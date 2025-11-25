2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy varrónőről, aki egy varrógépet használ, és egy gyönyörű menyasszonyi ruhát készít finom csipkével.
Vásárlás

Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

Pénzcentrum
2025. november 25. 06:28

A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont: a Singer Kézi varrógép sokaknál ott lehet majd a fa alalatt, ugyanis a Lidl 3 999 forintos áron adja a retró márka termékét.

A Pénzcentrum szúrta ki a diszkontlánc 48. heti akciós újságjában, hogy csütörtöktől elérhetővé válik a Singer varrógép egyik verzója, a Singer Kézi varrógép 3 999 forintért. Nem véletlen, hogy a diszkontáruházak időről időre visszatérnek ehhez a retró slágertermékhez, hiszen a magyarok számára széleskörben ismert márka sokakban nosztalgikus gyerekkori élményeket idéz fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kompakt, könnyen szállítható erőteljes kézi varrógép 20x3x7 centiméteres, így elfér egy egyszerű táskában is, akár szalagavatón, esküvőn lenne rá szükségünk gyors javítási munkákhoz. A termék fontos jellemzője, hogy elemmel működik, azonban ezt nem adnak hozzá, így ezzel érdemes külön készülni. Mivel a varrógépért valószínűleg óriási roham indul majd meg a héten, a vásárlóknak érdemes minél hamarabb lecsapni a termékre.

Singer Kézi varrógép, 3 999 Ft. Forrás: Lidl akciós újság.Singer Kézi varrógép, 3 999 Ft. Forrás: Lidl akciós újság.

Az utóbbi időben az Aldi és a Lidl is a termék nagyobb verziójának leakciózásával igyekezte kivívni a vásárlók kegyeit, ezt pedig az utóbbi diszkont korábban megnyerte, alaposan rákontrázva az előbbi áruházláncra. Most ugyan elmarad a boltháború, a Lidl nemrég különösen olcsón, a legutóbbi akcióhoz képest 10 000 forinttal kedvezőbb áron kínálta a Singer varrógépet. Ez az ár-összehasonlító oldalak alapján akár 30 000 forinttal olcsóbb árat jelentett az adott modell (Singer 323L) esetében, mint más áruházaknál és szaküzleteknél.

Kapcsolódó cikkeink:

A 19. század óta létezik az ikonikus a termék

Ugyan Isaac Merritt Singer nem maga találta fel a varrógépet, kulcsfontosságú fejlesztéseket vezetett be - például a pedálhajtást és az egyenes tűt -, amelyek sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tették a használatot. 1851-ben szabadalmaztatta saját gépét, majd Edward Clarkkal megalapította az I.M. Singer & Co.-t, amely tömegtermelés és erős marketing révén világszerte elterjesztette a márkát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyarországon a Singer varrógépek a 19. század végén és a 20. század elején váltak igazán népszerűvé. Megbízhatóságuk és könnyű kezelhetőségük miatt a háztartásokban és a kisiparban egyaránt elterjedtek. A cég részletfizetési lehetőségeket és kiterjedt szervizhálózatot kínált, ami biztosította a gépek hosszú távú használhatóságát, és hozzájárult ahhoz, hogy a Singer a magyar otthonok egyik ikonikus eszköze legyen.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #aldi #lidl #árak #magyarország #márka #ár #magyar #termék #áruházlánc #akciós újság #vásárlók #termékek #diszkontáruház #retro

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:25
06:59
06:28
05:21
04:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
2
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
4 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
3 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
1 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:59
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 05:21
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
Agrárszektor  |  2025. november 25. 06:03
Kemény, ami a magyar műtrágyapiacon zajlik: erős számok érkeztek