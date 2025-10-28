Egy teszt során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek.
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek, mint a Maci kávé, a Kojak nyalóka vagy a Vadász szelet. A lánc november elejéig kínálja ezeket a nosztalgikus termékeket, amelyekkel a régi idők hangulatát idézhetjük meg egy bevásárlás alatt.
A Lidl október 30. és november 5. között „Újra hódít a retró” akcióval idézi fel a régi idők ízvilágát - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós kiadványban. A kínálatban olyan klasszikus tejtermékek szerepelnek, mint a Retro tejföl 379 forintért és a Retro joghurt 249 forintért. A nosztalgikus hangulatot fokozza a Kockás túrórúd, amely 999 forintért vásárolható meg, valamint a népszerű Retro béléses roló 1199 forintért.
Az édességkedvelőknek is tartogat finomságokat az akció. A régi kedvencek közül visszatér a Maci gyerek kávé 699 forintért és a Negro cukorka 599 forintért. A gyerekkor ízeit idézi a télifagyi 199 forintért, a Kojak nyalóka 79 forintért, valamint a klasszikus gumicukor 99 forintért. Emellett a Szerencsi Pomi Pomi 349 forintért és a Bonbonetti Duna kavics 299 forintért is elérhető.
Az édes ízek mellett különleges méz és csokoládé is megtalálható az ajánlatban. A Maribell virágméz maciban 749 forintba kerül, míg a jól ismert Vadász szelet most 28%-kal olcsóbban, 249 forintért vásárolható meg.
Az italok között a Queen Cola 489 forintért kapható, és a Nozi inhaláló stift is szerepel a kínálatban 269 forintért. A retró életérzést pedig egy különleges Cola illatú ablak- és ablaktisztító teszi teljessé, mindössze 699 forintért.
Emlékszel még ezekre?
A Negro cukorka története az 1920-as évekre nyúlik vissza, és mára a magyar édességkultúra egyik legismertebb darabja lett. A legendák szerint Pietro Negro olasz cukrász alkotta meg Budapesten az eredeti ánizsos-mentolos receptet, amelyet a „torok kéményseprőjeként” reklámoztak. A fekete keménycukorka különleges ízvilága és frissítő hatása miatt hamar meghódította a hazai piacot, és a mai napig klasszikusnak számít.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Maci kávé története a 20. század elejéig nyúlik vissza, gyártása Jánossomorján kezdődött, ahol már több mint száz éve készítenek cikória- és malátakávékat. A termék neve a „maláta” és „cikória” szavak kezdőbetűiből származik, és 1981-ben vezették be kifejezetten gyerekeknek. A koffeinmentes, gabonaalapú ital lehetővé tette, hogy a gyerekek is „kávézhassanak”, miközben egészséges, természetes italhoz jutottak.
A Kojak nyalóka a hatvanas évek közepén vált ismertté Magyarországon, és nevét az amerikai televíziós nyomozóról kapta, aki mindig nyalókával a szájában tűnt fel a képernyőn. A termék különlegessége a vaníliás belsejű, csokoládéval bevont nyalóka, amely egyszerre volt játékos és finom. A Kojak a szocialista időszak egyik ikonikus édessége lett, amelyet szinte minden gyerek ismert és kedvelt.
A Vadász szelet a retró csokoládék világát idézi meg, kakaós-kókuszos rétegeivel és enyhén rumos ízével. A 80-as években az egyik legnépszerűbb édességnek számított, amelyet sokan otthon is megpróbáltak újrakészíteni sütemény formájában. Azóta is megmaradt a nosztalgia szimbólumának, amely a régi idők ízeit hozza vissza a mai édességpolcokra.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.
Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?
Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.