Ennyi volt, befejezi a legendás futballista: az utolsó táncba indul

Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: az irányító azt mondta, utolsó szerződését kezdi meg.

Aaron Rodgers szerdán megerősítette, hogy a 2026-os idény lesz pályafutása utolsó szezonja. A négyszeres MVP egyben azt is elmondta, hogy Mike Tomlin januári lemondása után már lezártnak tekintette pittsburghi karrierjét. Mike McCarthy vezetőedzői kinevezése azonban mindent megváltoztatott. Rodgers és McCarthy tizenhárom évig dolgozott együtt Green Bayben. A visszatérő irányító maga javasolta Omar Khan general managernek, hogy fontolják meg McCarthy szerződtetését.

A 42 éves Rodgers egyéves, legfeljebb 25 millió dolláros szerződést írt alá a Steelersszel, amivel immár huszonkettedik NFL-szezonjába vág bele. A veterán játékos a passzolt yardok tekintetében az ötödik, míg a kiosztott touchdownok számában a negyedik helyen áll az örökranglistán.

McCarthy szerint Rodgers karja mit sem veszített erejéből, amit az első edzésen azonnal bizonyított is. Az irányító elmondása szerint a keret a tavalyi szezon óta több poszton is erősödött, és úgy érzi, hogy a Steelers már 2025-ben is közel járt a végső sikerhez.