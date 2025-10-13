Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda, amely „az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét”. A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.

A Telex beszámolója szerint gyakorlatilag eltűntek a magyar könyvesboltok polcairól Krasznahorkai László kötetei, miután múlt héten bejelentették, hogy a szerző kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A bolti készletek napok alatt kifogytak, és online is alig találni elérhető példányokat.

A két legnagyobb terjesztő felületét is átnézték: hétfő kora délután a Libri.hu-n kizárólag e-könyv formátumban lehetett azonnal megvásárolni Krasznahorkai műveit, nyomtatott kiadásból minden népszerű cím előrendelhető státuszba került. A Líra.hu kínálatában is csak néhány kötet – például a Kegyelmi viszonyok, a Mindig Homérosznak és A Manhattan-terv – volt kosárba tehető azonnali szállítással, a többi címre várólista indult.

A Magvető Kiadó igazgatója, Dávid Anna a Telexnek azt mondta, hogy csütörtök reggeltől hétfő reggelig majdnem ugyanannyi Krasznahorkai-könyv fogyott, mint január 1. és június 30. között összesen. E-könyvből ráadásul öt és félszer annyit vásároltak néhány nap alatt, mint az idei első félévben.

A kiadó közölte: az utolsó raktárkészletek pénteken és hétfőn kerültek ki a boltokba, mivel hétvégén nincs áruszállítás – ezek azonban szinte azonnal elfogytak.

Mint kiderült, hétfőn nyomdába került a Sátántangó puhatáblás kiadása, ez október 22-én érkezik a nyomdából, és a hosszú hétvége után kerül mindenütt a boltokba. Online hétfőtől minden várható utánnyomás előrendelhető, ezek november közepétől kerülnek boltokba, mondta Dávid Anna. Krasznahorkai új könyve, A magyar nemzet biztonsága pedig november 11-én érkezik, és pár napon belül lesz országszerte kapható. A példányszámát két és félszeresére emelte a kiadó.