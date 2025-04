Törzsvásárlói kártya igénylés: a kártya használata, aktiválás, pontok beváltása, egyenleg az ALDI, Lidl, Auchan, SPAR, Tesco, CBA és Coop üzletekben

A megemelkedett fogyasztói áraknak köszönhetően évről évre egyre nagyobb teret nyernek a nagyáruházláncok hűségprogramjai, ugyanis minden vásárlónak érdeke, hogy kordában tartsa megélhetési költségeit. A hűségprogramokban való részvétel és a kedvezmények elérésének az egyik legfontosabb alapfeltétele a törzsvásárlói kártya igénylés, melynek köszönhetően levásárolható hűségpontokat, kuponokat és más kedvezményeket szerezhetünk az érintett üzletekben. Nézzük, hogyan zajlik az ALDI vásárlói kártya igénylés online, hogyan igényelhető Auchan hűségkártya, CBA pontgyűjtő kártya (egyben Príma hűségkártya), Coop törzsvásárlói kártya, Lidl Plus kártya, Penny kártya, Reál törzsvásárlói kártya, SPAR SuperShop kártya vagy Tesco klubkártya!

Az elmúlt évek során szinte minden, hazánkban is működő nagyáruházlánc létrehozta hűségprogramját, melynek az a lényege, hogy azok a vásárlók, akik az adott áruházakat részesítik előnyben és vásárolnak náluk rendszeresen – tipikusan az elköltött pénzösszegekkel egyenesen arányosan, pontszerzési alapon – különféle jutalmakban, például kedvezményekben, ajándék termékekben, kuponokban részesülnek. Na de mégis, hogyan lehet törzsvásárlói kártyát igényelni, melyik boltnál milyen törzsvásárlói kártya van?

Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent érdemes tudni a különböző kiskereskedelmi láncok törzsvásárlói kártya igénylése kapcsán. Tudd meg, hogyan történik az ALDI vásárlói kártya igénylés, az Auchan ajándékkártya és Auchan bizalomkártya igénylés, a CBA törzsvásárlói kártya igénylés, a Coop törzsvásárlói kártya igénylése online, továbbá a Lidl vásárlói kártya és a digitális Penny kártya letöltés, a Penny plasztik kártya igénylés, a SPAR SuperShop kártya igénylés online, illetve a Tesco kártya igénylés egyszerűen.

ALDI pontgyűjtő kártya: lehetséges az ALDI törzsvásárlói kártya igénylés online?

Az ALDI esetében egyelőre még nem elérhető a vásárlók számára klasszikus értelemben vett törzsvásárlói program és ALDI pontgyűjtő kártya – viszont az ALDI vásárlói kártya (más néven az ALDI vásárlói igazolvány) használható az üzletekben fizetéskor (ugyanúgy működik, mint a Lidl Virtuális Vásárlói Kártya). Az ALDI vásárlói kártya egy olyan azonosítókártya, melynek segítségével a vevő áfás számlát igényelhet és termékvisszavételt intézhet.

Az ALDI kártya igénylése és kiállítása egyénileg, az üzletekben kihelyezett terminálokon történik; a regisztráció során a vásárlóknak meg kell adniuk az adószámukat is. Az ALDI vásárlói kártya a kártyaigénylő birtokában marad, minden magyarországi üzletben használható. Az adatok csak az ALDI kártyán kerülnek tárolásra, a terminál nem menti el azokat – az adatmódosítást szintén ugyanezeken a terminálokon keresztül tudjuk intézni.

Bár hűségpontokat egyelőre nem gyűjthetünk és nincsenek olyan kuponok, mint a Lidl esetében (tehát nincs még ALDI pontgyűjtő kártya), az ALDI kártya applikáció ingyenesen letölthető. Az ALDI applikáció használatával értesülhetünk a legfrissebb akciókról és ajánlatokról, könnyedén megtalálhatjuk az áruházakat, receptekből inspirálódhatunk, sőt, még digitális bevásárlólistát is vezethetünk a segítségével.

Auchan kártya igénylés: így történik az Auchan bizalomkártya aktiválása

Országos szinten a legismertebb nagyáruházak közé tartozik az Auchan, melynek bizalomprogramja kedvező lehetőségeket biztosít a vásárlók számára. A bizalomkártya Auchan esetében egyszerűen megszerezhető és aktiválható az Auchan bizalomkártya app (OkAuchan applikáció) letöltésével – ezt követően e-mail címünkkel és jelszóval kell regisztrálnunk, majd az Auchan bizalomkártya belépés után máris megtörténik az Auchan bizalomkártya aktiválás.

Tehát: az Auchan bizalomkártya igénylés online történik, az applikáció használatával vagy az Auchan weboldalán keresztül (auchan.hu/bizalomkartya) – amint megtörtént az Auchan bizalomkártya bejelentkezés és az Auchan kártya aktiválása, máris gyűjthetőek az Auchan bizalomkártya pontok. Az Auchan bizalomkártya egyenleg, azaz a hűségpontok alakulása egyszerűen nyomon követhető az Auchan hűségkártya használata során, továbbá az Auchan bizalomkártya app mutatja az aktuálisan elérhető akciókat, kuponokat is.

Az Auchan bizalomprogramban való részvétel során a vásárlóknak lehetőségük van a pontgyűjtésre, azok beváltására, hűségszintjüktől függően extra ajánlatokban részesülhetnek, továbbá részt vehetnek nyereményjátékokban, digitális matricagyűjtésben és adományozási kampányokban is. Az Auchan bizalomkártya három hűségszintet különböztet meg a törzsvásárló havi költésétől függően:

bronz (0 Ft-75 000 Ft);

ezüst (75 000 Ft-100 000 Ft);

arany (150 000 Ft-tól).

Az Auchan bizalomszintek határozzák meg, hogy mennyit érnek a hűségpontjaink: bronz szinten minden elköltött 1 000 Ft 1 db hűségpontot ér, ezüst szinten 2 hűségpontot, arany szinten pedig 3 hűségpontot kapunk. 1 hűségpontot 1 Ft értékben lehet levásárolni az üzletekben és az Auchan benzinkutakon.

Az Auchan kártya használata során mindig az előző havi költés a mérvadó, ennek megfelelően havonta legfeljebb egyszeri, lefelé vagy fölfelé történő szintugrás lehetséges. Az Auchan törzsvásárlói kártya használata mindemellett számos más kedvezményt biztosít: ilyen többek között a családos/nyugdíjas és a kisgyermekes extra kedvezmény, vagy a szülinapi ajándékcsomag.

Az Auchan bizalomkártya mellett létezik Auchan ajándékkártya egyenleg is: az ajándékkártya gyakorlatilag a vásárlásra felhasználható ajándékutalvány szerepét tölti be, a rajta szereplő összeget fizetéskor tudjuk felhasználni. Az Auchan ajándékkártya egyenlege 1 000-99 000 Ft között bármennyi lehet, az ajándékozó tölti fel pénzzel – ezt az összeget 1 éven belül lehet levásárolni. Az Auchan ajándékkártya szintén az Auchan weboldalán igénylehető (auchan.hu/ajandekkartya-igenyles); az Auchan ajándékkártya egyenleg szerepel a blokkon, illetve lekérdezhető az ügyfélszolgálaton is.

CBA és Príma PontMaster: így igényelhető CBA pontgyűjtő kártya, Príma hűségkártya

A CBA, illetve a Príma üzletekben ugyanazzal a törzsvásárlói programmal élhetnek a vásárlók: a CBA Príma kártya esetében a PontMaster hűségprogramját tudják használni a vásárlók, azaz mindkét üzletlánc esetében egységesen, közös törzsvásárlói kártya használható. A Príma és CBA PontMaster kártya a boltok pénztáránál vagy azok ügyfélszolgálatán kérhető - ezt követően a Príma és CBA kártya regisztráció következik a PontMaster oldalán (pontmaster.hu), ahol a kártyán szereplő 16 jegyű számot kell megadni – ugyanitt virtuális PontMaster törzsvásárlói kártya is igényelhető.

Amennyiben egy vásárló kártyát igényel az egyik CBA vagy Príma üzletben, már regisztráció nélkül is megszerezheti a CBA, Príma hűségkártya pontokat, azonban ahhoz, hogy ezeket le is lehessen vásárolni, az első kártyahasználattól számítva 90 napon belül meg kell, hogy történjen a Príma CBA kártya regisztráció. A regisztrált vásárlók különféle kedvezményekben, személyre szabott akciókban részesülhetnek. A CBA PontMaster kártya egyenleg a PontMaster weboldalán és a telefonos ügyfélszolgálaton (+36-1/99-88-040) is lekérdezhető.

A CBA Príma kártya minden PontMaster partnerüzletben egyformán használható: 1 hűségpont 1 Ft értékben vásárolható le.

Coop Klub kártya: Coop törzsvásárlói kártya igénylés online

Az akciózásból a Coop Klub törzsvásárlói program sem marad ki: az áruházlánc a Coop Klub kártya igénylés formájában biztosít spórolási lehetőségeket vásárlói számára. A Coop Klub Törzsvásárlói kártya igénylés történhet a Coop weboldalán keresztül (coop.hu/regisztracio), illetve a Coop Klub kártya applikáció letöltésével egyaránt. Az egyetlen teendőnk a Coop törzsvásárlói kártya regisztráció, amit a szokásos módon, e-mail címünk, személyes adataink és egy jelszó megadásával intézhetünk. Már meglévő Coop kártya is regisztrálható az applikációban.

Tehát: a digitális Coop kártya online egyszerűen és gyorsan igényelhető – ha sikerült a Coop törzsvásárlói kártya igénylés és megtörtént a Coop Klub kártya aktiválása, már gyűjthetjük is a Coop törzsvásárlói pontokat. A digitális Coop kártya mellett továbbra is használható a Coop plasztik kártya is: a fizikai Coop kártya bármely Coop Klub emblémával ellátott üzletben használható, a digitális Coop Klub kártya pedig a Coop Klub Mobilkupon beváltóhely emblémával ellátott üzletekben használható.

Minden elköltött 20 Ft 1 törzsvásárlói pontot ér, és minél több pontot gyűjt össze egy vásárló, annál több kuponnal jutalmazza a Coop: egy törzsvásárló 5 000 pontonként 1 db 500 Ft engedményre jogosító hűségkupont kap, amely fizetéskor, a kasszánál érvényesíthető a végösszegből.

A hűségkupon mellett hónapról hónapra termékkedvezményes kuponok is elérhetővé válnak, ugyanígy az áruházlánc extra meglepetés kuponokat is felajánl. Egy vásárlás során egyszerre több kupon is használható, ha a vásárlás végösszege meghaladja a kedvezmények értékét.

A Coop kártya pontok beváltása kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a pontgyűjtés mindig havi adagokban zajlik, a hónap utolsó napján zárják a folyamatot. A Coop hűségkupon az előző hónap utolsó napján érvényes pontegyenleg alapján a pontgyűjtési időszakot követő hónap 25-étől kerül kiadásra. A Coop Klub kártya app használatával egyszerűen ellenőrizhetjük, hol tartunk az adott havi Coop Klub kártya pontok gyűjtésével, továbbá a Coop hűségpont egyenleg a blokkon is feltüntetésre kerül.

Lidl törzsvásárlói kártya igénylés online: így használható a Lidl Plus kártya

A Lidl kártya igénylés a fenti törzsvásárlói kártyákhoz hasonló módon zajlik: a Lidl törzsvásárlói kártya – más néven a Lidl Plus kártya - egy olyan digitális törzsvásárlói kártya (fizikai formában, plasztikkártyaként nem létezik), ami a Lidl Plus applikáció letöltését követően válik elérhetővé. A Lidl kártya feltétele tehát a Lidl Plus regisztráció: töltsük le a Lidl Plus appot, regisztráljunk be e-mail címünkkel, adjunk meg egy jelszót, majd aktiváljuk a Lidl vevőkártya fiókot (mindez néhány percet vesz igénybe).

A Lidl Plus applikáció bejelentkezést követően elérhetővé válik a digitális Lidl akciós újság, megnézhetjük a digitális nyugtáinkat, a különféle exkluzív ajánlatokat és partneri ajánlatokat, nyereményjátékokat, továbbá itt aktiválhatjuk a személyre szabott ajándékkuponokat és termékkedvezmény kuponokat is. A Lidl Plus alkalmazás mindemellett számos más előnyös tulajdonsággal, például virtuális bevásárlólistával, boltkeresővel, konyhai tippekkel is segít. A kuponokat a felhasználás előtt kell aktiválni, fizetés előtt a kasszánál található QR-kód olvasóval be kell olvasni a Lidl Plus kártya vonalkódját.

A törzsvásárlói pontok gyűjtése a Lidl Kupon Plus program keretei között zajlik: a felhasználók havonta 50 000 forintonként részesülnek jutalmakban (50 000 Ft után, 100 000 Ft után, 150 000 Ft után és 200 000 Ft után), amelyek válaszható ajándék termékek vagy számlavégi kedvezménykuponok.

A Lidl vásárlói kártya igénylés és a Lidl kártya letöltése kapcsán gyakran ismételt kérdés, hogy mire jó a Lidl Virtuális Vásárlói Kártya (nem összekeverendő a Lidl Plus kártyával!). Nos, a Lidl vásárlói kártya a hagyományos, mágnescsíkos vásárlói kártya helyett van: a rendszer az adataink megadását követően egy QR-kódot generál, amelyet telefonra mentve vagy kinyomtatva is magunknál tarthatunk. Ez a Lidl Virtuális Vásárlói Kártya a kasszánál, a QR-kód leolvasó elé tartva segíti a vevő azonosítását, a termékek visszavitelét vagy az áfás számlaigénylést (a regisztráció során meg kell adni az adószámunkat is). A Lidl Virtuális Vásárlói Kártya mindemellett az applikációban is létrehozható.

Penny kártya igénylés: plasztik Penny kártya és digitális Penny kártya telefonra

A Penny esetében régebben hagyományos Penny plasztik kártya igénylés történt a Penny kártya igénylőlap kitöltésével, ma azonban már a digitális Penny kártya használata is lehetséges, amennyiben a vásárló letölti a MYPENNY applikációt. A Penny kártya regisztráció ugyanúgy zajlik, ahogy a fenti esetekben: szükség van hozzá alapvető adatainkra, e-mail címünkre és egy jelszóra, majd a Penny kártya belépés után máris élhetünk a kedvezményekkel. Az új Penny kártya igénylés mellett a régi, már meglévő plasztik Penny kártyával is összekapcsolható a MYPENNY alkalmazás, azaz a plasztik Penny kártya telefonra, digitális formátumba „átköltöztethető”.

A digitális Penny kártya használata egyszerű: vásárlásaink során olvassuk be a QR-kódot, gyűjtsük a pontokat (a Penny esetében a hűségpromóciók alkalmával lehet pontokat gyűjteni és felhasználni azokat), használjuk fel a törzsvásárlói kuponokat és éljünk az extra akciókkal.

Az aktuális akciókról, nyereményjátékokról, hűségpromóciókról az áruházlánc weboldalán, az akciós újságokban, illetve a MYPENNY applikáción keresztül lehet értesülni. A Penny applikáció használatával többek között megtalálhatjuk a legközelebbi boltokat és értesülhetünk az aktuális ajánlatokról, kuponokról, nyereményjátékokról és egyéb kedvezményekről.

A Penny üzletekben nem csak készpénzzel és bankkártyával, hanem különféle utalványokkal (a Penny SZÉP kártya esetében jelenleg nem tartozik az elfogadóhelyek közé) és ajándékkártyával is fizethetünk. A Penny ajándékkártya egy bármelyik üzletben megvásárolható, tetszőleges összegben (1 000 Ft-tól 250 000 Ft-ig) feltölthető fizetési lehetőség, amellyel bármely terméket kifizethetjük.

Reál törzsvásárlói kártya igénylés egyszerűen

A Reál is felzárkózott a törzsvásárlói programmal rendelkező áruházláncok sorába: a Reál törzsvásárlói kártya igénylés egyszerűen elvégezhető a Reál App+ alkalmazás letöltésével, majd a megszokott módon zajló regisztrációval. Amint megtörtént a Reál törzsvásárlói kártya regisztráció, máris gyűjthetjük a pontokat, amelyeket későbbi vásárlásaink során fel is használhatunk, továbbá a Reál applikáció esetében is értesülhetünk az aktuális kedvezményekről, kuponokról. A Reál törzsvásárlói kártya fizetéskor, a kasszánál használható, a Reál kártya leolvasását követően, még a bizonylat lezárása előtt.

A Reál törzsvásárlói kártya használói a kedvezményekkel csökkentett (fizetendő) vásárlási érték minden bruttó 100 Ft-ja után 1 Reál Pontot kapnak. A Reál Törzsvásárlói Pontok a törzsvásárlói szinteket és az azokhoz tartozó kedvezményeket határozzák meg, vagyis nem lehet őket levásárolni.

A Reál törzsvásárlói kártya esetében három törzsvásárlói szintet különböztetünk meg:

Kezdő (mindenki erről a szintről indul),

Akcióvadász (a Reál App+ első használatának dátumától számított 1 éven belül 2501 Reál Törzsvásárlói Pont összegyűjtése esetén)

és Tudatos vásárló (az Akcióvadász szintre kerüléstől számított 1 éven belül további 2500, azaz összesen 5001 Reál Törzsvásárlói Pont összegyűjtése esetén),

amelyekhez különböző extra kedvezmények tartoznak – azaz minél többet költ valaki a törzsvásárlói programba tartozó üzletekben, annál magasabb szintre kerül és annál több pontot, kupont kap. A Reál Tudatos vásárlói szint egy évig érvényes; a vásárló a költései függvényében megtarthatja legmagasabb szintjét vagy visszakerülhet Akcióvadász, illetve Kezdő szintre. A Reál app esetében az áruház partnerüzleteinél Partneri Pontokat és Partneri Kuponokat is lehet szerezni, amelyeket a Reál törzsvásárlói kártya egyenlegtől elkülönítve tartanak számon.

SPAR SuperShop kártya igénylés és SPAR ajándékkártya

A legtöbb magyar vásárló számára a SPAR SuperShop kártya sem ismeretlen fogalom. A SPAR SuperShop kártya igénylés régebben papíralapon történt az üzletekben, azonban az elmúlt években ez esetben is megtörtént a digitális átállás: a fentiekhez hasonló módon a SPAR SuperShop kártya igénylés online történik a SuperShop oldalán keresztül (supershop.hu).

A SPAR kártya igénylés kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a SPAR SuperShop kártya jelenleg is egy fizikai formátumban létező plasztikkártya, amelyet nem csak a SPAR üzletekben, hanem 16 másik SuperShop partnernél is használni lehet (nem muszáj, hogy a plasztiknak SPAR SuperShop kártya kinézete legyen, lehet pl. OMV SuperShop kártya vagy bármelyik más SuperShop partner nevét viselő törzsvásárlói kártya is), összesen több mint 800 elfogadóhelyen. A SPAR SuperShop kártya igénylés online történik, maga a plasztikkártya pedig postai úton fog megérkezni megadott postacímünkre. A SPAR SuperShop pontbeváltás kapcsán érdemes tudnunk, hogy a pontokat bármikor, bármilyen termékre fel lehet használni (kivéve az Union Biztosítónál és a PremioTravel utazásszervező irodában).

A beváltóhelyeken 1 db SuperShop pont 1 Ft-ot ér. SPAR, INTERSPAR, SPAR Partner és SPAR Market áruházakban minden elköltött 200 Ft után 1 SuperShop pontot gyűjthetünk (más SuperShop partnerek esetében más pontszámítási módszereket alkalmaznak).

A SPAR kártya igénylés kapcsán érdemes megemlítenünk a SPAR ajándékkártya esetét is: ugyanúgy, ahogy az Auchan ajándékkártyánál, a SPAR üzletekben is lehetőségünk van levásárolható ajándékkártyát beszerezni. A SPAR ajándékkártya egyenleg lehet előre meghatározott 5 000 és 10 000 Ft vagy tetszőleges összeg 1 000 Ft és 100 000 Ft között. A SPAR ajándékkártya elkölthető a SPAR mellett az INTERSPAR, a City SPAR, illetve a SPAR partner és a SPAR market üzletekben is.

Tesco klubkártya: hogyan történik a Tesco Clubcard kártya igénylés online?

A Tesco Clubcard kártya igénylés online hasonló módon történik, mint az előző esetekben: a Tesco Clubcard applikáció letöltését következően regisztráljunk e-mail címünkkel és egy általunk megadott jelszóval, erősítsük meg a Tesco kártya regisztrációt, és máris megtörtént a Tesco klubkártya aktiválása.

A Tesco mobil app és a Tesco kártya használata lehetővé teszik a hűségpontok gyűjtését és azok kedvezményes utalványokra történő beváltását: a Tesco törzsvásárlói pontok gyűjtése során minden elköltött 100 Ft után 1 pontot kapunk, 400 összegyűjtött pontot pedig egy 400 Ft-os digitális utalványra lehet az alkalmazásban beváltani. A kupon a kasszánál, fizetéskor használható a végösszeg csökkentésére.

A boltokban és a webáruházban a Tesco az árak mellett feltünteti a Clubcard árakat is (sárga színű kiemeléssel), ami azt jelenti, hogy a Tesco törzsvásárlói kártya birtokosok a termékek egy részéhez kedvezményes áron juthatnak hozzá, amennyiben fizetéskor (az üzletekben és online vásárlás esetén egyaránt) beolvassák a Tesco kártya vonalkódját (online vásárlásnál a Clubcard számot hozzá kell adni a Tesco Online fiókhoz).

Bár a Clubcard árak érvényesek, a Clubcard kuponokat és utalványokat online vásárlásnál egyelőre nem lehet elhasználni, csak a boltokban van erre lehetősége a vásárlóknak. A Tesco kártya országszerte 199 Tesco áruházban használható: fizetéskor a kasszánál vagy az önkiszolgáló kasszánál olvassuk be a Tesco kártya vonalkódját és automatikusan a kedvezményes Tesco Clubcard kártya árak válnak érvényessé.