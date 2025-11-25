2025. november 25. kedd Katalin
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Vásárlás

Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben

Pénzcentrum
2025. november 25. 13:31

A Penny-üzletek december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva - közölte a vállalat. 

A Penny diszkontlánc üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva. A Penny az ünnepi szezonban különleges karácsonyi választékkal, pénztárcabarát ajánlatokkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a készülődést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az üzletekben a klasszikus karácsonyi édességek mellett (bejglik, szaloncukrok), megtalálhatók az ünnepi sütés-főzés elengedhetetlen alapanyagai is. A kínálatot kedvező árú serpenyők, tortaformák és konyhai kisgépek teszik teljessé. 

Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitva tartása

  • Meghosszabbított nyitvatartás december 18-án, 19-én, 20-án, 22-én és 23-án - zárás minden üzletben 21:00 órakor.
  • December 21-én - szokásos vasárnapi nyitva tartás.
  • December 24-én, szerdán 12:00-ig tartanak nyitva.
  • December 25-én és 26-án zárva.
  • December 27. és 30. között a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat.
  • December 31-én, kedden 14:00 óráig tartanak nyitva.
  • Január 1-én, szerdán zárva.
  • Január 2-től a megszokott nyitva tartás folytatódik.

Milyen boltok lesznek még nyitva 24-én?

Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én. Lássuk, mit tudunk eddig:

  • Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva, december 31-én pedig egészen délutánig lehet náluk vásárolni, sőt egyes boltok 0-24 nyitva lesznek.
  • Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig.
  • Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat.
  • Lidl Magyarország folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek. 
  • JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve döntött úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit.
    December 24-én, szerdán pedig minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. 
Címlapkép: Getty Images
