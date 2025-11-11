A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Nem csitul a drágulás a magyar boltokban: horror lehet a karácsonyi bevásárlás 2025-ben
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - ez derül ki a KSH friss gyorstájékoztatójából.
2024 októberéhez viszonyítva az élelmiszerek ára 3,9%-kal nőtt az előző hónapban (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8%-kal mérséklődött.
A háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%- kal.
A szolgáltatások 6,7%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak.
Egy hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1%-os árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7%-kal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5%-kal nőtt.
A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3%-kal. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a vezetékes gázért 0,1%-kal többet, a palackos gázért 0,4%-kal kevesebbet kellett fizetni.
A szolgáltatások ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1%-kal mérséklődött.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már
Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt.
A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat - közölte a boltlánc.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg
Parndorf outlet nyitvatartás: így lesz nyitva a Parndorf Designer Outlet, mutatjuk, mikor lesznek a Pandorf Black Friday Napok 2025 évében. Hogyan juthatunk el Parndorfba?
A világ legdrágább rizse Japánból érkezik: a Toyo Rice Corporation limitált kiadású Kinmemai Premium terméke pillanatok alatt elfogyott a boltokból.
Új francia boltlánc terjeszkedik Magyarország szomszédjában: hamarosan nálunk is nyílhat az első üzlet?
A francia kiskereskedelmi óriás érdeklődik a szerb piac iránt, és közvetlen belépést tervez közvetítők nélkül
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
A döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék.
A kormány decembertől kiterjeszti az árrésstopot a bébiételekre is, ami várhatóan árcsökkenést eredményez ebben a termékcsoportban.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.