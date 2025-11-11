2025. november 11. kedd Márton
Nem csitul a drágulás a magyar boltokban: horror lehet a karácsonyi bevásárlás 2025-ben

Pénzcentrum
2025. november 11. 08:30

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - ez derül ki a KSH friss gyorstájékoztatójából.

2024 októberéhez viszonyítva az élelmiszerek ára 3,9%-kal nőtt az előző hónapban (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8%-kal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%- kal.

A szolgáltatások 6,7%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak.

Egy hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1%-os árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7%-kal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5%-kal nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3%-kal. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a vezetékes gázért 0,1%-kal többet, a palackos gázért 0,4%-kal kevesebbet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1%-kal mérséklődött.
Címlapkép: Getty Images
