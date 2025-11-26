Ennyi volt, kivonul az egyik boltlánc Magyarországról: minden boltjukat eladták, ez a cég vette meg

A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group. Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt.

A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatait - közölte a Hervis Sport- und Modegesellschaft. A vevő a brit Frasers Group, a vételárról nem számoltak be a felek. Az ügylet mindkét országban versenyhivatali jóváhagyást igényel.

Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt. "A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől" - indokolta a döntést Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője.

A Frasers Group egy brit központú, eredetileg sportszer-kereskedelemre épülő vállalat, amely az elmúlt évtizedekben egy sokszereplős, több szegmensben jelen lévő kiskereskedelmi csoporttá alakult. Mike Ashley 1982-ben alapította a céget, amely Sports Direct néven vált ismertté, majd 2019-ben vette fel a Frasers Group nevet, jelezve a portfólió jelentős bővülését. A vállalat ma már nem csak sportfelszereléseket értékesít, hanem prémium divatmárkákat, kerékpáros és életmód termékeket is, többek között olyan üzleteken keresztül, mint a Sports Direct, a Flannels, a House of Fraser vagy az Evans Cycles. A cégcsoport az ingatlanpiacon is aktív, bevásárlóközpontok és áruházak felvásárlásával és üzemeltetésével erősíti pozícióját.

A Frasers Group stratégiájának része, hogy a tömegpiacról a prémium szegmens felé is terjeszkedjen, miközben diverzifikált üzleti modelljével a sporttól a divaton át az ingatlanig több területet lefed. Bár elsősorban az Egyesült Királyságban erős, az utóbbi években egyre aktívabban jelenik meg az európai piacon is.