Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Ennyi volt, befejezi a legendás futballista: az utolsó táncba indul
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: az irányító azt mondta, utolsó szerződését kezdi meg.
Aaron Rodgers szerdán megerősítette, hogy a 2026-os idény lesz pályafutása utolsó szezonja. A négyszeres MVP egyben azt is elmondta, hogy Mike Tomlin januári lemondása után már lezártnak tekintette pittsburghi karrierjét. Mike McCarthy vezetőedzői kinevezése azonban mindent megváltoztatott. Rodgers és McCarthy tizenhárom évig dolgozott együtt Green Bayben. A visszatérő irányító maga javasolta Omar Khan general managernek, hogy fontolják meg McCarthy szerződtetését.
A 42 éves Rodgers egyéves, legfeljebb 25 millió dolláros szerződést írt alá a Steelersszel, amivel immár huszonkettedik NFL-szezonjába vág bele. A veterán játékos a passzolt yardok tekintetében az ötödik, míg a kiosztott touchdownok számában a negyedik helyen áll az örökranglistán.
McCarthy szerint Rodgers karja mit sem veszített erejéből, amit az első edzésen azonnal bizonyított is. Az irányító elmondása szerint a keret a tavalyi szezon óta több poszton is erősödött, és úgy érzi, hogy a Steelers már 2025-ben is közel járt a végső sikerhez.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Hatalmas sportbotrány van Angliában: perelnek az egészségkárosodott volt játékosok, de lehet, hogy lesöprik az egészet
A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Visszaszólt Marco Rossinak a kihagyott magyar középpályás: "én mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról"
Nikitscher Tamás elfogadja, hogy kimaradt a magyar válogatott keretéből, Marco Rossi szövetségi kapitány róla megfogalmazott nyilatkozatának stílusát azonban csalódottan fogadta.
Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc
A vezetőedző szerint a Tottenham vasárnapi, a kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt.
A Southamptont kizárták a Championship rájátszásának döntőjéből, miután a klub beismerte, hogy több riválisának edzését is jogosulatlanul megfigyelte - most saját játékosaik is pert fontolgatnak.
Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?
A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg...
A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League...
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden
A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.
Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot.
Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén
A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG.
Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
Egy független fegyelmi bizottság hamarosan dönt arról, maradhat-e a rájátszás fináléjában a kémbotrányba keveredett Southampton.
A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és a hírek szerint Maresca is szívesen elvállalná a feladatot
Billie Jean King 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját, hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért.
A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít