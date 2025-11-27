2025. november 27. csütörtök Virgil
Budapest
Pittsburgh, USA. február 19. 2025Új Aldi élelmiszerbolt a város Lawrenceville városrészében. Az Aldi egy népszerű német szupermarketlánc. Az első amerikai ALDI 1976-ban nyílt meg, ma már több mint 2400 üzlete van az Egyesült
Vásárlás

Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint

Pénzcentrum
2025. november 27. 06:25

Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok. A csütörtöktől szerdáig tartó akciós ciklus marad, de a kezdőnap módosítása új ritmust hozhat a vásárlók számára.

Az Aldi 2026 januárjától megváltoztatja a heti ajánlatainak indulási napját: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az akciók - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós kiadványbanMindez a már jól megszokott csütörtöktől szerdáig tartó heti cikluson belül történik, vagyis az akciós újság struktúrája nem változik, csak az, hogy a vásárlók melyik naptól találják meg az új kedvezményeket az üzletekben.

Magyarországon hagyományosan minden nagy kereskedelmi lánc ebben a csütörtök-szerda ütemben frissíti az akciós kiadványait, és az Aldi is ezt követi, csak a lánc a cikluson belül előrehozza az akciók kezdőnapját.

A változtatás mögött állhat logisztikai egyszerűsítés vagy vásárlói forgalom újrahangolása is. Mindenesetre az Aldi ezzel szakít egy eddig stabil gyakorlatával, így a törzsvásárlóknak át kell állniuk arra, hogy az új akciók a hétfői naphoz igazodnak majd.

Változik az akciók ütemezése. Forrás: akciós kiadványVáltozik az akciók ütemezése. Forrás: akciós kiadvány

Összességében a heti akciós ciklus nem változik, de az, hogy a kedvezmények vasárnaptól érhetők el, új ritmust hozhat a rendszeresen Aldi-akciókra vadászó vásárlók mindennapjaiba.

Címlapkép: Getty Images
