Oradea, Romania - 27th December 2023. Christmas Market with X-Mas Tree twinkling lights, holiday decorations, enjoying seasonal cozy atmosphere in Union Square downtown.
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Pénzcentrum
2025. október 15. 04:05

A legnépszerűbb, magyarok által is látogatott határon túli téli programok egyike a nagyváradi karácsonyi vásár, amelyet a 2025-ös adventi időszakban november 28-tól december 26-ig tartanak meg. A karácsonyi vásár Nagyváradon a szokott belvárosi helyszínen kerül megrendezésre a Mikulás társaságában, karácsonyi dalokkal, hagyományos magyar és román népi ételekkel és zenés előadásokkal.

A nagyváradi adventi vásár idén sem maradhat el: a rendezvény az egész adventi időszakban, a karácsonyi ünnepnapokat is beleértve várja a látogatókat. Nézzük, mikor és hol lesz a nagyváradi karácsonyi vásár 2025 évében, mit lehet elöljáróban tudni a programokról és a helyszínről. Tudd meg, hogyan lehet eljutni Nagyváradra autóval, tömegközlekedéssel!

Nagyvárad karácsonyi vásár 2025

A magyar-román határ túloldalán, a határtól nem messze találjuk Nagyvárad történelmi városát, ahol az idei adventi időszakban immár 27 éve rendezik meg a híres nagyváradi adventi vásárt. Bár a programok listáját egyelőre nem tették közzé a rendezvény szervezői, azt már tudhatjuk, hogy a hagyományos kézműves vásár mellett számos különféle hagyományos magyar és román ételt kóstolhatunk, továbbá nem maradhatnak el az ünnepi koncertek sem. A kisgyermekes családoknak is van oka az izgalomra: a gyerekek a nagyváradi karácsonyi vásárban újfent találkozhatnak a Mikulással és átadhatják neki ünnepi kívánságaikat.

Mikor lesz a nagyváradi karácsonyi vásár 2025 évében?

Ahogy a fentiekben már elárultuk: a karácsonyi vásár Nagyváradon 2025. november 28-án (pénteken) kezdődik és egészen december 26-áig (karácsony második napja, péntekig) tart. A nyitvatartási idő egyelőre nem ismert, azonban sejthetően a tavalyihoz hasonló módon, hétfőtől péntekig 16 órától 22 óráig, szombattól vasárnapig pedig 12 órától 22 óráig élvezhetik a látogatók a programokat.

Hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon?

A vásár helyszíne változatlanul Nagyvárad történelmi belvárosa, azaz a Ferdinánd tér (Piața Unirii).

Hogyan juthatunk el Nagyváradra?

A magyar-román határtól mindössze 10 km-re található Nagyvárad (Oradea) Románia kilencedik legnépesebb városa, egyben Bihar megye megyeszékhelye. Lakosságának körülbelül 18%-a magyar származású, így a nagyváradi karácsonyi vásár egyaránt szól a magyar és a román közösségnek. Ha már itt járunk, turistaként érdemes megnéznünk a Fekete Sas palotát, a Holdas templomot és a Nagyváradi Várat is.

A várost Magyarország irányából kétféle módon, autóval és vonattal tudjuk megközelíteni. Ha autóval érkezünk, a határon a 42-es főúton (Biharkeresztes és Ártánd felől) vagy az M4-es autópályán haladva tudunk átkelni. Közvetlen magyarországi vonatjárat Nagyváradra Püspökladányból indul: innen tudunk a menetrendtől függően naponta 3-4 alkalommal átvonatozni a nagyváradi adventi vásárba.
Címlapkép: Getty Images
