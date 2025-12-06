2025. december 6. szombat Miklós
gépi úton előállított csokoládékhoz való feltét-sorok egy csokoládégyár szállítószalagján
Vásárlás

Komoly dolog derült ki sokak kedvenc karácsonyi édességeiről: erre kevés magyar vásárló számított 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 6. 17:02

Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat, de az innovatív termékek, mint a dubaji csokoládés édességek iránt is jelentős az érdeklődés.

A karácsonyi időszak továbbra is kiemelt jelentőségű az édességipar szereplői számára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített felmérés alapján a 2025-ös ünnepi szezonban a vásárlók egyaránt keresik a hagyományos, nosztalgikus ízeket és az újdonságokat is.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára az InfoRádiónak nyilatkozva kiemelte: "egyrészt van egy nagyon erős, tradicionális termékek iránti kereslet – kókuszos és zselés szaloncukor –, lehetőleg hagyományos csomagolásban, de az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén."

A főtitkár hozzátette: "Mind a két igény létezik. Nem is feltétlenül arról van szó, hogy valaki ilyen, valaki olyan, hanem ez simán megfér egy egyéni ízlésen belül is, vagy a család dönt így, hogy keresik a régit is, az újat is." A gyártók rugalmasan alkalmazkodnak ezekhez az igényekhez, és igyekeznek olyan kínálatot kialakítani, amely minden fogyasztói elvárásnak megfelel.

A statisztikák szerint a december 6. előtti időszakban mintegy 8-9 millió csokoládémikulás talál gazdára Magyarországon, emellett 33 500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A vásárlási szokások családonként jelentősen eltérnek.

Intődy Gábor a kakaóbab árának alakulásáról is beszámolt. "Részben a kakaó árának az elszállása volt az oka a csokoládé jellegű termékek drágulásának. Hozzáteszem, hogy maga a kakaó-alapanyagnak nagyon ritkán nagyobb az értéke, mint a teljes terméknek a 20 százaléka, és egyéb változások is befolyásolják a csokoládé árat, de tény az, hogy a kakaónak a sokkszerű áremelkedése eléggé megütötte a gyártókat, így a fogyasztókat is korábban, mostanra úgy tűnik, hogy bár jóval magasabb áron, de legalább stabilizálódott a kakaónak az ára, jobban tudnak a cégek tervezni."

A piaci trendek azt mutatják, hogy a vásárlói döntésekben egyre nagyobb szerepet játszanak a fenntarthatósági szempontok és a környezettudatos csomagolási megoldások is.
Címlapkép: Getty Images
