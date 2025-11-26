Ennyi volt, kivonul az egyik boltlánc Magyarországról: minden boltjukat eladták, ez a cég vette meg

Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group. Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatait - közölte a Hervis Sport- und Modegesellschaft. A vevő a brit Frasers Group, a vételárról nem számoltak be a felek. Az ügylet mindkét országban versenyhivatali jóváhagyást igényel.
Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt. "A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől" - indokolta a döntést Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője.
A Frasers Group egy brit központú, eredetileg sportszer-kereskedelemre épülő vállalat, amely az elmúlt évtizedekben egy sokszereplős, több szegmensben jelen lévő kiskereskedelmi csoporttá alakult. Mike Ashley 1982-ben alapította a céget, amely Sports Direct néven vált ismertté, majd 2019-ben vette fel a Frasers Group nevet, jelezve a portfólió jelentős bővülését. A vállalat ma már nem csak sportfelszereléseket értékesít, hanem prémium divatmárkákat, kerékpáros és életmód termékeket is, többek között olyan üzleteken keresztül, mint a Sports Direct, a Flannels, a House of Fraser vagy az Evans Cycles. A cégcsoport az ingatlanpiacon is aktív, bevásárlóközpontok és áruházak felvásárlásával és üzemeltetésével erősíti pozícióját.
A Frasers Group stratégiájának része, hogy a tömegpiacról a prémium szegmens felé is terjeszkedjen, miközben diverzifikált üzleti modelljével a sporttól a divaton át az ingatlanig több területet lefed. Bár elsősorban az Egyesült Királyságban erős, az utóbbi években egyre aktívabban jelenik meg az európai piacon is.
Lengyelország domináns szerepe az európai almapiacon jelentős nyomást helyez a magyar termelőkre.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400...
