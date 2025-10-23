2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Közelkép egy mohával borított betonkeresztről egy régi temetőben
Vállalkozás

Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben

Hegyi Letícia
2025. október 23. 13:07

A halottak napja közeledtével a kiadásokat tekintve sokan csak a virágokra, a koszorúkra és a mécsesekre gondolnak, pedig az elhanyagolt sírok rendbetétele akár egy kisebb családi kirándulás árába is kerülhet, ha professzionális segítséget veszünk igénybe. A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, a Pénzcentrumon ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást, valamint azt is megnéztük, hogy milyen tényezők befolyásolják az árakat.

Az ősz beköszöntével sokan már jó előre tervezik a halottak napi temetőlátogatást. Mivel az utóbbi időszakban a temetések is érezhetően megdrágultak, többen igyekeznek takarékosan megoldani az előkészületeket, figyelik az akciókat a boltokban, előre köttetnek koszorúkat vagy rendelnek virágot. Ám kevesen gondolnak a sírhely rendben tartásának és takarításának költségeire, hiszen vannak, akik csak ilyenkor szembesülnek azzal, mennyit romlott a sír állapota az elmúlt időszakban.

A mohás, elszíneződött kövek megtisztítása, a kifakult betűk és az elmozdult elemek helyretétele jelentős anyagi kiadással járhat, mindez azonban nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem azért is, mert idővel a különböző szennyeződések a sírkő anyagát is károsíthatják. Érdemes lehet ilyenkor profi segítségét kérni, hogy kellő odafigyeléssel és a kő típusához illeszkedő módszerekkel legyen megtisztítva a sírkő.

A sírkövek megtisztítása sokszor összetett feladat, és az árat több tényező is befolyásolja, köztük:

  • a sírkő mérete
  • a fedettség
  • a hozzáférhetőség
  • a sírkő anyaga (pl. márvány, gránit, műkő)
  • a szennyezettség mértéke
  • a választott tisztítási eljárás (alaptisztítás, magasnyomású mosás, vegyszeres kezelés, szemcseszórás, csiszolás, polírozás, impregnálás)

Növelheti az árat a kiszállási díj (általában 0–20 000 forint), és az esetleges extra munkák is, mint például a fuga pótlása (kb. 450 forint/m²-től), vagy a feliratfestés.

Egy szolgáltató áraiEgy szolgáltató árai

Általánosságban a végösszegek 25 ezer és 95 ezer forint között mozognak, melybe beletartozik a szakszerű tisztításon túl a felületkezelés és a kisebb renoválási munkák is, de a különösen nagy, díszített vagy nehezen hozzáférhető síremlékeknél ez az összeg akár ennél is magasabb lehet, viszont a legkisebb sírok esetében a költségek megállhatnak 15 ezer forintnál.

Szakértők szerint a sírkő megfelelő karbantartásához évi egy-két alkalommal van szükség alaposabb tisztításra. Több vállalkozás szolgáltatásai között ugyanakkor nem csak az egyszeri alkalomra szóló sírkőtisztítás szerepel, hanem az évszakos karbantartást, valamint rendszeres sírgondozást is.

Aki spórolni szeretne, annak érdemes előre terveznie, figyelni az esetleges kedvezményeket, de az is megoldás, ha valaki maga lát neki a tisztításnak, viszont ebben az esetben nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a magasnyomású mosó vagy a savas vegyszer könnyen maradandó károkat okozhat, és egy elrepedt kő javítása később többe kerül, mint a profi munka lett volna.

A halottak napja előtti hetekben természetes, hogy mindenki szeretné méltó módon rendbe hozni szerettei sírját, de mielőtt megrendeljük a szolgáltatást, érdemes több helyről árajánlatot kérni, és alaposan átgondolni, pontosan mire van szükségünk, ugyanis a sírkőtisztítás nemcsak tiszteletadás, hanem üzlet is.

Címlapkép: Getty Images
