2025. november 29. szombat Taksony
6 °C Budapest
Budapest, 2025. március 17.
Vásárlás

Mi történt? Változtak az árréstop szabályai, ez a termék kikerült a támogatott körből

Pénzcentrum
2025. november 29. 10:58

A kormány módosította a tejágazatot érintő szabályozást: a félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.  

A pénteki Magyar Közlönyben közzétett 367/2025. (XI. 28.) kormányrendelet két jelentős intézkedést tartalmaz a tejágazat vonatkozásában. A jogszabály egyrészt importbejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott tejtermékekre, másrészt módosítja a korábban bejelentett árrésstop-szabályozást.

"E rendelet célja az importbejelentési kötelezettség kiterjesztése a tejre és a tejtermékekre, valamint az élelmiszerárak csökkentésére bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos döntés módosítása" - fogalmaz a rendelet.

A dokumentum melléklete részletesen felsorolja azokat a tejtermékeket, amelyekre az importbejelentési kötelezettség vonatkozik. Emellett módosítja az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 1. mellékletét is.

A legfontosabb változás, hogy a korábban bejelentett 14 helyett csak 13 új termékkör kerül az árrésstop hatálya alá decembertől. A módosítás értelmében a félkemény sajt kikerült a listáról, így erre a termékre mégsem vonatkozik majd az árrésstop hétfőtől.

A rendelet címe - "a tejágazat megsegítésével összefüggő módosítások" - arra utal, hogy a változtatás vélhetően az ágazat kérésére történt.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
 
1
1 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
2
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
3 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
4 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
1 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
