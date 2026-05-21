Idős ázsiai kínai nő, akivel telefonos csaló lépett kapcsolatba
Tech

Hiába a rengeteg bejelentés, nem törlik a csaló hirdetéseket: rengeteg magyar pénze bánhatja

Pénzcentrum
2026. május 21. 10:31

Miközben havonta több mint 200 millió európai felhasználót érhetnek el pénzügyi csaló hirdetések a legnagyobb online platformokon, a fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget ezek kiszűréséért. Emiatt az Európai Fogyasztói Szervezet és 29 további európai fogyasztóvédelmi szervezet, köztük a magyar FEOSZ, ezért panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, miután egy vizsgálat szerint a bejelentett csaló hirdetéseknek csupán 27 százalékát távolították el.

2026. május 20-21-én az Európai Fogyasztói Szervezet (BEUC), 27 ország 29 tagszervezetével együtt, panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és az illetékes nemzeti hatóságokhoz a Meta, a TikTok és a Google ellen. A szervezetek szerint a cégek nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését platformjaikon, ahogyan azt az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálya (DSA) előírja. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) is részt vesz a munkában.

2025 decembere és 2026 márciusa között a BEUC és fogyasztóvédelmi szervezetek 13 országban közel 900 olyan hirdetést jelentettek, amelyek feltehetően sértik az uniós jogot.

A bejelentett hirdetéseknek a platformok csupán a 27 százalékát távolították el a fogyasztóvédelmi szervezetek jelzései után, míg a jelentések 52 százalékát elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.

Ez azt jelenti, hogy több száz pénzügyi csalás továbbra is aktív, havonta több mint 200 millió európai fogyasztót ér el, és további pénzügyi veszteségeket, illetve egyéb károkat okozhat.

A fogyasztóvédelmi szervezetek ezért arra kérik az Európai Bizottságot és a Nemzeti Digitális Szolgáltatási Koordinátorokat (DSC-ket) - Magyarországon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot -, hogy vizsgálják ki, milyen intézkedéseket tett a Meta, a TikTok és a Google a pénzügyi csalásokkal kapcsolatos rendszerszintű kockázatok mérséklésére, és kötelezzék őket az irányelvek betartására. Tartós meg nem felelés esetén a Bizottságnak bírságokat kellene kiszabnia.

Agustín Reyna, a BEUC főigazgatója szerint: „A Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében a Metának, a TikToknak és a Google-nek hatékony mechanizmusokat kell működtetnie a csaló hirdetések elleni fellépésre és a fogyasztókat érintő kockázatok csökkentésére. Kutatásunk sajnos riasztó eltéréseket mutat aközött, amit ezek a platformok állítanak, és ami a valóságban történik. A Meta, a TikTok és a Google nemcsak hogy nem távolítja el proaktívan a csaló hirdetéseket, hanem a bejelentett csalások esetén is alig tesz lépéseket. Elengedhetetlen, hogy a Metát, a TikTokot és a Google-t felelősségre vonják. Ha nem kezelik a platformjaikon terjedő pénzügyi csalásokat, a csalók továbbra is naponta milliószámra érhetik el az európai fogyasztókat, és emberek százai vagy ezrei veszíthetnek el több száz vagy akár több ezer eurót csalások miatt. ”

A BEUC és tagszervezetei által összegyűjtött bizonyítékok tovább növelik azon bizonyítékok már eddig is jelentős mennyiségét, amelyek azt mutatják, hogy ezek a platformok nem kezelik kielégítő módon a pénzügyi csaló hirdetéseket.
