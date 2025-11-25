Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
A Penny-üzletek december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva - közölte a vállalat.
A Penny diszkontlánc üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva. A Penny az ünnepi szezonban különleges karácsonyi választékkal, pénztárcabarát ajánlatokkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a készülődést.
Az üzletekben a klasszikus karácsonyi édességek mellett (bejglik, szaloncukrok), megtalálhatók az ünnepi sütés-főzés elengedhetetlen alapanyagai is. A kínálatot kedvező árú serpenyők, tortaformák és konyhai kisgépek teszik teljessé.
Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitva tartása
- Meghosszabbított nyitvatartás december 18-án, 19-én, 20-án, 22-én és 23-án - zárás minden üzletben 21:00 órakor.
- December 21-én - szokásos vasárnapi nyitva tartás.
- December 24-én, szerdán 12:00-ig tartanak nyitva.
- December 25-én és 26-án zárva.
- December 27. és 30. között a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat.
- December 31-én, kedden 14:00 óráig tartanak nyitva.
- Január 1-én, szerdán zárva.
- Január 2-től a megszokott nyitva tartás folytatódik.
Milyen boltok lesznek még nyitva 24-én?
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én. Lássuk, mit tudunk eddig:
- A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes boltok 0-24 nyitva lesznek.
- Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig.
- A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat.
- A Lidl Magyarország folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek.
- A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve döntött úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit.
December 24-én, szerdán pedig minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart.
