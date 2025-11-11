Nem csitul a drágulás a magyar boltokban: horror lehet a karácsonyi bevásárlás 2025-ben

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - ez derül ki a KSH friss gyorstájékoztatójából.

2024 októberéhez viszonyítva az élelmiszerek ára 3,9%-kal nőtt az előző hónapban (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8%-kal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%- kal.

A szolgáltatások 6,7%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak.

Egy hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1%-os árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7%-kal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5%-kal nőtt.

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3%-kal. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a vezetékes gázért 0,1%-kal többet, a palackos gázért 0,4%-kal kevesebbet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1%-kal mérséklődött.