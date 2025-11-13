2025. november 13. csütörtök Szilvia
6 °C Budapest
Budapest, 2024. december 17.Vásárlók a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron 2024. december 17-én.MTI/Lakatos Péter
Vásárlás

Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad

Pénzcentrum
2025. november 13. 16:18

Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek a többek között 2000-2500 forint közötti áron is elérhető fogásokkal. 

A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálatát a tavalyi évhez képest jóval az infláció alatt maradó, átlagosan mindössze 1,5%-os átlagos árváltozás jellemzi, miközben az ételek közel 70%-ának ára változatlan maradt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzetközi minőség mellett arra is épül a két legnagyobb budapesti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálata, hogy számos megfizethető étel- és ital várja az idelátogatókat. A szervezők három pillérre épülő árképzést jelentenek be, így minden pénztárcának megfelelő, széles spektrumú étel- és italkínálat várja a látogatókat - írják a közleményben.

A 2024-es árakhoz képest jelentkező, átlagosan 1,5%-os változás messze az inflációs érték alatt marad. Emellett a vásárban kapható ételek és italok közel 70%-ának ára nem változott a tavalyi évhez képest.

A karácsonyi vásárok szervezői hat évvel ezelőtt Magyarországon elsőként vezették be a fix áras pénztárcabarát menüt. Természetesen folytatódik a hagyomány, sőt, idén is több megoldás biztosítja, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő ételeket.

  • 1600 Ft-os fix áras étel: minden nagykonyhánál elérhető lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron.
  • 2000-2500 Ft-os tematikus fogások: minden héten tematikus gasztro hétvégék lesznek, melyek során minden vendéglátó kínál az adott hétvége témájához illő fogásokat, ezek között 2000-2500 forint közöttieket is.
  • 1500 Ft-os Forralt bor: az extra ízesítés nélküli Forralt bor mindkét vásárban minden forróital-ponton ezen a fix áron kapható.

A vásárok árszínvonala a többi idei, hasonlóan magas látogatószámú magyarországi eseményhez és fesztiválhoz képest is kedvezőbben alakul. Ez a legtöbb kulcsterméknél egyértelműen megmutatkozik: a marhapörkölt 8300 Ft helyett 6500 Ft-ért is, a sima sült kolbász 7 000 Ft helyett 5 500-5 700 Ft, a gulyásleves 6500 Ft helyett 4000 Ft-ért is elérhető, a sima lángos 3500 Ft helyett 2400 Ft-ért, a sajtos-tejfölös 5500 Ft helyett 3200 Ft-ért kapható a karácsonyi vásárokon.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem.

Mindkét vásár gasztrokiállítói prémium street food minőséget képviselnek, minőségi alapanyagokból készített ételek kerülnek a látogatók tányérjára. A rendkívül széles, közel 300 féle ételt felvonultató választékban a forralt bortól a lángoson át a sous vide malaccsülökig vagy a lazacig terjed a kínálat, bőséges, kiadós adagokban, amelyek többségéből kérhető kisebb, kedvezőbb árú adag is.

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #étkezés #karacsony #étterem #Budapest #árak #drágulás #áremelés #infláció #karácsonyi vásár #gasztronómia #vásár #december #étel #lángos #advent #gulyásleves #forralt bor

