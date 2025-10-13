A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit.
Roham indult Krasznahorkai köteteiért, mindent elkapkodtak: jól járhat, aki most adná el a Sátántangó című könyvet?
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda, amely „az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét”. A szerző Sátántangó című műve azóta elképesztően népszerű lett a kiadó szerint.
A Telex beszámolója szerint gyakorlatilag eltűntek a magyar könyvesboltok polcairól Krasznahorkai László kötetei, miután múlt héten bejelentették, hogy a szerző kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A bolti készletek napok alatt kifogytak, és online is alig találni elérhető példányokat.
A két legnagyobb terjesztő felületét is átnézték: hétfő kora délután a Libri.hu-n kizárólag e-könyv formátumban lehetett azonnal megvásárolni Krasznahorkai műveit, nyomtatott kiadásból minden népszerű cím előrendelhető státuszba került. A Líra.hu kínálatában is csak néhány kötet – például a Kegyelmi viszonyok, a Mindig Homérosznak és A Manhattan-terv – volt kosárba tehető azonnali szállítással, a többi címre várólista indult.
A Magvető Kiadó igazgatója, Dávid Anna a Telexnek azt mondta, hogy csütörtök reggeltől hétfő reggelig majdnem ugyanannyi Krasznahorkai-könyv fogyott, mint január 1. és június 30. között összesen. E-könyvből ráadásul öt és félszer annyit vásároltak néhány nap alatt, mint az idei első félévben.
A kiadó közölte: az utolsó raktárkészletek pénteken és hétfőn kerültek ki a boltokba, mivel hétvégén nincs áruszállítás – ezek azonban szinte azonnal elfogytak.
Mint kiderült, hétfőn nyomdába került a Sátántangó puhatáblás kiadása, ez október 22-én érkezik a nyomdából, és a hosszú hétvége után kerül mindenütt a boltokba. Online hétfőtől minden várható utánnyomás előrendelhető, ezek november közepétől kerülnek boltokba, mondta Dávid Anna. Krasznahorkai új könyve, A magyar nemzet biztonsága pedig november 11-én érkezik, és pár napon belül lesz országszerte kapható. A példányszámát két és félszeresére emelte a kiadó.
A Sziget Fesztivál jövője bizonytalanná vált, miután a szervezők kezdeményezték a fővárossal kötött területfoglalási megállapodás felmondását.
A Sziget közleménye szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
Karácsony Gergely szerint bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője.
Kihúzták a Hatoslottó 41. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 555 milliós főnyereményt!
Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától,
A hazai fürdők nem tudták elérni a Covid előtti vagy akár a tavalyi látogatószámot, bár a külföldi vendégek száma növekedett.
Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
Na, vajon elvitte-e valaki a 190 millió forintos főnyereményt a 41. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Most született egy közös bor, ami nevet, arcot és karaktert ad a régiónak.
A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A kétnapos sportesemény idején ideiglenes és szakaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több pontján.
Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.
A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj nyertese, Krasznahorkai László a mostani pénzjutalom mellett korábban is nagyobb bevételeket tudhatott magáénak.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 475 millió forint volt.
Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
