Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni

Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4990 forintba, míg Family kártyával 4290 forintba kerül. Ennél azonban sokkal izgalmasabb, hogy a naptár nem csupán édességet rejt, ugyanis két ablakában komoly nyeremények lapulhatnak. Idehaza 41 vásárló örülhet majd karácsonykor a főnyereménynek, ami egy IKEA áruházakban beváltható 250000 forintos kedvezménykártyát jelent, ám ez az összeg jóval magasabb például Szlovákiában és Ausztriában. Az utóbbi országban 390000 forintnak megfelelő kedvezménykártya ütheti a legszerencsésebb vevők markát, ami hetvenhétszerese a helyi IKEA-ban személyesen megvásárolható kalendárium árának.

Idén is megjelent az IKEA népszerű terméke, már szeptember közepén kirakták a polcokra Vintersaga adventi kalendáriumukat. A limitált kiadású termékből tavalyhoz képest 72 000 darabbal kevesebbet kínálnak eladásra, így csupán 200000 magyar nyitogathatja majd decemberben az ablakokat. De miért ilyen kapós termék?

Természetesen a klasszikus értelemben is használható, ám elsősorban nem a ropogós kekszek és az ínycsiklandozó pralinék miatt keresettek, hanem két ablak miatt: az európai IKEA áruházak egy részében ugyanis a december 6-ai és december 24-ei ablak egy-egy kedvezménykártyát rejt. Az árak és a nyeremények azonban országonként eltérnek, így megnéztük, hogy pontosan mennyi pénzért, mekkora nyeremény zsebelhetnénk be, már ha elég szerencsések vagyunk.

Ennyit nyerhetsz vele itthon

Tavalyhoz képest nem változott a Vintersaga adventi kalendárium ára, bármely magyar IKEA áruházban megvásárolható 4990 forintos normál áron, míg Family tagként 4290 forintért lehet a miénk. Viszont kizárólag az áruházakban megvásárolható termék a nyeremények értéke miatt lehet sokak számára vonzó: 41 szerencsés polcán lehet olyan Vintersaga adventi naptár, ami egy 250000 forint értékű kedvezménykártyát rejt. Ez az összeg gyakorlatilag ötvenszerese a kalendáriumnak már normál áron is, így a megtérülés hatalmas lehet.

A többi nyeremény a következőképpen alakul:

41x 250 000 Ft

163x 120 000 Ft

626x 60 000 Ft

1 559x 12 000 Ft

6 244x 6 000 Ft

15 616x 2 500 Ft

247 815x 1 250 Ft

A kalendárium tehát mindenképpen kétszer 1250 forintot rejt, ám így is több százan járhatnak majd jól magasabb értékű kedvezményekkel.

Mi a helyzet a környező országokban?

Szlovákiában és Ausztriában jóval nagyobb kedvezményeket kaszálhatunk, ugyanis ezekben az országokban számottevően nagyobb a főnyeremény értéke.

Szlovákiában a kalendárium 13,99 euróért vásárolható meg, ami a Pénzcentrum kalkulátorával átszámolva napi árfolyamon 5453 forintot jelent, IKEA Family kártyával pedig 11,99 euróba, azaz körülbelül 4673 forintba kerül a termék. Azonban jelentősen megtérülhet a kiadott összeg: 6 szerencsés kalendáriumában ugyanis ott lesz a legtöbbet érő kedvezménykártya, ami egy 800 eurós, azaz átszámolva 319000 forintos kedvezménykártyát jelent. Ez még normál áron is több mint ötvennyolcszoros megtérülést jelent a vételárhoz képest.

Ausztriában még magasabb a megtérülés értéke, a normál áron 14,99 euróért, Family kártyával pedig szintén 11,99 euróért árult kalendáriumokban akár 1000 eurós, azaz átszámolva közel 390000 forintos kedvezménykártyák is lapulhatnak, ami a kiadott összeg majdnem hetvenhétszerese még normál áron is. Csakúgy, mint Szlovákiában, az egyik ablak alatt náluk is mindenképpen ott lapul az 5 eurós kedvezmény, ám míg Szlovákiában ez csak egy minimum összeg (ennél jóval nagyobb nyereményeket is rejthet az az ablak, akárcsak Magyarországon), addig Ausztriában ez egy fix összeg és csakis az IKEA éttermekben beválható.

A szlovákoknál és az osztrákoknál tehát mindössze pár száz forittal kerül többe a naptár, mint itthon, ám a nyeremény az előbbi ország esetében nagyjából 69000 forinttal több, míg az utóbbinál ez a különbség 140000 forint Magyarországhoz képest. Ez az összeg még a második legnagyobb nyereménynél is nagyobb, mint amit itthon kaphatunk.

Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy Magyarországon jóval több vásárló örülhet a főnyereménynek, mint a másik két országban: itthon 41 vásárló viheti el a főnyereményt, vagyis csak ebben a kategóriában több mint 10 millió forintot "osztanak szét" kedvezmény formájában, míg Szlovákiában mindössze 6 fő örülhet, akik között összesen 4800 eurót, azaz nagyjából 1,9 millió forintot "osztanak el" kedvezményként.

A magyar ajánlat nem is rossz

Vannak olyan országok is, ahol a Vintersaga kalendárium jóval kisebb izgalmakat tartogat. Például Lengyelországban a december 6-ai és 24-ei ablakok alatt fixen egy-egy 25 zloty értékű utalványt találhatunk, ám a naptár 50 zlotyba - napi árfolyamon átszámolva nagyjából 4595 forintba - kerül, így teljes egészében visszahozza az árát még úgy is, hogy nincs rá külön IKEA Family kedvezmény. Így bár a lengyelek markát nem ütheti olyan mértékű nyeremény, mint a magyarokét, a szlovákokét vagy az osztrákokét, szinte "ingyen" kapunk egy kalendáriumot, hiszen az összeget később levásárolhatjuk az áruházakban.

Olyan országot is találtunk, ahol a vásárlók nagy csalódására már csupán édesség van a kalendáriumban. Ilyen például Olaszország is, ahol a korábban felsorolt országoknál jóval olcsóbb, 8,95 eurós áron adják a kalendáriumot normál áron, vagyis körülbelül 3488 forintért, míg Family kártyával 6,95 euróért, körülbelül 2700 forintért vásárolhatjuk meg a terméket. Ez a kiugróan alacsony ár viszont csakis az édességeknek szól, így kizárólag a hagyományos értelemben rejt minden napra valami különlegességet az adventi kalendárium.

Szintén megnéztük még a szlovén, a román, a szerb és a horvát, sőt még a svéd IKEA webáruházat is, ám ezeken csupán a Vintersaga kollekció többi terméke található meg, a kalendárium nem. Ezekben az országokban nincs arra vonatkozó információ, hogy idén a kalendáriumok megérkeztek-e egyáltalán a polcokra, esetleg csak később teszik elérhetővé, vagy épp kizárólag az áruházi tájékoztatásra korlátozzák-e a termék láthatóságát.

Amit viszont tudunk, hogy a kalendárium magyarországi ára középmezőnyben van európai viszonylatban, azonban feltűnő, hogy ugyan Szlovákiában és Ausztriában jóval nagyobb összegeket kaszálhatnak a vásárlók, nálunk örülhet majd a legtöbb vevő december 24-én. Összességében a magyar ajánlat jónak számít. Ha figyelembe vesszük a lengyel fix értékű nyereménykártyákat és az olasz hagyományos naptárként funkciónáló kalendáriumokat, a magyarországi IKEA látogatói kifejezetten jól járhatnak.