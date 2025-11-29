Mi történt? Változtak az árréstop szabályai, ez a termék kikerült a támogatott körből

A kormány módosította a tejágazatot érintő szabályozást: a félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.

A pénteki Magyar Közlönyben közzétett 367/2025. (XI. 28.) kormányrendelet két jelentős intézkedést tartalmaz a tejágazat vonatkozásában. A jogszabály egyrészt importbejelentési kötelezettséget ír elő meghatározott tejtermékekre, másrészt módosítja a korábban bejelentett árrésstop-szabályozást.

"E rendelet célja az importbejelentési kötelezettség kiterjesztése a tejre és a tejtermékekre, valamint az élelmiszerárak csökkentésére bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos döntés módosítása" - fogalmaz a rendelet.

A dokumentum melléklete részletesen felsorolja azokat a tejtermékeket, amelyekre az importbejelentési kötelezettség vonatkozik. Emellett módosítja az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 1. mellékletét is.

A legfontosabb változás, hogy a korábban bejelentett 14 helyett csak 13 új termékkör kerül az árrésstop hatálya alá decembertől. A módosítás értelmében a félkemény sajt kikerült a listáról, így erre a termékre mégsem vonatkozik majd az árrésstop hétfőtől.

A rendelet címe - "a tejágazat megsegítésével összefüggő módosítások" - arra utal, hogy a változtatás vélhetően az ágazat kérésére történt.

