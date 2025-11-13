Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.
Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad
Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek a többek között 2000-2500 forint közötti áron is elérhető fogásokkal.
A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálatát a tavalyi évhez képest jóval az infláció alatt maradó, átlagosan mindössze 1,5%-os átlagos árváltozás jellemzi, miközben az ételek közel 70%-ának ára változatlan maradt.
A nemzetközi minőség mellett arra is épül a két legnagyobb budapesti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kínálata, hogy számos megfizethető étel- és ital várja az idelátogatókat. A szervezők három pillérre épülő árképzést jelentenek be, így minden pénztárcának megfelelő, széles spektrumú étel- és italkínálat várja a látogatókat - írják a közleményben.
A 2024-es árakhoz képest jelentkező, átlagosan 1,5%-os változás messze az inflációs érték alatt marad. Emellett a vásárban kapható ételek és italok közel 70%-ának ára nem változott a tavalyi évhez képest.
A karácsonyi vásárok szervezői hat évvel ezelőtt Magyarországon elsőként vezették be a fix áras pénztárcabarát menüt. Természetesen folytatódik a hagyomány, sőt, idén is több megoldás biztosítja, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő ételeket.
- 1600 Ft-os fix áras étel: minden nagykonyhánál elérhető lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron.
- 2000-2500 Ft-os tematikus fogások: minden héten tematikus gasztro hétvégék lesznek, melyek során minden vendéglátó kínál az adott hétvége témájához illő fogásokat, ezek között 2000-2500 forint közöttieket is.
- 1500 Ft-os Forralt bor: az extra ízesítés nélküli Forralt bor mindkét vásárban minden forróital-ponton ezen a fix áron kapható.
A vásárok árszínvonala a többi idei, hasonlóan magas látogatószámú magyarországi eseményhez és fesztiválhoz képest is kedvezőbben alakul. Ez a legtöbb kulcsterméknél egyértelműen megmutatkozik: a marhapörkölt 8300 Ft helyett 6500 Ft-ért is, a sima sült kolbász 7 000 Ft helyett 5 500-5 700 Ft, a gulyásleves 6500 Ft helyett 4000 Ft-ért is elérhető, a sima lángos 3500 Ft helyett 2400 Ft-ért, a sajtos-tejfölös 5500 Ft helyett 3200 Ft-ért kapható a karácsonyi vásárokon.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mindkét vásár gasztrokiállítói prémium street food minőséget képviselnek, minőségi alapanyagokból készített ételek kerülnek a látogatók tányérjára. A rendkívül széles, közel 300 féle ételt felvonultató választékban a forralt bortól a lángoson át a sous vide malaccsülökig vagy a lazacig terjed a kínálat, bőséges, kiadós adagokban, amelyek többségéből kérhető kisebb, kedvezőbb árú adag is.
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik.
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak
Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni
A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.