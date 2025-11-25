Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben

A Penny-üzletek december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva - közölte a vállalat.

A Penny diszkontlánc üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva. A Penny az ünnepi szezonban különleges karácsonyi választékkal, pénztárcabarát ajánlatokkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a készülődést.

Az üzletekben a klasszikus karácsonyi édességek mellett (bejglik, szaloncukrok), megtalálhatók az ünnepi sütés-főzés elengedhetetlen alapanyagai is. A kínálatot kedvező árú serpenyők, tortaformák és konyhai kisgépek teszik teljessé.

Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitva tartása

Meghosszabbított nyitvatartás december 18-án, 19-én, 20-án, 22-én és 23-án - zárás minden üzletben 21:00 órakor.

December 21-én - szokásos vasárnapi nyitva tartás.

December 24-én, szerdán 12:00-ig tartanak nyitva.

December 25-én és 26-án zárva.

December 27. és 30. között a megszokott nyitva tartási rend szerint várják a vásárlókat.

December 31-én, kedden 14:00 óráig tartanak nyitva.

Január 1-én, szerdán zárva.

Január 2-től a megszokott nyitva tartás folytatódik.

