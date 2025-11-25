Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont: a Singer Kézi varrógép sokaknál ott lehet majd a fa alalatt, ugyanis a Lidl 3 999 forintos áron adja a retró márka termékét.

A Pénzcentrum szúrta ki a diszkontlánc 48. heti akciós újságjában, hogy csütörtöktől elérhetővé válik a Singer varrógép egyik verzója, a Singer Kézi varrógép 3 999 forintért. Nem véletlen, hogy a diszkontáruházak időről időre visszatérnek ehhez a retró slágertermékhez, hiszen a magyarok számára széleskörben ismert márka sokakban nosztalgikus gyerekkori élményeket idéz fel.

A kompakt, könnyen szállítható erőteljes kézi varrógép 20x3x7 centiméteres, így elfér egy egyszerű táskában is, akár szalagavatón, esküvőn lenne rá szükségünk gyors javítási munkákhoz. A termék fontos jellemzője, hogy elemmel működik, azonban ezt nem adnak hozzá, így ezzel érdemes külön készülni. Mivel a varrógépért valószínűleg óriási roham indul majd meg a héten, a vásárlóknak érdemes minél hamarabb lecsapni a termékre.

Singer Kézi varrógép, 3 999 Ft. Forrás: Lidl akciós újság.

Az utóbbi időben az Aldi és a Lidl is a termék nagyobb verziójának leakciózásával igyekezte kivívni a vásárlók kegyeit, ezt pedig az utóbbi diszkont korábban megnyerte, alaposan rákontrázva az előbbi áruházláncra. Most ugyan elmarad a boltháború, a Lidl nemrég különösen olcsón, a legutóbbi akcióhoz képest 10 000 forinttal kedvezőbb áron kínálta a Singer varrógépet. Ez az ár-összehasonlító oldalak alapján akár 30 000 forinttal olcsóbb árat jelentett az adott modell (Singer 323L) esetében, mint más áruházaknál és szaküzleteknél.

A 19. század óta létezik az ikonikus a termék

Ugyan Isaac Merritt Singer nem maga találta fel a varrógépet, kulcsfontosságú fejlesztéseket vezetett be - például a pedálhajtást és az egyenes tűt -, amelyek sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tették a használatot. 1851-ben szabadalmaztatta saját gépét, majd Edward Clarkkal megalapította az I.M. Singer & Co.-t, amely tömegtermelés és erős marketing révén világszerte elterjesztette a márkát.

Magyarországon a Singer varrógépek a 19. század végén és a 20. század elején váltak igazán népszerűvé. Megbízhatóságuk és könnyű kezelhetőségük miatt a háztartásokban és a kisiparban egyaránt elterjedtek. A cég részletfizetési lehetőségeket és kiterjedt szervizhálózatot kínált, ami biztosította a gépek hosszú távú használhatóságát, és hozzájárult ahhoz, hogy a Singer a magyar otthonok egyik ikonikus eszköze legyen.