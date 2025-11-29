Nagyon sokat, a névérték akár 575-szörösét is kifizetik manapság a gyűjtök egy-egy úgynevezett "tükörtojásos" 200 forintosért.
Mi történt? Változtak az árréstop szabályai, ez a termék kikerült a támogatott körből
A kormány módosította a tejágazatot érintő szabályozást: a félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
A pénteki Magyar Közlönyben közzétett 367/2025. (XI. 28.) kormányrendelet két jelentős intézkedést tartalmaz a tejágazat vonatkozásában. A jogszabály egyrészt importbejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott tejtermékekre, másrészt módosítja a korábban bejelentett árrésstop-szabályozást.
"E rendelet célja az importbejelentési kötelezettség kiterjesztése a tejre és a tejtermékekre, valamint az élelmiszerárak csökkentésére bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos döntés módosítása" - fogalmaz a rendelet.
A dokumentum melléklete részletesen felsorolja azokat a tejtermékeket, amelyekre az importbejelentési kötelezettség vonatkozik. Emellett módosítja az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 1. mellékletét is.
A legfontosabb változás, hogy a korábban bejelentett 14 helyett csak 13 új termékkör kerül az árrésstop hatálya alá decembertől. A módosítás értelmében a félkemény sajt kikerült a listáról, így erre a termékre mégsem vonatkozik majd az árrésstop hétfőtől.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A rendelet címe - "a tejágazat megsegítésével összefüggő módosítások" - arra utal, hogy a változtatás vélhetően az ágazat kérésére történt.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.