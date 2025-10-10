Ekkora vagyona lehet a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak: azért ez nem semmi

A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?
A 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író nyerte el. A díj mellé jelentős pénzjutalom jár, ám a szerző korábbi bevételei is figyelemre méltóak - írta a HVG.
Az idei irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László magyar író a mostani pénzjutalom mellett nagyobb bevételekre tett szert korábban.
Az író gazdasági tevékenységét a 2019-ben alapított, Pilisszentlászlón bejegyzett Krasznahorkai Irodalmi Kft. képviseli. A bérköltségek tavaly 111,5 millió forintra rúgtak egyetlen foglalkoztatott alkalmazott mellett. A 2024-es beszámolóban 92,63 millió forintos egyéb bevétel szerepel, amelyet a társaság irodalmi és életműdíjakhoz kapcsolódó tételként tüntetett fel. Ez magyarázhatja a szokatlanul magas bérköltséget, amely jelentősen eltér a korábbi évek adataitól.
Az író 2024 októberében elnyerte a Kulturhuset Stadsteatern Nemzetközi Irodalmi Díjat Svédországban a Herscht 07769 című regényéért, amely 75 ezer svéd koronás (körülbelül 2,6 millió forintos) pénzjutalommal járt. Ez és egyéb nemzetközi honoráriumok hozzájárulhattak a 2024-es kiemelkedő bevételhez.
A Nobel-díjjal járó 11 millió svéd korona – amely jelenlegi árfolyamon több mint 391 millió forintnak felel meg – várhatóan a 2025-ös pénzügyi kimutatásokban fog megjelenni.
Fontos gazdasági vonatkozás, hogy a Nobel-díj pénzjutalma Magyarországon személyi jövedelemadó-mentes. Ez a kedvezmény 2002 óta érvényes, amikor Kertész Imre irodalmi Nobel-díja után módosították a vonatkozó jogszabályt. A korábbi szabályozás szerint Kertész az akkori 260 millió forintos díj után 40 százalékos, mintegy 100 millió forintos adót fizetett volna. Az adómentességnek köszönhetően Krasznahorkai László mai árfolyamon számítva 58,6 millió forinttal több összeget tarthat meg.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
