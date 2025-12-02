A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok dominálnak.
Legendás karácsonyi terméket vett le a polcokról az IKEA: szívhatják a fogukat a háziasszonyok
Idén kikerült az IKEA magyarországi kínálatából a népszerű, 500 grammos Vintersaga mézeskalács tészta, amely tavaly 1290 forintért volt elérhető - szúrta ki a Pénzcentrum. A lépés több vásárló elégedetlenségét váltotta ki a közösségi felületeken. Eközben a hazai élelmiszerláncokban továbbra is csak korlátozott választékban kapható friss mézeskalács tészta, jellemzően 1199–1499 forint közötti áron.
Idén nem szerepel a magyarországi IKEA kínálatában a Vintersaga kollekció egyik legkedveltebb terméke, az előre elkészített, 500 grammos mézeskalács tészta. A termék tavaly 1290 forintért volt kapható, és sok családban vált az adventi készülődés praktikus alapdarabjává.
A tészta hiánya több vásárlót is felháborodással töltött el: a közösségi médiában és különböző fórumokon sorra jelennek meg a bejegyzések arról, hogy a gyorsan felhasználható, gyerekbarát megoldás fontos része volt a karácsonyi sütésnek. A kész tészta előnye éppen az volt, hogy az alapanyagok beszerzése és a tészta előkészítése nélkül is lehetővé tette a gyerekek által leginkább kedvelt szaggatást és díszítést.
Sokan azért sem értik a döntést, mert a svéd áruházlánc hosszú évek óta következetesen hangsúlyozza kommunikációjában a közös ünnepi sütés-főzés jelentőségét. Az IKEA rendszeresen arra biztatja vásárlóit, hogy „a családdal együtt élvezzék az ünnepi készülődés pillanatait”, amihez ötleteket és termékeket is kínálnak. A vásárlók szerint ehhez a szemlélethez tökéletesen illett az előre elkészített mézeskalács tészta, így a termék eltűnése sokaknak okoz csalódást. Íme a termék tavalyi reklámja az áruházlánc Facebook-oldaláról:
Noha a tészta kikerült a szortimentből, a Vintersaga kollekció több, korábban is elérhető terméke idén is megtalálható a polcokon. Ilyen például a 300 grammos Mézeskalács fák és a Mézeskalács ház, amelyek IKEA Family áron 1290, teljes áron 1590 forintért kaphatók. Ezek az előre megsütött táblák inkább a nagyobb gyerekeket és a kreatívabb összeállítási, díszítési élményt kereső családokat szólíthatják meg. A kínálatban maradt a Vintersaga Gyömbéres sütemény is (300 g), amely IKEA Family áron 1690, teljes áron 1990 forintért vásárolható meg. A ropogós aprósütemény évek óta stabil szereplője a karácsonyi kollekciónak.
Mennyiért lehet máshol mézeskalács tésztát venni?
A hazai élelmiszerláncok kínálata alapján úgy tűnik, hogy a friss mézeskalács tészta kategóriáját szinte teljesen a Tante Fanny uralja. A Kifli.hu-n a Tante Fanny Friss mézeskalács tészta (400 g) most akciósan, december 21-ig 1499 forintért kapható, a Tescónál ugyanez 1399 forint, a Coopnál pedig 1299 forint. A Lidl szintén a Tante Fanny termékét forgalmazza, a friss akciós kiadvány szerint 1199 forintos áron. Más márkák jelenleg alig találhatók a piacon: néhány éve az Aldi még kínált saját márkás BELLA mézeskalács tésztát, de ma már ezt sem forgalmazza.
