2025. november 2. vasárnap Achilles
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Timisoara, Romania - December 14, 2016: Christmas arrangements in Victory Square, Timisoara, Romania, with orthodox cathedral in background.
Vásárlás

Temesvár karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Pénzcentrum
2025. november 2. 12:00

Évente látogatók tízezrei érkeznek a romániai Temesvárra, hogy részt vegyenek a városban található híres adventi vásáron. A temesvári karácsonyi vásár 2025-ben az egyik leghosszabban nyitva tartó európai karácsonyi vásárnak ígérkezik, ugyanis már november 23-án megnyitják kapuikat és egészen január 7-ig fogadják a látogatókat. Nézzük, mi mindent találunk Temesváron, amiért érdemes ide ellátogatni!

Bár rengeteg izgalmas látnivalót találunk Temesváron, sokan éppen azért tették fel bakancslistájukra ezt a közkedvelt téli európai úti célt, hogy megcsodálhassák a híres temesvári adventi vásárt. Nézzük, mikor és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron, hogyan tudunk ide a lehető legegyszerűbben eljutni, illetve melyek azok az izgalmas temesvári látnivalók, amelyeket vétek lenne kihagyni, ha már erre járunk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Temesvár karácsonyi vásár 2025

Az ünnepek idén is rengeteg látogatót vonzanak Temesvárra (Timișoara), a népszerű téli úti cél büszkélkedik ugyanis Románia egyik legszebb és leghíresebb karácsonyi vásárjával. A várost gyakran nevezik még a Romániai Bécsnek vagy Kis-Bécsnek gyönyörű belvárosa és pezsgő kulturális, illetve éjszakai élete miatt.

A temesvári karácsonyi vásár 2025-ben már november 23-án (vasárnap) megnyitja kapuit és – az ünnepek idejét is beleértve – egészen január 7-ig (szerdáig) nyitva tart, délelőtt 10 órától egészen este 22 óráig.

A temesvári adventi vásár egyik jellegzetessége a téren felállított, feldíszített óriáskerék, amelyet nagyjából ötven vásárbódé vesz körül. Itt vásárolhatjuk meg a karácsonyi vásárokban megszokott forralt bort és hagyományos vásári ételeket, továbbá ezeken a helyeken szerezhetjük be a kézműves ajándékokat. A látogatók mindemellett különféle zenés fellépéseket is élvezhetnek a vásározás közben.

Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?

Hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron?

A temesvári adventi vásárok leghíresebb, központi vásárhelyszíne a Győzelem téren (Piața Victoriei), közvetlenül Temesvár híres ortodox temploma előtt található. Sokan látogatják emellett az Iulius Mall beltéri karácsonyi vásárját és feldíszített parkját, a Szabadság téri (Piaţa Libertăţii) vásárt és az Egyesülés téri vásárt is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hogyan juthatunk el a legegyszerűbben a temesvári adventi vásárba?

Temesvár nincs messze a magyar határtól, éppen ezért ahhoz, hogy ide jöjjünk, nem kell repülőre szállnunk: egyszerűen autóval, sőt, vonattal is eljuthatunk ide. Ha autóval utazunk Temesvárra, Budapesttől forgalomtól függően nagyjából 3,5-4 órás utazásra kell számítanunk – ne felejtsük el megvásárolni utunkhoz a magyar, illetve a román autópálya matricát. Budapestről közvetlen vonatjárattal, nagyjából 6 óra alatt tudunk eljutni Temesvárra.

Látnivalók Temesváron: ne hagyd ki, ha erre jársz!

A több mint 300 000 lelket számláló Temesváron, a Bánság központi településén és Románia harmadik legnépesebb városában most is jelentős, becslések szerint 15 000 fő körüli magyar lakosság él. A város az 1920-ban megkötött trianoni békeszerződés óta tartozik Romániához, gazdag történelmi múltja miatt most is népszerű romániai úti cél a magyar turisták körében.

A városban a temesvári adventi vásár mellett mindenképp érdemes megnéznünk a Piaţa Uniriit, a város híresen szép barokk főterét, és az itt található Barokk palotát, továbbá az 1700-as évekbeli dómtemplomot. Szintén népszerű látnivalók a Szerb Püspöki Palota és a mellette található szecessziós „mézeskalácsház”. Tekintsük meg a Piaţa Libertăţii impozáns palotáit, tegyünk egy sétát a Béga partját szegélyző parkokban, esténként pedig, ha szórakozni vágyunk, térjünk be a Llloyd-sorra.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #turizmus #karácsonyi vásár #románia #december #programok #advent #szórakozás #kirándulás #látnivaló #karácsonyi ételek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:00
11:32
11:00
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2025. november 1.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 2. vasárnap
Achilles
44. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
2 napja
Zsákbamacska-dobozokat árult a Lidl: rengeteg vásárló járhat jó ezekkel
4
3 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
5
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 12:33
Ilyen még soha nem volt: most először láthatod ezt a páratlan régészeti kincset a múzeumban
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 11:00
MBH-sok, figyelem! Nagy leállások jönnek a szolgáltatásokban, itt a lista
Agrárszektor  |  2025. november 2. 12:32
Nagy segítséget kapnak a magyar borászok: ez sok mindenre hatással lehet