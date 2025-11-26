2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manöken a sportboltban, másolási lehetőség
Vásárlás

Ennyi volt, kivonul az egyik boltlánc Magyarországról: minden boltjukat eladták, ez a cég vette meg

Pénzcentrum
2025. november 26. 08:44

A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group. Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt.

A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatait - közölte a Hervis Sport- und Modegesellschaft. A vevő a brit Frasers Group, a vételárról nem számoltak be a felek. Az ügylet mindkét országban versenyhivatali jóváhagyást igényel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így a 29 magyarországi és a 49 romániai üzlet a britekhez kerül, a munkavállalókkal együtt. "A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől" - indokolta a döntést Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője.

Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
EZ IS ÉRDEKELHET
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400 ilyen volt.

A Frasers Group egy brit központú, eredetileg sportszer-kereskedelemre épülő vállalat, amely az elmúlt évtizedekben egy sokszereplős, több szegmensben jelen lévő kiskereskedelmi csoporttá alakult. Mike Ashley 1982-ben alapította a céget, amely Sports Direct néven vált ismertté, majd 2019-ben vette fel a Frasers Group nevet, jelezve a portfólió jelentős bővülését. A vállalat ma már nem csak sportfelszereléseket értékesít, hanem prémium divatmárkákat, kerékpáros és életmód termékeket is, többek között olyan üzleteken keresztül, mint a Sports Direct, a Flannels, a House of Fraser vagy az Evans Cycles. A cégcsoport az ingatlanpiacon is aktív, bevásárlóközpontok és áruházak felvásárlásával és üzemeltetésével erősíti pozícióját.

A Frasers Group stratégiájának része, hogy a tömegpiacról a prémium szegmens felé is terjeszkedjen, miközben diverzifikált üzleti modelljével a sporttól a divaton át az ingatlanig több területet lefed. Bár elsősorban az Egyesült Királyságban erős, az utóbbi években egyre aktívabban jelenik meg az európai piacon is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bolt #kiskereskedelem #sportszer #románia #versenyhivatal #felvásárlás #munkavállalók #üzlet #eladás #kivonulás #boltlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:04
09:42
09:33
09:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
2
3 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
3 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
4
2 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
5
2 hete
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyont terhelő zálogjog
A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 06:34
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
Agrárszektor  |  2025. november 28. 09:01
Megvan, jön-e nagy hó hamarosan: erre jobb lesz felkészülnünk