetet, a kísérlet lassan formát ölt.
Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak
A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez.
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza.
Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.
Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt
Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít