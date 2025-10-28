Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben

A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek, mint a Maci kávé, a Kojak nyalóka vagy a Vadász szelet. A lánc november elejéig kínálja ezeket a nosztalgikus termékeket, amelyekkel a régi idők hangulatát idézhetjük meg egy bevásárlás alatt.

A Lidl október 30. és november 5. között „Újra hódít a retró” akcióval idézi fel a régi idők ízvilágát - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós kiadványban. A kínálatban olyan klasszikus tejtermékek szerepelnek, mint a Retro tejföl 379 forintért és a Retro joghurt 249 forintért. A nosztalgikus hangulatot fokozza a Kockás túrórúd, amely 999 forintért vásárolható meg, valamint a népszerű Retro béléses roló 1199 forintért.

Az édességkedvelőknek is tartogat finomságokat az akció. A régi kedvencek közül visszatér a Maci gyerek kávé 699 forintért és a Negro cukorka 599 forintért. A gyerekkor ízeit idézi a télifagyi 199 forintért, a Kojak nyalóka 79 forintért, valamint a klasszikus gumicukor 99 forintért. Emellett a Szerencsi Pomi Pomi 349 forintért és a Bonbonetti Duna kavics 299 forintért is elérhető.

akciós újság Retró akciók a Lidl-ben. Forrás:

Az édes ízek mellett különleges méz és csokoládé is megtalálható az ajánlatban. A Maribell virágméz maciban 749 forintba kerül, míg a jól ismert Vadász szelet most 28%-kal olcsóbban, 249 forintért vásárolható meg.

Az italok között a Queen Cola 489 forintért kapható, és a Nozi inhaláló stift is szerepel a kínálatban 269 forintért. A retró életérzést pedig egy különleges Cola illatú ablak- és ablaktisztító teszi teljessé, mindössze 699 forintért.

Emlékszel még ezekre?

A Negro cukorka története az 1920-as évekre nyúlik vissza, és mára a magyar édességkultúra egyik legismertebb darabja lett. A legendák szerint Pietro Negro olasz cukrász alkotta meg Budapesten az eredeti ánizsos-mentolos receptet, amelyet a „torok kéményseprőjeként” reklámoztak. A fekete keménycukorka különleges ízvilága és frissítő hatása miatt hamar meghódította a hazai piacot, és a mai napig klasszikusnak számít.

A Maci kávé története a 20. század elejéig nyúlik vissza, gyártása Jánossomorján kezdődött, ahol már több mint száz éve készítenek cikória- és malátakávékat. A termék neve a „maláta” és „cikória” szavak kezdőbetűiből származik, és 1981-ben vezették be kifejezetten gyerekeknek. A koffeinmentes, gabonaalapú ital lehetővé tette, hogy a gyerekek is „kávézhassanak”, miközben egészséges, természetes italhoz jutottak.

A Kojak nyalóka a hatvanas évek közepén vált ismertté Magyarországon, és nevét az amerikai televíziós nyomozóról kapta, aki mindig nyalókával a szájában tűnt fel a képernyőn. A termék különlegessége a vaníliás belsejű, csokoládéval bevont nyalóka, amely egyszerre volt játékos és finom. A Kojak a szocialista időszak egyik ikonikus édessége lett, amelyet szinte minden gyerek ismert és kedvelt.

A Vadász szelet a retró csokoládék világát idézi meg, kakaós-kókuszos rétegeivel és enyhén rumos ízével. A 80-as években az egyik legnépszerűbb édességnek számított, amelyet sokan otthon is megpróbáltak újrakészíteni sütemény formájában. Azóta is megmaradt a nosztalgia szimbólumának, amely a régi idők ízeit hozza vissza a mai édességpolcokra.